Borja Giménez (PP): "Las elecciones europeas son la oportunidad de dar respuesta a las políticas de Sánchez"

¿Le sorprendió su incorporación a las listas del PP europeo?

Pues sí. Llevaba 10 años en la segunda línea y tenía unos planes bastante diferentes. Pero para mí representar a los aragoneses en el Parlamento europeo es una oportunidad inmensa y estoy muy ilusionado.

¿En qué medida ha marcado su vocación política el asesinato de su padre por parte de ETA?

De manera definitiva. Cuando asesinan a tu padre por representar unos principios y lo ves además en primera persona, a uno le marca. Ese ha sido mi caso. Siempre me ha gustado la política, pero esa circunstancia de mi vida hace que me haya sentido más atraído.

Las cuestiones europeas no están marcando la campaña y las aragonesas, mucho menos. Todo gira en torno a la política nacional.

El momento que vivimos en España es normal que las elecciones se planteen, no sé si como un plebiscito sobre la acción de Gobierno de Sánchez, pero sí como la oportunidad de dar una respuesta a las políticas de Sánchez. Desde la perspectiva aragonesa, tenemos una ley de amnistía que está generando importante desigualdades territoriales. Su política privilegia a independentistas del País Vasco, de Cataluña. Y se vive una situación de erosión institucional, de intromisión en las instituciones, de ataques a jueces y fiscales, a la libertad de prensa, casos de corrupción... Es normal que se estén abordando las elecciones de una manera nacional.

¿Qué ha supuesto la investigación a la mujer de Pedro Sánchez para la campaña?

Es un punto de inflexión. Pedro Sánchez y el PSOE están acorralados por la corrupción que presuntamente llega hasta La Moncloa. En vez de dar explicaciones vuelve a atacar al Poder Judicial, a la prensa. Ni los aragoneses ni los españoles van a pasar esto por alto. Es un nuevo intento de erosionar las instituciones, un ataque al Estado de Derecho que no es tolerable.

Parte del debate de campaña se lo han llevado los posibles pactos del PP europeo con el bloque en el que están los partidos de extrema derecha. La presidente de la Comisión, Úrsula von der Leyen, se mostró abierta a llegar acuerdos con la presidenta de I Giorgia Meloni.

En lo que respecta a los partidos que están situados a la derecha del PP europeo, hay dos bloques. Uno que sería Identidad y Democracia, donde están Le Pen y Alternativa por Alemania, y otro que sería de los Conservadores (ECR), donde está Hermanos de Italia y con los que no compartimos mucho. Nuestra visión de Europa es completamente distinta. Von der Layen plantea abrir la posibilidad de llegar a acuerdos para cuestiones puntuales, siempre poniendo una serie de condiciones. Primero que los partidos defiendan el proyecto europeo como un proyecto común, que defiendan el Estado de derecho y que apoyen a Ucrania.

En ese grupo está también Vox. ¿Está teniendo problemas el PP para definir su relación con este partido y eso le ha complicado esta campaña electoral?

Las diferencias entre el PP y Vox son claras, tenemos proyectos políticos completamente diferentes. Y cuando hablamos de la Unión Europea las distancias se agrandan. Es un partido que no cree firmemente en el proyecto europeo. Pero al mismo tiempo el acuerdo de Gobierno en Aragón está funcionando bien y está siendo beneficioso para los aragoneses.

Borja Giménez, candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. José Miguel Marco | Jose Miguel Marco

¿Teme un aumento de la eurofobia en estas elecciones?

Cuando se inició la legislatura del 2019 había cinco gobiernos del Partido Popular europeo y cuando se inicia esta nueva legislatura son 14. A mí eso lo que me proyecta no es esta obsesión con el crecimiento de la eurofobia y la extrema derecha, sino que está creciendo una opción que es la del Partido Popular que entronca de manera directa con los principios y valores sobre los que sustenta el proyecto europeo. Somos un partido que que estamos en la raíz del proceso de construcción.

¿Cuál debe ser la prioridad de Europa para los próximos años?

Yo te diría la autonomía estratégica. No únicamente cuando nos referimos a defensa, sino a nivel económico, tecnológico, agrícola…. Esta es una cuestión que es prioritaria para convertirnos en un actor geopolítico con voz en el mundo. Y luego otra cuestión sería todo lo relativo al Estado de derecho. Hemos vivido situaciones complicadas durante los últimos años con Hungría y Polonia y ahora se abren a otras grietas como puede ser el caso de España.

Usted lleva días insistiendo en las ayudas al funcionamiento para empresas ubicadas en zonas despobladas. ¿Es posible subir el porcentaje?

Es una es una decisión que está en el lado del Gobierno Sánchez. Hablamos de que se autorizaron estas ayudas hasta un 20% y que está aplicando únicamente un 1%. Parece claro que existe un margen y además creo que la cuantía económica no es una cosa desorbitada. El PSOE no puede hablar de políticas para hacer frente a la despoblación cuando tiene una a su alcance y no la está utilizando.

¿Se puede hacer más en materia de despoblación a nivel europeo?

Sí, se puede hacer más. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales va a ser incorporar los criterios de envejecimiento, dispersión y despoblación a la hora de repartir los fondos. Ya se ha hecho en alguna ocasión, pero hay que darles más fuerza para que se garanticen las mismas oportunidades que en las grandes ciudades.

La Travesía Central es una de las apuestas del PP. ¿Es posible esta infraestructura?

Es posible y debemos de trabajar para impulsarlo. Es una vía prioritaria y una muestra de la forma de actuar del actual Gobierno de España, que ha puesto el acento de forma clara en el corredor mediterráneo y en el paso por el País Vasco con un objetivo único de privilegiar a los partidos independentistas, pero olvidando la importancia de poner en marcha esta vía por el centro del Pirineo, que no es una irrealidad. Hablamos de que se van a inaugurar en estos próximos años túneles en los Alpes de más de 50 kilómetros. Es una opción realista, viable y prioritaria además para impulsar la posición de Aragón como eje y nudo logístico en el sur de Europa.

¿Hay que endurecer la política migratoria de España y de la UE?

La política migratoria se aborda desde una perspectiva europea. Y en ese sentido después de los siete años que nos ha costado alcanzar un pacto importante, que es el de migración y asilo, se garantiza el control efectivo de las fronteras exteriores y al mismo tiempo el equilibrio y el reparto de responsabilidades entre los distintos Estados miembros a la hora de hacer frente a este desafío. Esa tiene que ser la base sobre la que hacer la política europea y no es una cuestión ya de la posición de España. Sí que es verdad que luego hay que garantizar una migración ordenada y legal.

¿Hay muchos inmigrantes en España?

Yo no tengo la visión de que haya muchos inmigrantes.