El Gobierno de Aragón crea otros 16 puestos en tres consejerías con un coste de más de un millón

El Gobierno de Aragón ha aprobado la creación de otros 16 puestos repartidos en tres consejerías cuyo coste anual superará el millón de euros. La mitad de las nuevas plazas se concentran en el Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística con el objetivo de reforzar el equipo dedicado a la planificación estratégica y logística y la tramitación de los planes y proyectos de interés general.

La mayoría serán altos funcionarios, como en el caso de los refuerzos acordados para las secretarías generales técnicas de dos consejerías que fueron desgajadas respecto al anterior gabinete, la de Medio Ambiente y Turismo, donde se incorporarán cinco funcionarios, y la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que tendrá los tres restantes. Además, se subirá de nivel a siete empleados.

Su puesta en marcha requerirá una modificación presupuestaria, porque los puestos no estaban incluidos en la estructura incluida en las cuentas aprobadas a finales del año pasado. Fuentes oficiales de la DGA aseguran que no tendrá repercusión económica, dado que hay decenas de plazas vacantes dotadas que no se llegarán a cubrir y, por tanto, insisten en que hay un colchón millonario para atender este tipo de ajustes.

Los nuevos puestos han salido adelante gracias a sendas órdenes, firmadas a finales del mes pasado por los titulares de las consejerías, por las que se han modificado las relaciones de puestos de trabajo, las conocidas como RPT.

En Fomento se ha creado una dirección provincial en Zaragoza, una jefatura de servicio de Disciplina Urbanística y otra de Desarrollo de Proyectos. Esta se incorporará a la nueva Dirección General de Planificación Estratégica y Logística, que se creó sin que su responsable tuviera equipo para desarrollar el trabajo. Por ello, en la orden se le dotará, además, de una jefatura de sección de Coordinación y Gestión Administrativa, de tres asesores técnicos, de un administrativo y de una secretaría. Como se explica en la propia orden, se trata de «adecuar» la estructura al decreto por la que se aprobó. El coste roza el millón de euros.

En el caso de Medio Ambiente, la secretaría general técnica podrá contar con empleados cualificados para asistir en la gestión. Así, se ha creado un puesto de asesor técnico para asumir la gestión de fondos europeos, otro centrado en planes, programas y proyectos estratégicos, sendas jefaturas de sección de Control de Ayudas y de Contratación, a los que se sumará un informático.

Mientras, la secretaría general técnica del Departamento de Agricultura podrá disponer a partir de su incorporación de una jefatura de sección de Coordinación de Proyectos Informáticos, que tendrá como tarea afrontar los procesos relativos a fondos europeos agrícolas, de un asesor técnico para el plan estratégico de la PAC y de un analista-programador.

Un centenar de puestos extra

Su aprobación se suma a los cambios en la estructura del Gobierno de Aragón, que se amplió en marzo con otros 68 puestos para altos funcionarios y un coste de 5,5 millones. La cuantía incluía, además, la repercusión de otros 27 nuevos puestos para empleados públicos. De esta manera, se rozaba el centenar, que aún se deben cubrir.

En este caso, el impacto se concentra en dos departamentos, los de Desarrollo Territorial (Vox) y Sanidad (PP), que absorben más de la mitad del coste total, 3,1 millones, para dotar con 37 altos funcionarios y directivos y otros 21 de menor cualificación las nuevas direcciones generales que se aprobaron en el primer Consejo de Gobierno, el pasado 12 de agosto.