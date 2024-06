Una paella el día de las elecciones europeas en Zaragoza para exigir mejoras en los comedores escolares públicos

Depositar el voto para renovar la Eurocámara en la urna que toque y después degustar una paella de lo más reivindicativa, en el patio de la escuela pública Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, para exigir al Gobierno aragonés mejoras en los comedores escolares públicos.

Este es el plan dominical de muchas de las familias de este centro educativo que quiere reclamar en su fiesta de fin de curso que sea efectivo el pacto firmado en este sentido por todos los partidos de las Cortes (excepto el PAR) antes de las elecciones de 2023 en el colegio María Moliner.

Tras un curso en pie de guerra, en el que han proliferado las movilizaciones, la plataforma Come Pública denuncia que Educación no quiere usar la partida de 250.000 euros destinada a este fin, que nadie del Gobierno aragonés se ha reunido con ellos, “más allá de mensajes o conversaciones informales con la portavoz en las Cortes, Susana Gaspar”, y que “falta claridad” sobre cuándo se volverán a licitar los pliegos de este servicio, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón tumbara los pliegos el pasado febrero. Tampoco saben nada de si se atenderán o no en algún momento las solicitudes de los 44 centros que quiere contar con una cocina 'in situ'.

“Nadie desde Educación ha querido recoger las propuestas de mejora para las licitaciones que se podrían incluir. Nadie garantiza que se saquen las licitaciones antes de que empiece el próximo curso. Nadie se reúne con los colegios o con sus asociaciones que piden cambios que se pueden hacer en este impase y que no cuestan dinero”, critica esta organización en un comunicado.

Ni autogestión ni tampoco líneas calientes

La plataforma reprocha que Educación “ha ignorado” la solicitud de autogestión del colegio Valdespartera 3, cuando entiende que al no haber pliego “no hay excusa” para atender esta petición.

También le afean al Partido Popular que “no está cumpliendo” con los objetivos que planteaba en campaña, como es la apuesta por la línea caliente (cuando la comida se lleva a los centros recién hecha en el día en cocinas industriales).

Le recriminan que el colegio Catalina de Aragón le demandó pasar de la línea fría, la más habitual en la provincia de Zaragoza, a la caliente y se lo ha negado. En este caso consideran que se da la “rocambolesca” situación de que la empresa que les trae la comida precocinada, Serunión, lo hace desde sus instalaciones en Lérida cada 20 días. “Pero esa misma empresa entrega comida recién hecha en el día a una escuela infantil y a un centro de día cercano desde las cocinas centrales que utiliza en el Colegio Cristo Rey donde cocina para ese colegio y entregan la comida a estos lugares que están tan cercanos como el propio Catalina de Aragón”, explican desde la plataforma.

En esta misma línea, denuncian que al centro rural agrupado (CRA) Monte Aragón de Siétamo tampoco se les permite tener una solución similar, cuando este modelo de línea caliente no se cuestiona cuando desde las cocinas centrales de un centro concertado de Jaca se presta servicio a la escuela infantil gestionada por el Ayuntamiento de la localidad.