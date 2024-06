Global Geosites: geología de otro nivel

Que nuestros paisajes de roca son espectaculares, es un hecho conocido. Aunque no de todos captemos su significado profundo, la belleza que muchos poseen es suficiente motivo para que nos llamen la atención. Pero entre todos ellos, algunos destacan por su elevado valor y los consideramos patrimonio. El Geoparque Sobrarbe-Pirineos estrena lugares de interés geológico con la categoría de Global Geosites. Veamos de qué va esto.

Patrimonio geológico, geodiversidad, geoconservación… con la misma tenacidad con la que la Tierra mueve las placas tectónicas, levanta montañas o las erosiona, los geólogos llevamos años afanándonos en que la sociedad comprenda el valor de estudiar y proteger los elementos clave para entender la historia del planeta. Y esos conceptos van calando en la ciudadanía y, aunque algo más despacio, también en la Administración.

El patrimonio geológico se compone de una serie de lugares de interés (LIG) de todo tipo (rocas, fósiles, relieves, estructuras tectónicas, mineralizaciones…) que nos permiten reconstruir la historia de la Tierra, los procesos que le dan forma, los climas y paisajes del pasado y el origen y evolución de la vida. Casi nada. En ese gigantesco archivo de información que constituye el planeta, se trata de los libros esenciales donde lo fundamental está escrito. Y el interés de esos lugares no solo es científico, también educativo y cultural. Son además un importante recurso capaz de alejar al turismo de la banalidad, favoreciendo la relación del visitante con el paisaje.

Aragón cuenta con un catálogo oficial donde se recoge cuáles son los sitios clave de nuestra comunidad. Con una geología tan sobresaliente como la que tenemos, no es fácil elegir qué elementos destacan sobre el resto. Para ello existen metodologías científicas de inventariado que permiten afrontar esta tarea con el máximo rigor. No se trata en absoluto de hacer una lista de lugares geológicos bonitos, sino de lugares valiosos.

Los inventarios de patrimonio geológico y los estudios sobre la geodiversidad son la base de las políticas de protección y gestión. La geoconservación no sólo aspira a mantener los espacios geológicos importantes, también el funcionamiento de los procesos naturales. Y hay que tener en cuenta que hablamos de elementos generalmente no renovables. Las bajas en nuestro patrimonio geológico, muchas veces sustento del paisaje, no tienen vuelta atrás…

Pero hay más. La élite de este patrimonio son aquellos lugares que tienen un valor internacional. Es lo que miden los Global Geosites y es el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) quien se encarga en España de otorgar esta categoría.

El Geoparque Sobrarbe-Pirineos cuenta en la actualidad con nada menos que nueve LIG de importancia internacional, cinco de ellos reconocidos recientemente. Macizos como el de Monte Perdido o Tres Serols, grandes estructuras como los anticlinales de Mediano o Balzed destacan por ser esenciales para entender la formación de la cordillera pirenaica. Sistemas kársticos como Arañonera y Escuaín o cuevas heladas como Casteret (Espluca Negra) y Sarrios reconocen la riqueza de nuestras cavidades y los registros sedimentarios que contienen, clave para conocer los cambios climáticos del pasado y finos geoindicadores del cambio climático actual.

Lugares con valor internacional, elementos indispensables para entender esta porción del planeta en la que vivimos: toda una invitación a conocer más a fondo estas joyas de nuestro patrimonio natural. Podríamos preguntarnos de qué protección legal gozan, pero eso ya es otra historia…

Ánchel Belmonte Ribas Geoparque Mundial de la Unesco Sobrarbe-Pirineos