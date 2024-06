Plan Renove Aragón 2024: cómo solicitar, plazos y requisitos

El Gobierno de Aragón ha recuperado tres años después las ayudas del Plan Renove de electrodomésticos justo ahora que arranca el verano. El lunes 3 de junio, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la convocatoria de subvenciones para cambiar neveras, lavadoras, lavavajillas, hornos, aires acondicionados y calderas, y demás aparatos por otros más eficientes y menos contaminantes.

El presupuesto del Plan Renove 2024 es de 1.131.520 euros que se se distribuye en tres partidas distintas:

880.000 euros para electrodomésticos

221.520 euros para las calderas

30.000 euros para aires acondicionados

Plazo para solicitar el Plan Renove 2024 en Aragón

Las subvenciones se pueden solicitar en la web renovearagon.com desde el martes 4 de junio hasta el 27 de agosto (cuando se cumplen 12 semanas del inicio de la convocatoria) o cuando se agote el crédito presupuestado para estas ayudas indicado anteriormente.

Quien puede solicitar las ayudas en Aragón

Según indica la web del Gobierno de Aragón, se podrán beneficiar de estas subvenciones las personas físicas que se acojan a las ayudas a través de los comercios o empresas instaladoras adheridas al Plan Renove Aragón 2024 con la fecha límite del 27 de agosto.

Los beneficiarios recibirán la ayuda mediante la aplicación del descuento en el precio de compra y no podrán recibirlas si no están al corriente de sus obligaciones tributarias o si tienen deudas de pago con la Comunidad. Estas ayudas no tributan a la Seguridad Social siempre que no excedan de 1.000 euros-

Cuál es el importe de las ayudas del Plan Renove y los electrodomésticos

Estos son los electrodomésticos, calderas y aires acondicionados cuya adquisición incluye una ayuda este 2024 y el importe de la subvención:

Caldera estanca de condensación de uso individual para calefacción o mixta, con clasificación energética A o superior, q ue utilicen gas natural o GLP, con una potencia máxima inferior a 70 kW y que además sean de baja emisión NOx (Clase 6 o superior): 350 euros

de condensación de uso individual para calefacción o mixta, con clasificación energética A o superior, q y que además sean de baja emisión NOx (Clase 6 o superior): 350 euros Aire acondicionado con potencia frigorífica nominal menor de 5 kW: 150 euros

con potencia frigorífica nominal menor de 5 kW: 150 euros Aire acondicionado con potencia frigorífica de 5 a 10 KW: 200 euros.

con potencia frigorífica de 5 a 10 KW: 200 euros. Aire acondicionado potencia frigorífica de 10 a 12 KW: 250 euros.

potencia frigorífica de 10 a 12 KW: 250 euros. Frigorífico , frigorífico-congelador de categoría energética A/B: hasta 150 euros

, frigorífico-congelador de categoría energética A/B: hasta 150 euros Frigorífico , frigorífico-congelador C/D: 125 euros

, frigorífico-congelador C/D: 125 euros Congelador A/ B: 100 euros

A/ B: 100 euros Congelador C/D: 85 euros

C/D: 85 euros Lavadora A/B: 150 euros

A/B: 150 euros Lavadora C: 125 euros

C: 125 euros Lavavajillas A/: 145 euros

A/: 145 euros Lavavajillas C/D: 125 euros

C/D: 125 euros Horno clase energética A+: 85 euros

clase energética A+: 85 euros Encimera de inducción: 105 euros

Las ayudas a la compra de cada electrodoméstico no pueden superar el 25% del coste del equipo (IVA no incluido) y el importe de la subvención no superará junto a otras subvenciones el coste de adquisición del aparato.

Requisitos para recibir la subvención

Además, es necesario que los aparatos adquiridos y los reemplazados cumplan los siguientes requisitos:

El aparato sustituido y el nuevo deben estar situados en algún punto de Aragón.

El aparato nuevo debe tener más eficiencia y ser menos contaminante que el reemplazado.

que el reemplazado. El electrodoméstico retirado no se podrá reutilizar y deberá ser gestionado como residuo , de acuerdo a la normativa vigente.



, de acuerdo a la normativa vigente. Los electrodomésticos objeto de subvención deberán ser adquiridos dentro del plazo del plan.



Los electrodomésticos, calderas y aires que vayan a recibir la ayuda deben adjuntar la documentación técnica y clasificación energética.

Los aires acondicionados y calderas deberán ser instalados por una empresa instaladora adherida al Plan Renove para realizar la instalación de los equipos.



Cómo solicitar las ayudas al Plan Renove 2024

Los electrodomésticos, aires acondicionados y calderas pueden adquirirse en los comercios e instaladores adheridos al Plan Renove Aragón 2024 y deben rellenar un formulario en el establecimiento para solicitar la ayuda.