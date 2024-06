Sandra Moñino, la joven nutricionista de moda: "Detrás de una inflamación hay muchos malos hábitos"

Llegó al mundo de la nutrición por pura carambola y ahora tiene una comunidad digital de 700.000 seguidores y un primer libro ('Adiós a la inflamación', editorial HarperCollins Ibérica) que va por su novena edición ¡en menos de tres meses! La joven dietista y nutricionista Sandra Moñino, una exitosa alicantina de 28 años, presenta su obra este jueves en el Patio de la Infanta de Zaragoza (a las 19.00) antes de participar este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid.

"Está siendo una locura y una sorpresa. Nunca te imaginas que vayas a tener una cola de tres horas para firmarle el libro a alguien o que podía llenar un auditorio con 300 personas solo para escucharme a mí. Me siento muy afortunada y contenta", destaca Moñino, especializada en inflamación, nutrición clínica y pérdida de peso y CEO de una clínica de nutrición 'online' (Nutriciónate), por la que han pasado ya más de 7.000 personas. Le da cierto rubor confesar que mucha gente le ha dicho que les ha cambiado la vida tras leer su libro. "Estoy consiguiendo que la gente deje de tomar la medicación crónica -evidentemente con un médico a mi lado- y viendo cómo mejora su analítica. Para mí, es un regalo", sostiene.

En 'Adiós a la inflamación' aborda cómo prevenirla y tratar enfermedades, además de otros aspectos. "Transmite un mensaje importante que todo el mundo debería conocer: identificar cuándo estamos inflamados y saber cuándo preocuparse, tomarse en serio la salud y ponerse en marcha", señala Moñino, que cursó Nutrición y Dietética como vía de entrada a Enfermería después de que la nota de la Selectividad no le llegará para su primera opción. "Descubrí que la nutrición era una mezcla entre profesora y enfermera; ayudar a la gente y enseñar a nivel nutricional al mismo tiempo. Al final era lo que me gustaba. No puedo estar trabajando en algo mejor, me apasiona", resalta.

¿Cómo es eso de que la gran mayoría de las personas estamos inflamadas y no lo sabemos?

La inflamación es algo muy común, que prácticamente todo el mundo tiene debido a los malos hábitos. El malestar de llevar una mala alimentación no es momentáneo, llega a la larga y, por eso, no le damos la importancia que realmente tiene. Cada vez hay más problemas de inflamación, pero por los síntomas que nos dan lo que solemos hacer es ponerle un parche: tomar un paracetamol o un ibuprofeno y taparlos. Si atendiéramos más a esas señales del cuerpo podríamos solucionar antes esa inflamación y que no llegara a cronificarse.

¿Cómo saber que uno está inflamado? ¿Cuáles son esos síntomas?

Los más frecuentes son dolores de cabeza; en mujeres, sobre todo infecciones de orina recurrente, candidiasis... También alteraciones en la piel: eccema, urticaria e incluso acné. Y la falta de concentración, el insomnio, el mal humor y el estado de ánimo bajo podrían venir de esa inflamación intestinal. Esos son síntomas básicos, después están la diarrea, el estreñimiento, la inflamación abdominal tras las comida... Todos esos son síntomas de inflamación crónica intestinal.

¿Qué hay detrás?

Detrás de una inflamación hay un intestino destrozado y muchos malos hábitos (no solo alimenticios). También hay que diferenciar entre inflamación crónica y aguda.

¿Y qué patologías se esconden tras una inflamación?

Siempre digo que el origen de cualquier enfermedad está en la inflamación. Esta viene antes y luego, las patologías. Cada vez hay más gente que tiene incluso seis enfermedades autoinmunes. Hace poco, en una charla, había cinco personas con esclerosis múltiple; ahora es más común de lo que pensamos.

¿Cuándo preocuparse? ¿Cuál es esa línea roja?

Hay que fijarse en los síntomas que detallo. Por ejemplo, si uno se encuentras mal durante una época, se puede hacer una analítica. Hay ciertos parámetros que te pueden indicar que hay un desequilibrio en tu cuerpo: la calprotectina en heces o la proteína C reactiva... Debemos empezar a preocuparnos e indagar cuando surgen los primeros síntomas.

Habla que para usted descubrir el significado de la inflamación ha supuesto un antes y un después. ¿Es que era algo ignoto?

Sí. Cuando terminé la carrera no tenía ni idea de lo que era. Una profesora nos dijo que si queríamos tener éxito en el mundo de la nutrición y dedicarnos a algo interesante y con sentido apostáramos por la microbiota y la inflamación. Hice mi trabajo de fin de carrera sobre las bacterias, la inflamación, las enfermedades autoinmunes... Me apasionó; saqué matrícula de honor. A partir de ahí no paré de investigar y, para mí, es como un cambio. Yo tenía inflamación y mi marido también, y una enfermedad autoinmune. A nosotros nos ha cambiado la vida.

Es usted ejemplo de lo que divulga.

Sí. Estaba fatal. Tenía reglas muy dolorosas, cansancio extremo, diarreas frecuentes que normalizaba, afecciones en la piel... Fui dándome cuenta de que eso no era normal. A mi marido le diagnosticaron esclerosis múltiple y me puse a investigar. Me di cuenta de que también tenía mucho que ver con el sistema inmune, la inflamación y la microbiota. Eso es lo que te incita a seguir aprendiendo; no solo lo aplicas a estos pacientes y les ayudas sino que también lo estás aplicando en ti y en tu familia con unos resultados increíbles.

¿Qué es una dieta antiinflamatoria?

Es algo más sencillo de lo que a la gente le parece. Es una alimentación variada, donde no se pasa hambre y no faltan nutrientes. No pueden faltar las verduras y los vegetales, todo lo que sea verde, de colores... Cada uno nos aporta unos minerales y vitaminas diferentes. Tenemos que intentar variar mucho nuestros platos de verdura y tomarla siempre en todos nuestros platos principales, ya sea en la comida o cena. Una buena ración de verdura y siempre de temporada. Tampoco deben faltar las proteínas de buena calidad: la carne, el pescado o los huevos. Mantienen la masa muscular estable y hacen que nos dé esa fuerza para combatir esa inflamación. El pescado azul es uno de los alimentos más antiinflamatorios que hay, ya que es rico en Omega 3.

Las grasas no pueden faltar porque nos ayudan a regular nuestras hormonas, que hacen un buen trabajo a nivel de inflamación. Me parece muy importante incluir estas grasas saludables -frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva virgen y los lácteos (de cabra u oveja)-. Y en cuanto a los carbohidratos, recomiendo los complejos: los tubérculos como la patata y el boniato o los pseudocereales como el trigo sarraceno, el amaranto o la quinoa. Una alimentación variada y nutritiva.

Pan en las comidas, ¿sí o no?

Se podría tomar siempre y cuando fuese un pan de buena calidad. Con fermentaciones largas y harinas buenas y nutritivas, como una de centeno integral. O pseudocereales, que para mí son mucho mejores, ya que contienen más cantidad de fibra de proteína. Por ejemplo, el trigo sarraceno o la quinoa.

No es partidaria de tomar agua en las comidas.

Sí que se puede tomar; lo que ocurre es que muchas veces nos olvidamos de que existe, no la tomamos en todo el día y cuando llegan las comidas nos bebemos 2, 3 e incluso 4 vasos de agua. Puede ser contraproducente porque cuando tomamos agua estamos diluyendo el ácido que hay en nuestro estómago. Lo que siempre digo es que no abusemos del agua en las comidas porque puede hacer que ese ácido se diluya y las digestiones sean más pesadas y tengamos acidez.

No ha dicho nada de la importancia de las frutas.

Junto con las verduras, también recomiendo que se tome fruta a diario en el caso de que sienten bien. Aunque si tienes un buen aporte de verduras y vegetales, tampoco es 100% necesario tomarlas. Para mí, las verduras sí que son como básicas. Siempre digo que no te pueden faltar.

En España siempre se ha tomado fruta de postre. ¿Lo comparte?

Sí, yo lo hago. Es cierto que como trato con mucha gente que tiene problemas digestivos, hay veces que a estas personas las frutas, después de las comidas, les fermenta y no les sienta bien. En estos casos solemos ponerlas en otros momentos del día.

También alude a cambiar el orden de las comidas. ¿A qué se refiere?

A que no nos falte nunca como primer plato ese aporte de vegetales, de verduras, de colores, de micronutrientes... y luego continuar con las proteínas, las grasas y, por último, los carbohidratos. Tanto en comida como en cena y si se puede hacer en el desayuno, también perfecto.

Para usted, ¿cuál es el desayuno perfecto?

Unos huevos a la plancha con una tostada de trigo sarraceno, un tomate partido, medio aguacate y un poco de rúcula. Y, después, una fruta.

¿Y una cena ideal? Siempre se dice que hay que cenar poco.

Depende un poco de la comida que hayas hecho durante el día. Lo que siempre intento es hacer una comida bastante saciante y ya por la noche algo más sencillo para nuestro metabolismo. Por la noche está en modo descanso. Y siempre intento y recomiendo que la cena sea lo antes posible, que al menos se tiene que dejar (de descanso) 12 horas entre la última comida del día y la primera del siguiente.

Destaca la importancia del magnesio, la vitamina D o el Omega 3. ¿Tendríamos que aportarlos a nuestra vida?

No. Donde esté todo lo que podamos aportar a partir de la alimentación, que se quiten los suplementos. Es verdad que hay bastante deficiencia de vitamina D porque la gente no se expone a la luz del Sol.

Aconseja 15 minutos de exposición al Sol sin filtros.

Claro. El protector solar nos protege frente a la radiación excesiva del Sol, pero por otro lado también inhibe la absorción de vitamina D. No nos echemos el protector solar antes de salir de casa, sino que nos pongamos un poquito a la luz del Sol y cuando veamos que nuestra piel va a sufrir, entonces nos lo aplicamos.

No todo son hábitos alimenticios en el mundo de la inflamación, también señala la importancia del ejercicio físico.

Esa parte también es muy necesaria. Tiene que formar parte de nuestro estilo de vida. Empezar poquito a poco, establecer hábitos y mantenerlo.

Tras el éxito de su libro, ¿hasta dónde le gustaría llegar?

Nunca hay que conformarse y hay que seguir formándose porque surgen nuevas enfermedades. Mi objetivo es seguir actualizándome y ayudando a la gente, hacer crecer a Nutriciónate (la clínica 'online', de la que es CEO) y que mi libro continúe siendo un 'betseller' con nuevas ediciones,