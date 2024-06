Rumanos que votan en Aragón : "Estaba con el camión en Zaragoza y ha venido toda la familia"

Ion Ristea y Catalina Mónica Ristea, un matrimonio rumano residente en Valladolid, han aprovechado que él, camionero de profesión, se encontraba con el vehículo en Zaragoza descargando en El Burgo de Ebro para votar en la capital aragonesa los dos y pasar aquí el fin de semana como turistas junto con sus dos hijas. Cerca del mediodía salían de depositar sus papeletas en el colegio instalado en la Cámara de Comercio.

“Con el carné de identidad podemos votar donde nos viene bien, no tenemos un sitio asignado. Para mí es muy cómodo porque viajo mucho por trabajo. Estaba con el camión en Zaragoza y ha venido toda la familia, porque aunque llevo 12 años pasando por aquí no conozco la ciudad”, explica Ion.

Él llegó a España en 2005, ella tres años después y se casaron en su país, donde esperan regresar el año que viene si no se tuercen sus planes. “Tenemos ya allí la casa hecha y pagada y las dos niñas, aunque están muy integradas aquí, nos dicen que también prefieren vivir en Rumanía, que allí se sienten más libres”, apunta. A él le gusta hablar de política, pasa muchas horas conduciendo y escucha sobre todo noticias. “Es importante votar y expresar tu opinión, luego tienes todo el derecho a quejarte si no cumplen lo que han prometido”, defiende.

Casi 3.700 rumanos que residen en Aragón, en concreto 3.638, están llamados a votar a la Eurocámara. Son muy pocos más que en los comicios de hace cuatros años, solo 60. En la Comunidad tres lugares que han convertido en esta jornada electoral en punto de reunión: la Cámara de Comercio de Zaragoza, el ayuntamiento de Calatayud y el Hotel Ciudad de Zaragoza. Suponen el 70% del colectivo extranjero de otros países de la Unión Europea. Muy por detrás de Rumanía figuran Italia (386), Bulgaria (325), Francia (288), Portugal (219), Polonia (176) y Alemania (140), según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Aragón.

Entre quedarse en España y regresar a su país

Rodica Balan, que lleva más de dos décadas en Aragón, un año en Alcañiz y después en Zaragoza, es otra de las personas que se ha acercado a la Cámara de Comercio antes del mediodía. “Para que cambien los políticos y la política hay que votar, es la única manera”, asegura. Por eso dice que no ha faltado a ninguna cita con las urnas. Su marido y su hijo regresaron a Rumanía hace 13 años para trabajar allí a la vez que construir su hogar con la ayuda económica que ella enviaba y ahora espera poner jubilarse, tiene 47 años cotizados, y disfrutar de él. “Quiero vivir en la casa que he construido con el sudor de mi frente. Me dedico a la limpieza y he tenido jornadas de 14 y 16 horas. De Zaragoza me llevaré buenos y malos recuerdos, hay gente maja y otra que no tanto, como en todos los sitios”, cuenta.

Ghita Belea, de 40 años, llegó en el año 2.000 a Teruel para trabajar en la construcción y después se trasladó a Zaragoza. Llegó solo, pero poco a poco han ido juntándose toda la familia, mujer, hijos, hermanos, cuñados… Su idea es continuar viviendo en España. “Tenemos piso, trabajo con un sueldo que nos da para vivir y unos derechos sociales que se cuidan. Con el dinero que ganamos aquí cuando vamos de vacaciones a Rumanía nos sentimos ricos”, comenta.

El tratado de adhesión de Rumanía a la UE tuvo lugar en abril de 2005 y el ingreso efectivo fue el 1 de enero de 2007. Desde entonces cree que el país ha sufrido una importante transformación, la Rumanía de ahora poco tiene que ver con la que él dejó, inmersa en dificultades económicas y sin posibilidades laborales, pero considera que todavía tiene que avanzar. A él le compensa seguir viviendo en España.