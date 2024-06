Hugo Fernández, educador canino: "Jamás he ido a un centro comercial con mi perro y jamás voy a ir"

Hugo Fernández (Zaragoza, 1991) estudió Historia y ejerció como profesor de instituto, pero la pandemia de covid dio un giro a su vida en 2020, como les ocurrió a otras personas que aprovecharon para replantearse sus prioridades, y terminó dedicándose a su pasión por el mejor amigo del hombre. Tras certificarse como educador y adiestrador de perros, actualmente suma 134.000 seguidores en su cuenta de Instagram @enclavedecan, en la que da consejos y cursos desde su centro del mismo nombre en el municipio zaragozano de El Burgo de Ebro.

¿De dónde le viene la pasión por los perros? ¿De pequeño era de los niños que insistía a sus padres para tener uno?

Mi abuelo fue pastor toda su vida en las Cinco Villas y desde pequeño he vivido mucho cuidar a los animales, como compañeros de trabajo que son. Él se iba con 200 ovejas. Siempre había perros a mi alrededor, mascotas y los de mi abuelo. Me apasionaba cómo 200 ovejas seguían a una persona por voluntad propia, con la ayuda de los perros.

¿Recuerda su primer perro?

Sí, fue Black, un gran danés. Vivía con mis padres, en un piso, y ese fue el primer perro al uso. Luego, cuando pude ocuparme yo de un perro cogimos una border collie que se llamaba Beltza, que significa negro en euskera. Ahí empezó mi pasión por aprender a adiestrar.

Pero su formación fue otra distinta. ¿Cómo terminó dedicándose profesionalmente al mundo canino?

Antes redactaba proyectos educativos europeos, estudié Historia y trabajé en un instituto. En pandemia se murió mi perra y me dije 'con el siguiente perro vamos con todo' y aposté por el mundo profesional. Ahora tengo un centro canino en el Burgo de Ebro, En clave de can, donde doy asesoramiento a familias y formación. Es un centro de bienestar y desarrollo canino.

¿Prefiere trabajar con adolescentes o con perros?

Prefiero a los perros al 100% (sonríe). Bueno, es diferente.

"En lo que más fallamos es en el exceso de control de los perros, en no dejar que vivan experiencias por sí mismos"



¿En qué fallamos a la hora de cuidar de un perro? ¿Tenerlo si se vive en un piso es malo, por ejemplo?

Si pones el bienestar del perro en el centro, no es tan fácil. Si te da igual son fáciles de complacer. Tener un perro en un piso depende del perro. En lo que más fallamos es en el exceso de control de los perros, en no dejar que vivan experiencias por sí mismos aunque son capaces de desarrollarse madurativamente ellos solos. El 80% de los perros del planeta viven solos. Apunto más hacia una convivencia en la que tienes a un individuo que es de otra especie, del que tú gestionas muchas cosas, pero que es capaz de desarrollarse.

Los días 22 y 23 de junio se celebrará en Zaragoza el seminario ‘Lecciones de los perros libres’, por la experta en comportamiento canino Sindhoor Pangal, que viaja desde la India. ¿De ahí viene esta filosofía?

Sí. Me gusta mucho estudiar y leer y di con su estudio sobre cómo usaban el tiempo los perros libres. El 70% del tiempo no hacen nada, salvo acicalarse, interactuar con otros, lo contrario a la percepción de que el perro tiene que salir de casa a cansarse, a perseguir una pelota, a hacer actividades… Desde ese choque se me quedó el runrún y pensé en escribir a la autora, Sindhoor Pangal. Hablé con ella y me dijo que sí a todo. Viene por primera vez a España y es a Zaragoza. Organizamos el seminario aprovechando que hace viaje a Europa. Ella imparte charlas TEDx y es autora del libro ‘Dog Knows’ ('El perro lo sabe') y lleva más de una década estudiando a los perros libres de la India. Allí prácticamente el 90% de la población de perros son callejeros.

Sus consejos son seguidos por miles de personas en las redes sociales. Usted es un “educador” de perros. ¿Qué diferencia hay con un adiestrador?

Se confunde mucho. La titulación oficial es educación canina y adiestramiento de base. Es un término muy fluctuante, las líneas no son claras, pero un adiestrador básicamente enseña conductas al uso, cosas que le pides al perro y este las ejecuta lo más rápido posible. La parte de educación o asesoramiento va más enfocada a un bienestar más integral, desde alimentación a cuidados, a ver la individualidad dentro de la familia.

¿Las familias acuden a su centro cuando hay algún problema?

Cuando ven que algo no va bien deciden buscar ayuda profesional y cambiar un poco. Cambiar cosas que en el día podemos gestionar.

"La gente suma un perro a su vida muy a la ligera. A veces porque aparece en cine o televisión o porque o cuatro influencers hablan de una raza, empieza a ser ultrademandada y a veces las condiciones de crianza son mediocres o literalmente denunciables"

Tras ver ataques de perros, en esos casos, ¿el problema es del perro o del dueño?

Casi siempre es una combinación de estrés, dolor y mal manejo de los tutores. Ahí nos enfocamos en devolverle al perro las herramientas que tenía para gestionar mejor la convivencia con perros, personas, niños, corredores, bicicletas... y enseñar a la parte humana a gestionar su perro con el que vive. Influye la raza en concreto. La mayoría de sesiones son individuales porque incluso dos hermanos de camada pueden salir completamente diferentes en cuanto el manejo.

Una sociedad donde aumentan más los perros y mascotas que los niños, ¿ha ido demasiado lejos o está abocada a la extinción?

Tener un hijo es una responsabilidad para siempre. Sumar un perro forma parte de completar lo que nos han hecho pensar que es una familia idílica. A veces añadimos un perro sin reflexionar muy bien y a los dos años, cuando estamos con estrés y sin poder pagar las facturas, acabamos devolviéndolo.

La ley de protección animal para algunos es excesiva y para otros se ha quedado corta. ¿En qué grupo se sitúa?

Para mí siempre va a ser poco porque mucho de lo que hacemos en nuestro trabajo es trasladar información al cerebro del tutor. Los perros mejoran porque lo hace su tutor. Estamos metiendo dentro de casa un perro que es capaz de cazar jabalíes, enfrentarse a lobos, un cazador carroñero. Metes a una especie depredadora, aunque lleve muchos miles de años conviviendo con nosotros, pero no deja de tener esa parte salvaje. Nos falta mucha formación para saber qué metemos en casa. No es solo darle el paseo y ya está. La gente suma un perro a su vida muy a la ligera. A veces porque aparece en cine o televisión o porque cuatro influencers hablan de una raza, empieza a ser ultrademandada y a veces las condiciones de crianza son mediocres o literalmente denunciables.

¿Lo que está claro que ha cambiado es el concepto de mascota como posesión? Usted habla de "tutores" y no de "dueños".

Los perros han dejado de ser cosas y han pasado a ser seres sintientes y parte de la familia. Yo no sería nunca el dueño de un hijo sino su tutor o guía y con los perros pasa lo mismo. Pasamos a ser quienes gestionamos parte de su vida y somos motores de su bienestar.

Con todo, ¿es cierto que es el mejor amigo del hombre?

Tenemos una vinculación y conexión única en el planeta. No hay ningún otro aniaml que tenga este tipo de relación, que se ha basado en la coevolución, en desarrollarnos simbióticamente el uno con el otro. A los perros también les hemos servido como aporte de seguridad, alimento, adaptándonos los unos a los otros.

"Siempre recomiendo que si en el 'pipi can' hay más de dos perros no se entre, por la imposibilidad de gestionar ese encuentro. Allí tendemos los humanos a relajarnos y estar con el móvil mientras el perro lo pasa mal"

Ha conseguido miles de seguidores en las redes sociales con sus consejos. ¿Estas ayudan a luchar también contra los bulos?

Toda la divulgación es poca porque desgraciadamente nos han impactado mucho con programas de televisión que hablaban de perros con mucho abuso físico y emocional. Todo lo que es intimidación física, que el perro tienga miedo, basar la convivencia en esto es del siglo pasado. Hay una nueva forma de relacionarse con el perro, más natural, tirando a cómo sería hace miles de años

¿Su abuelo seguiría esta doctrina?

Entonces era a palo y piedra y a base de repetir, erala vida hostil para las personas así que imagine para los perros. Poco se le puede pedir. Pero los perros tienen una capacidad de adaptación enorme.

Como decía una vieja canción de Roberto Carlos, ¿sería de los que quisiera ser tan civilizado como los animales? ¿Nos pueden enseñar lecciones a la hora de relacionarnos con los demás?

Al 100%, tanto en empatía, autocontrol, como en roles dentro del grupo familiar. A observar mucho las cosas, no pensar en el futuro improbable sino quedarse en lo que sucede y cómo se gestiona y, sobre todo, en vivir el ahora.

Ahora hay parques para perros y pueden entrar en centros comerciales. ¿Está de acuerdo con esto?

Para muchos perros es una válvula de escape porque la persona les suelta, pero para otros se convierte en un ring porque hay muchos perros por metro cuadrado, mucha intensidad. Siempre recomiendo que si en el 'pipi can' hay más de dos perros no se entre, por la imposibilidad de gestionar ese encuentro. Allí tendemos los humanos a relajarnos y estar con el móvil mientras el perro lo pasa mal.

Jamás he ido a un centro comercial con mi perro y jamás voy a ir . Llevamos todo al extremo y hay que pensar qué le va a aportar al perro, nada, un suelo que resbala, olores hechos para el ser humano, mucha gente… hay que tener cuidado.