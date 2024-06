El ministro Puente afea al PP-Aragón por invitar a la investigada Pilar del Castillo a un acto electoral

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afeado, a través de sus redes sociales, que la eurodiputada Pilar del Castillo, investigada por el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid, haya participado en un acto electoral del PP-Aragón. "Ha hecho campaña como sin tal cosa y sin que nadie le preguntase por ello", ha criticado este miércoles en medio de la polémica generada por la citación a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez.

Fuentes del PP-Aragón han asegurado desconocer esta información en el momento en el que fue invitada y han destacado que su presencia se debía a que se trataba de un acto electoral centrado en la innovación , materia en la que ella ejercer de portavoz del PP europeo.

Según han publicado varios medios, la exministra Del Castillo, que va la número 9 en las listas del PP en los comicios de este domingo, está acusada por presuntos delitos de administración desleal, denuncia falsa y organización criminal. El juez investiga si la también exdirectora del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) y varios de sus socios conspiraron y denunciaron falsamente a otro empresario.

De hecho, Del Castillo fue citada el pasado 28 de mayo a declarar como investigada, pero el interrogatorio no se celebró porque no fue localizada. Esta diligencia tiene lugar después de que -en un principio- el juzgado inadmitiera a trámite la querella, al entender que no había indicios de delitos, y la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos, al considerar que no se podía descartar que no hubiesen delitos.

Un acto centrado en lo tecnológico

Durante su acto en Zaragoza, Del Castillo ha ensalzado la posición que ocupa Aragón ahora mismo en materia tecnológica que a su juicio "le hace asomarse no ya a España, sino a toda Europa, como una referencia". En este sentido, ha destacado la relevancia de las inversiones anunciadas por gigantes como Amazon y Microsoft en la Comunidad. "Hay que pensar que, por ejemplo, la inversión que va a hacer Amazon es la más importante de las que hace en el mundo en los próximos años, por encima de la de Japón", ha señalado.