Ambiente de verano en las playas de Salou este fin de semana

Las sombrillas van ocupando ya la playa de Salou en este segundo fin de semana de junio. Este sábado por la mañana el turismo familiar que ya asoma ha disfrutado del sol atraído por el buen tiempo y las ganas de vacaciones, a unas semanas para que termine el colegio. El desembarco de los jóvenes estudiantes que acuden a celebrar el final de los exámenes, sobre todo, aragoneses, pero también de otras comunidades cercanas marca el inicio de la pretemporada turística. La playa de Levante ha recibido a los turistas con todo listo para una nueva temporada.

El ambiente se ha animado este viernes y sábado con un rally de coches clásicos, el Cataluña Costa Dorada Legend, que tiene su salida en el centro del paseo marítimo Jaume I y que recorre el centro sin detener el tráfico. Un centenar de vehículos han tomado la salida, ante la atenta mirada de muchos curiosos, hacia la cercana ciudad de Reus, en la cuarta prueba del Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos.

Relax y despedidas de soltero

Mientras las familias han ocupado la arena, las ganas de fiesta de los jóvenes, y no tan jóvenes, se han tendido en el paseo esta mañana. Un grupo de una veintena de mujeres de varias edades, ataviadas con sombreros de cowboy rosas con perlas, que recordaban a Barbie, cruzaban el paseo. Una de ellas lucía una banda que la señalaba como la razón de la reunión.

Las despedidas de soltera y soltero se han convertido en un clásico en la localidad aumentando los visitantes que acuden por el ocio nocturno. Desde algunos comercios se ha pedido incluso regulación para limitar los problemas que pueden surgir después de las intensas jornadas de celebración. En este caso, la novia ha asegurado que ellas no son problemáticas. "Está mi madre”, ha señalado Naomi Moreno, la novia, buscándola entre el nutrido grupo. Viven a ocho kilómetros, en La Canonja, y tienen previsto pasar el día en Salou, aunque no pueden desvelar más porque la novia no sabe el plan.

“Me caso en agosto”, ha contado, mientras le han hecho pasar una serie de pruebas como tocar una flauta para conseguir fondos para el viaje de novios. “Es todo sorpresa”, han repetido a coro varias amigas y familiares, que solo han desvelado que pasarán la noche también. “¡Que venga todo el mundo a bailar a Ritmos Tarragona!”, dice de fondo otra, sobre la escuela de baile de la novia. A finales de mes estarán en Zaragoza en un encuentro de bailes latinos.