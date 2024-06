Los beneficiarios de la Universidad de Zaragoza de las becas estatales caen otro 8% hasta los 5.418

El número de beneficiarios de las becas del Ministerio de Educación y FP no deja de caer entre el alumnado de la Universidad de Zaragoza. Después de que en el curso inmediatamente posterior al confinamiento por la covid (2020-2021) se alcanzaran máximos históricos, casi rozando las 7.000 ayudas concedidas, en el actual, 2023-2024, apenas se superan las 5.418. La caída total en este periodo ha sido de un 22% y la del último año alcanza el 8%. Es prácticamente el mismo descenso que el registrado el curso anterior, según los datos adelantados por el campus público aragonés.

Las 5.418 concesiones de este año suponen, además, el menor volumen de la última década. Solo existe un menor número de beneficiarios en la época previa a los recortes y la subida de tasas, es decir, en el curso 2010-2011, cuando hubo 4.719. Y todo ello se produce, paradójicamente, mientras que no para de crecer el presupuesto dedicado a las becas. En este curso se han alcanzado los 2.520 millones de euros entre todas las etapas educativas y la previsión era que, de media, cada universitario percibiera 3.130.

"Alrededor de dos de cada tres se deniegan por criterios económicos", señala la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, quien detalla que durante estos años se han ido incrementando los salarios, fundamentalmente a consecuencia del alza de la inflación, pero no se han modificado los umbrales de renta establecidos. De este modo, había familias que podían cumplir los requisitos hace tres años y ahora ya no hacerlo, aunque fuera por muy poco. "Para las del curso 2024-2025 sí que se contempla una subida del 5% en todos los umbrales", recalca en referencia al proceso de solicitud que terminó el mes pasado.

Por el contrario, cada año son menos las ayudas que se deniegan por cuestiones académicas, es decir, porque el alumnado no haya superado el mínimo de créditos necesarios para ser beneficiario. El curso pasado fueron 1.563, mientras que en el actual han sido 1.394.

Nuevos condicionantes

El cambio de modelo, que adelanta a la primavera la solicitud de estas ayudas, ha provocado que el número de peticiones se haya disparado en los dos últimos años. Si habitualmente se recibían unas 10.700 solicitudes –excepto en los años de la covid–, en el curso 2022-2023, el primero en el que se puso en marcha, se superaron las 13.000 y en el actual se han registrado más de 12.000. Buena parte de estos incrementos se producen por el hecho de que los alumnos que tienen previsto matricularse en la universidad, sin haber terminado 2º de bachillerato ni haber hecho la Evaluación Acceso a la Universidad (Evau), deben solicitar la beca en aquel campus en el que prevén inscribirse.

Por ejemplo, en el primer año que se puso en marcha, de los 13.344 solicitantes al final solo se matricularon 11.510 en la Universidad de Zaragoza. En esta ocasión, de las 12.131 recibidas, menos de 11.000 acabaron en el campus público aragonés. No obstante, siguen siendo unas cifras de interesados solo vistas durante la época de la covid.

La vicerrectora también liga este incremento al hecho de que para poder acceder a ayudas UZ, aquellas que impulsa la Universidad de Zaragoza, es necesario que les hayan denegado la del Ministerio. "Hay gente que las solicita sabiendo que no cumple estos requisitos, pero sí los nuestros y así pueden acceder", puntualiza.

Desde su punto de vista, al cambio de modelo todavía le falta "mejorar más". "La gestión se adelanta, se informa antes cuando no cumplen los requisitos económicos, pero aún tardan en notificar los académicos", especifica. Por lo que, algunos alumnos, que no conocen exactamente el funcionamiento, piensan que sí que se las conceden y después descubren que no. Además, respecto a los pagos, apenas hay grandes variaciones con lo que se hacía anteriormente. "Tenemos muchas dudas", reconoce Alcalá respecto a las modificaciones hechas.