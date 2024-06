Una sentencia obliga de nuevo al Gobierno aragonés a conceder ayudas a másteres de la San Jorge

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) obliga por segunda vez al Ejecutivo aragonés a conceder ayudas a másteres de la Universidad de San Jorge (USJ), de carácter privado, que no se incluían en el lanzamiento inicial de esta línea de becas. El TSJA declara nulo el anexo de la convocatoria, impulsada por el anterior cuatripartito de gobierno (PSOE, PAR, Podemos y CHA), al excluir los estudios de la San Jorge y obliga a la DGA a publicar una nueva orden. Además, impone a la Administración las costas, sin que puedan superar en ningún caso los 1.500 euros.

Se trata del segundo dictamen en el que este tribunal da la razón al campus privado en relación a la exclusión de sus másteres de las ayudas al entender que con ello se violan el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la educación. Hay que tener en cuenta que actualmente estas becas ya no existen.

La última resolución judicial, fechada el pasado 30 de mayo, resuelve el recurso contencioso-administrativo que el campus privado interpuso contra la convocatoria de las ayudas para el curso académico 2021-2022. Anteriormente, en marzo de 2023 ya se pronunció en este mismo sentido respecto a la misma convocatoria pero referida al curso 2022-2023. En esta primera ocasión, el Ejecutivo autonómico publicó una nueva orden incorporando cinco de los estudios de la San Jorge.

La resolución recoge que en las cuatro convocatorias de los cursos del 2017-2018 al 2020-2021 sí se contemplan como estratégicos los mismos cinco másteres del campus privado, y que es en la del 2021-2022 en la que desaparecen y solo se incluyeron 53 de la Universidad de Zaragoza.

Definir másteres estratégicos

Además, el TSJA dice en su último fallo que ha existido un incumplimiento por parte del Gobierno aragonés de la normativa europea respecto al procedimiento de definición de los másteres estratégicos. Este requiere un sistema participativo que no se estableció, "sino que se dejó a lo que decidiese la autoridad administrativa". Destaca que solo hay dos entidades académicas en el sistema universitario de Aragón, "con lo cual resulta indiscutible que ambas deberían haber participado en la metodología por razones obvias, ya que a ninguna le es indiferente los criterios y métodos para tal definición".

El tribunal considera que, cuando menos, debería haberse dado una "previa audiencia respecto del motivo del posible cambio de criterio" y haberse "motivado" si tras oír a los interesados se mantenía la misma idea. Estima que ni siquiera se puede amparar en restricciones de tipo presupuestario o similares porque se aumentaron los títulos susceptibles de ayudas.

El TSJA añade en el fallo que el carácter estratégico de un máster "no puede medirse en modo alguno por la capacidad económica de quiénes pretenden cursarlo, ni por el coste económico de los títulos en cuestión". Y añade que ni tampoco, "como se pretende", por la posición de la respectiva universidad "en un determinado ranquin de calidad universitaria, que no difiere mucho de la que ocupa la otra universidad de las dos que integran el sistema aragonés".

El juez arguye que tampoco es motivo para tal "discriminación" la afirmación de que no hubo alumnos de la San Jorge que pidiesen estas becas. Un punto que tampoco aprecia que se pruebe, dado que la USJ dice que sí hubo estudiantes que las solicitaron. No obstante, concluye que "basta con que haya uno que, mereciéndolo por razones de renta, no pueda pedirla, para que se produzca la discriminación y su privación del derecho a la educación".