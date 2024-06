Adiós a una Evau de récord entre el miedo a no alcanzar la nota y las ganas de Salou

Más de 6.800 aragoneses, una cifra récord en la Universidad de Zaragoza, se quitaron este jueves una de las piedras más pesadas que han llevado a cuestas durante los últimos meses: la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau). "Es un alivio. Ahora estoy super relajado y preparado para Salou. Este verano promete", aseguró Alejandro Sebastián, del colegio Montessori de Zaragoza, nada más salir del examen de Economía. Como él, muchos tenían las maletas casi preparadas para disfrutar del periodo estival junto a sus amigos y familiares, aunque también hay una parte importante que ya hacía cuentas para ver si les llegará para estudiar la carrera deseada.

"Ya se acabó, pero ahora hay que ver qué tal van las notas", apuntó María López, del colegio Teresiano del Pilar. Esta joven aspira a estudiar Medicina y, aunque parte de una buena calificación en bachillerato, depende mucho de los resultados de la Evau. "Me planteo toda España, me da igual el sitio y si veo que necesito más, haré la extraordinaria para subir nota", detalló. En el caso de no conseguir plaza, valora matricularse en otra carrera que le pueda "convalidar asignaturas" o incluso hacer un grado superior. "Al ser una carrera que te piden tanta nota, tienes que tener todas las opciones pensadas", resaltó.

Desde su punto de vista, los exámenes de la fase general entraban dentro de lo trabajado durante el curso, sin embargo, sí que ha habido más diferencias en algunos de la parte específica, como Matemáticas o Biología. "El de Biología era muy diferente a los de otros años. Tenías que interpretar más las preguntas en vez de vomitar la teoría", detalló. Coincidió en ello Marcela López, que se presentaba a subir nota para conseguir plaza en Veterinaria. "Me ha parecido más complicado que el del año pasado, pero me ha ido bien porque he tenido más tiempo para prepararlo", reconoció esta estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

"Algunos enunciados han sido más rebuscados"

Los propios docentes consultados señalaron que había una pregunta de "nivel universitario", pero que en el conjunto, y con la opcionalidad actual, había un número suficiente de cuestiones que permitían "sacar buenas notas". Estos cambios, aludió la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá, corresponden al modelo diferente de bachillerato por la implantación de la nueva ley educativa (Lomloe): "Están acostumbrados a los ejercicios de años anteriores, pero con el cambio normativo se ha orientado más a la comprensión y no tanto a la memoria".

Una vez terminados los últimos ejercicios, Alcalá se mostró "contenta" con el resultado pese a las dificultades existentes, tanto en relación al número de alumnos (6.877, la mayor cifra de la historia) como por la inclusión de una decena de asignaturas. "Ha sido un encaje de bolillos que ha fluido a la perfección", destacó, al tiempo que señaló que no se han producido incidencias importantes más allá de algún alumno despistado que se olvidó el DNI o las etiquetas.

Laura Sánchez, del Medina Albaida, celebró estar ya de vacaciones después de tres intensas jornadas de exámenes. "En Historia tuve mucha suerte porque justo cayó lo que me sabía, pero en Economía los enunciados han sido más rebuscados. Habíamos practicado un montón con los exámenes de otros años, pero este ha sido un poco más difícil", destacó nada más salir de la prueba. Su intención es poder matricularse en Magisterio en educación infantil y confía en que con la buena nota del bachillerato y la Evau pueda alcanzar la calificación necesaria.

Mientras tanto, su futuro más inmediato pasa por Sevilla, a donde se irá con sus amigas. "Se plantea un verano con muchos viajes y conciertos", resumió feliz por haber terminado. Más cerca se quedará Lucía Romeo, del Félix de Azara, que mantendrá la tradición y se irá una semana a Salou. "El primer día había más nervios, pero hoy -por este jueves- ya estamos acostumbrados a estos exámenes. Solo tenía ganas de acabar", destacó esta joven a la que, en general, las pruebas le han ido "bien". Espera con ello conseguir plaza en Farmacia o Psicología. Eso sí, lo hará, si no cambian sus intenciones, fuera de la comunidad aragonesa.

Unos días de incertidumbre

Será a partir del 12 de junio cuando todos ellos podrán consultar, de forma telemática, los resultados obtenidos. Para hacerlo, deberán utilizar en la Secretaría Virtual los credenciales que ya les han facilitado desde la Universidad de Zaragoza. A partir de la jornada siguiente, el día 13, aquellos que no pidan una segunda corrección, ya podrán solicitar plaza en las titulaciones deseadas. Este periodo finalizará el 1 de julio.

Este año, el campus público aragonés oferta un total de 6.713 vacantes, tras incrementar 20 en Medicina (ahora alcanzan las 220 en Zaragoza y 45 en Huesca), otras tantas en Matemáticas (en total son 90, más 10 que se destinan al doble grado con Física) y 50 en Ingeniería informática (se ofertan 150 en Zaragoza y 38 en Huesca). Además, por primera vez, se estrena el grado en Ingeniería biomédica, con 60 plazas.

Por su parte, aquellos que no estén conformes con el resultado, podrán pedir una segunda corrección a través de la mencionada Secretaría Virtual, entre los días 13 a 17 de junio. Los ejercicios sobre los que haya sido solicitada serán corregidos por profesores especialistas de cada materia, distintos de los que hicieron la primera. La calificación se obtendrá de la media aritmética entre ambas. En el supuesto de que exista una diferencia de dos o más puntos, se efectuará de oficio una tercera corrección por un profesor distinto. La calificación final será la media de las tres.