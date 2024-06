Los defensores de Aragón en Bruselas: "El 70% de las decisiones de la Unión Europea nos afectan"

Aragón tiene quien le defienda ante las instituciones europeas. Miguel Galante (Madrid, 1954), como director, y María Palacios (Zaragoza, 1994), como asesora, son los responsables de la Delegación de Aragón ante la Unión Europea (UE) y los encargados de ejercer de "puente" con el Gobierno autonómico. En vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran el domingo, describen su trabajo en Bruselas y repasan los asuntos que están en juego en esta cita con las urnas.

"Es importante que los intereses de Aragón estén defendidos en Bruselas", comenta Galante, que se hizo cargo de la oficina en septiembre, tras la llegada de Jorge Azcón a la presidencia de la DGA. Sostiene que la oficina no solo es necesaria por las gestiones directas con las instituciones europeas, sino porque accede a una red de contactos para "influir" en las decisiones estratégicas para Aragón.

Los dos trabajan en el edificio de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Reper), donde colaboran con las delegaciones del resto de las comunidades autónomas, con las que buscan "una posición común"» a través de la Coordinación de Oficinas Regionales Españolas (CORE).

"Hacemos un seguimiento continuo de la actividad legislativa europea y estamos identificando oportunidades y riesgos para los intereses de Aragón, así como las posibilidades de financiación que nosotros consideremos que pueden ser interesantes", comenta el director de la Delegación. Explica que una de las claves es tener la oportunidad de departir con las personas que están en los órganos de decisión "para hacer preguntas y obtener respuestas para remitirlas al departamento correspondiente de la comunidad autónoma". "Es un valor añadido sin ninguna duda", dice.

La importancia de Europa

Son didácticos al transmitir la relevancia de la UE. "Es importante aprovechar estas elecciones para hacer entender al ciudadano medio la importancia que tiene la Unión Europea", comenta María Palacios, consciente de que estos comicios suelen ser de baja participación. "Hay desconocimiento de qué es lo que hacemos y de cómo afectan al ciudadano medio las políticas que aquí se desarrollan. Hemos fallado en explicarlo bien", afirma.

Miguel Galante da un dato: "El 70% de las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen una repercusión directa sobre los intereses de las comunidades". Y Palacios pone un ejemplo: "Aquí lo que se hace es negociar leyes que pueden ser directivas o reglamentos. Todas las leyes que allí se negocian y se adoptan van a ser leyes que afecten a España, que el ciudadano español va a tener que cumplir".

"Europa no funciona como un cajero automático. Si tú quieres obtener fondos tienes que invertir en muchas cosas"

El director de la oficina explica que tienen que "conocer las necesidades de cada departamento del Gobierno de Aragón y ellos tienen que conocer qué es lo que hacemos aquí". Advierte de que en ocasiones los Gobiernos atienden antes "las cuestiones que le aprietan el zapato" que los asuntos de Europa, un poco más alejados. "Eso nos pasa a todos. Hay que cambiar esa mentalidad", declara.

Añade que en estas europeas sería bueno que Aragón tuviera "más de una representación parlamentaria". "Sería importante también que fuesen de diferentes formaciones políticas", comenta Galante, que por otro lado cree que "hay que visibilizar" más las posibilidades que ofrecen las instituciones comunitarias a los jóvenes. "Aragón tiene muchísimo talento", dice. Con más aragoneses en Bruselas a Aragón le irá mejor.

Galante y Palacios repasan los asuntos clave para Aragón y que estas elecciones europeas han puesto sobre la mesa. La primera es la de la captación de fondos. "Buscar el rendimiento de las oficinas regionales exclusivamente por la obtención de fondos es muy complicado", recuerda el director de la oficina. "Europa no funciona como un cajero automático. Si tú quieres obtener fondos tienes que invertir en muchas cosas. Tienes que invertir en presencia, en contactos, en prestigio...", señala.

Referencia en hidrógeno verde

Galante describe los objetivos de la Delegación en Bruselas. El primero es situar a Aragón como referencia en "producción y suministro de hidrógeno verde y natural en lo que es muy potente". También destaca como fortaleza la industria de automoción, por lo que la Comunidad se ha sumado a la alianza de regiones con industria de automoción. "Si no estábamos íbamos a tener dificultades para acceder a fondos", declara.

Cita entre sus retos mantener la lucha contra la despoblación. Para él, la clave estaría en crear una zonas económicas especiales con un régimen fiscal diferenciado, que en los países nórdicos "han tenido buenos resultados". En este sentido, Aragón está en la red europea en la que el Comité de las Regiones busca soluciones al problema. "En la UE hay una preocupación enorme", dice.

"Es importante aprovechar estas elecciones para hacer entender al ciudadano medio la importancia que tiene la Unión Europea"

Además, subraya la necesidad de hacer "un seguimiento" sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), clave para el sector primario aragonés. "Después del conflicto con los agricultores europeos vimos cómo la Comisión daba marcha atrás en algunos temas. Es importantísimo ver en qué consiste esa marcha atrás, si efectivamente las cláusulas espejo que los agricultores reclaman con bastante razón se van a poner en marcha", señala Galante, que concluye: "No exigir a las importaciones lo mismo que estás a tus propios agricultores es casi participar en una competencia desleal sin querer".

En infraestructuras, Galante es un firme defensor de la Travesía Central del Pirineo (TCP), que "no es una quimera". "Es posible y supondría un beneficio enorme para Aragón que las mercancías que entran por Algeciras puedan conectar con la red transeuropea de transporte", sugiere. Añade que el Canfranc, no obstante, "es más viable" porque "hay una parte muy importante que ya está hecha". Aunque admite los reparos de Francia, deja claro que Aragón "no puede dejar de intentarlo".