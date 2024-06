Salida de los estudiantes aragoneses tras la Evau: "¡Solo Salou, coche 1!"

"¡Solo Salou, coche 1!". Un conductor de autobuses Hife se deja la voz mientras organiza los grupos de jóvenes y no tan jóvenes que aguardan en la dársena 31 de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza para dejar sus maletas. Este viernes y el resto del fin de semana la compañía ha tenido que reforzar esta línea ante el aumento de viajeros por el inicio de la escapada masiva de estudiantes aragoneses a la playa de Zaragoza. La mayoría celebran el final de los exámenes de la Evau, que ponen fin a la etapa en el instituto, antes incluso de saber las notas que les permitirán o no acceder a la carrera universitaria que quieren. Hay también quien repite viaje, sin repetir Evau, solo por aprovechar una semana donde los jóvenes toman el municipio tarraconense de la Costa Dorada. Otros miles saldrán en autobuses fletados por compañías y agencias que organizan estos viajes este sábado.

“Hemos venido de Calatayud en tren, en el regional”, cuentan Candela y Teresa, de 17 años. “Vamos del 7 al 14, organizamos el viaje la semana pasada”, confiesan. Son unas de las pocas que no llevan todo el curso pensando en el viaje, ya que algunos empiezan a organizarlos desde septiembre. “No íbamos a venir, porque había que ver si aprobábamos bachiller. Si suspendes, la Evau la haces en julio, por ir una semana u otra, pero al final hemos aprobado”. Las notas de la EVAU no se sabrán hasta el próximo jueves, y no tienen la presión de conseguir nota para la universidad porque una mira titulaciones en formación profesional y otra se va a matricular en Nutrición y Dietética y la nota de corte no es muy elevad. El viaje lo han organizado por su cuenta y les ha costado unos 260 euros en un apartamento que comparten con otro amigo. Van un día a Port Aventura y después playa y fiesta. Todavía no han sacado entradas de las discotecas.

En otro corrillo de dos chicas y un chico hay nervios porque llevan meses preparando este viaje que será el primero solos con amigos. También hay nervios, pero de otro tipo, entre dos de las madres que les acompañan.“Si pudiera me iba con ellos con los prismáticos”, dice Santi García, volviéndose para que no le oigan los jóvenes, y sin prisa por dejarles solos hasta que no arranque el autobús. “En mis tiempos no estaba esto, solo el viaje de fin de curso, con profesores”, recuerda. “Llevan un curso muy duro estudiando”, justifica Sonia Mateo, a su lado. Los chicos esperan que lleguen más compañeros de clase, del IES Tiempos Modernos de Zaragoza.

Ahorros y propinas

El coste del viaje lo han ido sufragando con ahorros y propinas. “Como lo han ido preparando desde diciembre han ido pidiendo un poco a a la familia, a los abuelos y así no se ha notado mucho”, cuenta Santi. Aunque compartir apartamento hace que sea más económico, se queja de otros precios como el de las entradas de las discotecas. “En la vida me ha costado 18 o 20 euros entrar a una discoteca”, se queja Santi, aunque reconoce que “hace muchos años que no voy a una porque cuando yo iba los sábados eran gratis para las mujeres”, recuerda. Ambas creen que se aprovechan de que van tantos jóvenes en las mismas fechas e ir a discotecas está de moda.

Óscar Borrero, estudiante zaragonzano que repite viaje a Salou, en la Estación Central de Autobuses de Zaragoza. Toni Galán

Óscar Borrero tiene 18 años e hizo la Evau el año pasado y le quedó tan buen recuerdo del viaje que repite. “Fue el primer viaje con amigos, está interesante”. Este año vuelve a seguir la misma agenda. “Llegaremos, haremos la compra semanal e iremos mirando por qué discotecas nos movemos”. Han preferido no contratar paquetes que se ofrecen a estudiantes de alojamiento y salidas de ocio. “Vamos por libre por ir más tranquilos, podemos coger los días que queramos y no estar atados”, cuenta. Les ha salido la semana por persona en el apartamento a 90 euros y luego calcula que “unos 50 euros en comida” más las entradas a las discotecas y las consumiciones. En su caso, asegura que se lo han pagado ellos porque algunos ya trabajan.

“El ambiente es muy bueno, no he tenido problemas, la gente es muy maja”, recuerda sobre el año pasado. En su grupo viaja Ethan, que tiene 17 años y estudia el primer curso de un grado medio de Deporte. Tampoco es del colectivo Evau pero se suma a la fiesta. “No teníamos nada que hacer y dijimos, a la aventura”.

Andrea Amador, Claudia Hernández y varias amigas también se han apuntado aunque ellas ya pasaron el año de la antigua selectividad. Además, tienen más suerte porque el alojamiento les sale gratis ya que los padres de una de ellas son unos de los muchos aragoneses con segunda vivienda en Salou. Comparten el plan del resto de jóvenes que viajan: "Salir a la playa con unas amigas y pasarlo bien".

“Entre el jueves y el fin de semana hay refuerzos porque empieza todo lo gordo todos los años”, explica José Luis Soriano, jefe de Tráfico en Aragón de la compañía de autobuses Hife. Estos dos autobuses salen a las 10.45 y este sábado serán tres. “Vamos poniendo más según se van llenando”, cuenta sobre la organización en esta primera fecha que abre la temporada turística. Entre las ventajas que “los refuerzos los metemos directos a Salou, los de las líneas hacen el recorrido completo”. Volverán los autobuses de apoyo el fin de semana que viene para el regreso porque los viajes son en su mayoría de una semana.

Salida de estudiantes de la Evau a Salou desde Zaragoza Toni Galan

En las tres semanas de junio, pero sobre todo de este sábado al siguiente, se espera el desembarco en Salou de unos 5.000 estudiantes de varias comunidades, alrededor de 3.500 aragoneses, según los cálculos de la empresa Fun Tour, una de las especializadas en organizar ‘packs’ que incluyen alojamiento apartamentos, que van encareciéndose a medida que suman entradas a discotecas, Port Aventura, parques acuáticos, etc. Las tres semanas de junio muy cargadas de reservas. El coste medio es de 200 euros.

En las dársenas de la estación de autobuses, última foto antes de subir al autobús de una madre que ante la reticencia de su hijo y sus amigos amenaza con ir también al viaje si no posan: “¡Mira qué guapos!”, dice mirando la foto en la pantalla del móvil. Por delante, casi cuatro horas de viaje y las primeras vacaciones con amigos. Las intensas horas de estudio para los exámenes de la antigua selectividad y los nervios de esta semana se quedan en la estación de autobuses. "Ahora toca bailar", dicen, sin poder ocultar la alegría Irene y Andrea, de 17 años y alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Zaragoza.