Diana Ruiz: "Siempre he votado, pero cuando estás detrás de la mesa se vive distinto"

"Es una experiencia muy buena y un paso más hacia la integración y la igualdad de personas con discapacidad". Así mostraba Diana Carolina Ruiz, vecina de Rosales del Canal, con un problema de discapacidad auditiva, su satisfacción por estar este domingo en en una de las mesas del CPI Rosales del Canal en la calle San Juan Baustista de la Salle participando de estas elecciones para elegir al nuevo Parlamento europeo.

"Vamos tachando los nombres de los que vienen a votar y todo va muy bien", decía Diana Carolina Ruiz, al mediodía, cuando el colegio electoral empezaba a registrar más afluencia después de una primera hora en que estuvo bastante más parado por la lluvia.

Diana Carolina confesaba "ser la única persona con discapacidad auditiva a la que le ha tocado estar en una mesa en esta zona: no se si en Huesca o Teruel habrá alguna más: no he preguntado", admití,a pero en su caso reconocía sentirse afortunada de poder estar cumpliendo con este deber ciudadano gracias a tener a una intérprete de signos a su lado. Una petición que realizó cuando supo que había sido designada por la Junta Electoral para estar en este colegio de su barrio.

Trabajadora en la empresa proveedora de Automoción Atlas Copco de Fuentes de Ebro, admitía no haberse hecho ningún plan especial para este domingo al contar desde hace días con que tenía que estar en una mesa electoral.

"Yo siempre he votado, pero cuando estás detrás de una mesa, se vive distinto. Ver cómo pasan de uno en uno a entregar su papeleta es algo que solo sientes cuando te toca estar aquí".

Esta zaragozana señala que "estar hoy aquí refleja que su vida ha sido normal", que en su caso ha tenido accesibilidad a las mismas oportunidades que todos . Pese a su discapacidad, ha manifestado que aprendió hace mucho tiempo la lengua de signos y que ha podido desarrollarse y tener un trabajo y una vida como los demás.