Rosa Serrano (PSOE): "Nuestro reto es frenar a la derecha y a la extrema derecha, cada vez más parecidas"

Del Ayuntamiento de Huesca a la Delegación del Gobierno y de ahí al Senado y al Europarlamento. Y todo en tres años.

Han sido varios procesos en poquito tiempo que han derivado en estos cambios. Siempre he dicho que era una persona de municipalismo, pero cada vez veía la política europea más presente en nuestro día a día y eso también ayudó a que me decidiese a participar en este proyecto.

Su designación fue polémica, dado que las agrupaciones en Aragón habían optado por Isabel García. El propio secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, cuestionó su designación.

Respeto todas las opiniones que estén dentro y fuera de mi partido. Pero nos centramos en mirar hacia el futuro. Me he llevado una sorpresa muy agradable. Esa división que se ha producido a la hora de la elección del comité de listas no la he visto en la militancia. En todos los sitios me han recibido muy bien y eso me ha ayudado a seguir adelante y a pensar que, lejos de las polémicas, lo que tenemos que hacer es trabajar.

No han estado Pedro Sánchez ni Teresa Ribera en Aragón durante esta campaña.

En primer lugar, teníamos la presencia de nuestra candidata el martes 28. Por cuestión de agenda se cayó. Tuvimos a Pilar Alegría, una ministra aragonesa que además es portavoz del Gobierno. Me sorprende que critique eso el PP porque ni conozco la extensión de su programa. Bueno, sí la conozco, son 10 páginas. Y a su candidata tampoco la hemos visto.

¿Qué está en juego el 9-J?

Este es un proyecto que forma parte de la construcción de Europa. Nos jugamos ese avance en materia social, económica y sobre todo ambiental.

¿Cuál es su prioridad si sale elegida como eurodiputada?

Pues temas relacionados con el territorio. Perteneces a una lista nacional, pero vas con el espíritu de darle a tu territorio la ayuda más grande posible. Temas como logística, transporte, agricultura y reto demográfico son las cuestiones con las que más he trabajado.

Las conexiones de Aragón con Europa son el asunto pendiente.

Tanto Isabel García como Inés Ayala, con las que tendré que seguir trabajando, han hecho un trabajo exquisito. Creo que se ha avanzado mucho. Pero todavía queda insistir para que la parte francesa haga su trabajo, que es la dificultad que en estos momentos más estamos detectando.

En el mitin central citó el trasvase. ¿Hay riesgo de que se vuelva a impulsar ese proyecto?

Era una de las dos cosas que Vox dijo en su mitin central de Zaragoza. Hasta ahora Vox ha sido exigente en sus pactos de gobierno. Existe el riesgo, por supuesto que existe. Lo que no sé es qué va a hacer el señor Azcón.

Azcón dice que rechazará cualquier trasvase del Ebro.

No sé lo que opinaba antes de la ley de memoria democrática, nunca jamás le oí decir que era una mala ley o que quería una ley de concordia. Y sin embargo es lo que tenemos los aragoneses porque el señor Azcón ha hecho caso de lo que su socio le ha dicho.

La inmigración es un debate clave en estas elecciones europeas.

Desde el PSOE trabajamos por unir a las personas, por no separarlas, lejos de discursos del odio. Ha sido un avance muy importante el pacto por la inmigración que se hizo en Europa y que contiene vías legales para que los migrantes puedan venir a España. Nuestro sector empresarial requiere de mano de obra y ellos necesitan una estabilidad laboral y social. Ese pacto migratorio se la dará.

Rosa Serrano, momentos antes de la entrevista. Guillermo Mestre

En estas europeas se produce un encontronazo entre la transición verde y el sector del campo.

No podemos separar el cambio climático de la agricultura. Si no, no habrá futuro ni de agricultura ni de ganadería. La combinación de la sostenibilidad ambiental y la agricultura es muy importante. No podemos negar ese cambio climático, que al principal sector que afecta es a la agricultura.

El sector primario está descontento.

Somos un país que recibe un tercio del presupuesto europeo para agricultura, pero a pesar del incremento económico por parte del Ministerio, todavía estamos esperando esas ayudas directas que el consejero Samper, socio del señor Azcón, prometió. Al día de hoy, cero. Desde el Ministerio se escuchó al sector y las negociaciones siguen abiertas. Tenemos que ir a una renovación de la PAC que sea más social y adaptada al sector. El PSOE se compromete a llevarlo a Europa.

El PSOE ha enfocado su campaña en la necesidad de frenar a la extrema derecha. ¿El voto del miedo funciona?

Desde el PSOE tenemos dos retos: uno es llegar a las personas para explicar qué Europa queremos. Y el segundo es frenar a la derecha. Lo tuvimos que hacer en España el 23 de julio y lo tenemos que hacer a nivel europeo. Nuestro reto es frenar a la derecha y a la extrema derecha, cada vez más parecidas. El señor Feijóo ya dijo que no tenía ningún problema en pactar con Meloni.

Parece que la política nacional es la que está dominando la campaña, con asuntos como la ley de memoria o la de amnistía.

En cada uno de los sitios que visito hablo del trabajo que voy a realizar en Europa, pero en base a un programa de 100 páginas que contienen muchísimas propuestas. El PP tiene 10 páginas. Son la derecha y la extrema derecha quienes están llevando la campaña al territorio nacional, chapoteando los dos juntos en el fango.

¿Defiende que la amnistía es una solución?

Es una solución para seguir adelante, pasar página y luchar por la convivencia.