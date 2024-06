Juego 'on line', la nueva "sorpresa" en la declaración de la Renta 2023 de miles de aragoneses

Como suele ser habitual cada campaña, los contribuyentes se encuentran con alguna que otra sorpresa a la hora de realizar su declaración de la Renta. En la de 2023, que finaliza este próximo 1 de julio, la Agencia Tributaria ha puesto la lupa en el juego ‘online’, emitiendo más de 164.000 notificaciones a personas de toda España que deberán declarar sus ingresos obtenidos a través de esta vía.

“La Agencia Tributaria dispone de información de operaciones realizadas por usted en el juego online. Recuerde que debe consignar las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas en estas operaciones en el apartado ‘Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin fines publicitarios’ de la declaración del impuesto”, reza este escrito que está causando “alguna que otra discusión familiar”, según afirma Ana Rubio, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

Mucha gente desconoce que este tipo de ingresos deben ser declarados ante el Ministerio de Hacienda y, como este es el primer año que se envía esta notificación a nivel nacional, el asunto “ha pillado a mucha gente por sorpresa”. “El mundo virtual ha estado siempre en una especie de limbo, pero desde hace unos años la Agencia Tributaria cada vez tiene una mayor constancia de estos datos”, señala Rubio. De hecho, “aunque años atrás no avisasen a la gente a través de la notificación, eso no quiere decir que no tuviesen los datos, por lo que no me extrañaría que revisasen rentas de años anteriores”, añade.

Muchas de las casas de apuestas ‘online’ a las que acceden los aragoneses cada día tienen su sede fiscal fuera de España y, desde hace unos años, Hacienda les obliga a facilitar los datos de sus clientes para poder ejercer su actividad en territorio español. En Aragón, la mayoría de ellos son varones de entre 26 y 35 años, pero el juego ‘online’ atrapa cada vez más a jóvenes que apenas superan la mayoría de edad. “Este año nos estamos encontrando con muchos casos de familias que, al incluir a sus hijos en la declaración de la Renta, descubren que estos han apostado en internet, teniendo ganancias por encima de los 1.000 euros y deben declararlas”, asegura Rubio. “El perfil son chicos jóvenes que desconocen la ley, pero que meten en una faena fiscal a sus padres”, añade.

Pero, ¿a partir de cuánto hay que declarar lo ganado? Si obtienes un beneficio en juego online u otra ganancia patrimonial o rendimiento capital mobiliario superior a los 1.600 euros o si obtienes cualquier beneficio o pérdida del juego y cuando además tengas rentas del trabajo superiores a 22.000 euros, o rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del Tesoro o subvención por vivienda de protección oficial superior a 1.000 euros. Es importante destacar que lo que se declaran son los beneficios, por lo que se debe restar el dinero ganado y lo invertido. En el caso de que el resultado no alcance el mínimo, no se debe reflejar en la declaración.

Imagen real de la notificación de la Agencia Tributaria a un contribuyente aragonés. H.A.

“La mayoría tira balones fuera y dice que les han suplantado la identidad para intentar cubrirse las espaldas. Aunque hay de todo, en algunos casos hablamos de cantidades de dinero exageradas para chavales de esa edad”, detalla Rubio, que durante el primer mes de la campaña ha tenido que enfrentarse a varios casos similares.

Miriam Gañán, directora de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer), corrobora de primera mano el aumento de usuarios de juego ‘online’ en los últimos años en la comunidad autónoma. “Ha habido un ‘boom’, sobre todo en chicos jóvenes. Cada vez atendemos más casos relacionados con este sector, que lamentablemente está al alcance de todo el mundo”, señala.

Entre las características que hacen “más atractivo” este tipo de ocio destaca la "fácil accesibilidad”. “Cualquier persona puede apostar desde casa, solo necesita un móvil o un ordenador y conexión a Internet”, señala Gañán. Alejandro Marín, abogado zaragozano, avisa precisamente del peligro de las redes sociales como vía de entrada al juego: “Últimamente existe una tendencia a utilizar la figura de los ‘influencers’ para promocionar casas de apuestas. En muchas ocasiones realizan alegatos falsos que sirven de anzuelo para los más jóvenes, que ven este tipo de anuncios como una oportunidad para ganar dinero fácil y rápido”. Según el Informe anual sobre el Juego en Aragón del Gobierno de Aragón, el 30 % de las personas que apuestan tuvieron las redes sociales como medio de fidelización.

La 'autoprohibición', a la orden del día

La proliferación de estas casas de apuestas 'online' ha provocado que cada vez más gente opte por la ‘autoprohibición’ apuntándose en el Rejup, un instrumento para ayudar a personas afectadas por un trastorno del juego, evitando que puedan entrar a locales de juego en Aragón. Actualmente son cerca de 5.000 personas, mientras que en toda España rozan las 100.000.

Un problema que cada vez afecta a más familias, pero para el que, con el auge de las redes sociales y la mayor accesibilidad a este tipo de contenidos por parte de la población joven, la solución parece cada día más lejana.