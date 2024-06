El ascenso de Helios con una dedicatoria especial a Samu, militar en el Líbano

El equipo de baloncesto CH Helios ascendió el pasado domingo a la división Tercera FEB (conocida la Liga EBA) tras ganar al Baloncesto Zuera por 82-71 en una final muy disputada. El conjunto regresó a esta liga, dos años después, en una temporada muy especial para el Centro Natación Helios porque se celebra el centenario de su nacimiento, el próximo 23 de julio de 1945, de la mano de Leoncio Labay.

Cuando los jugadores recogieron la copa y se colocaron para la foto de campeones, tuvieron la feliz idea de sacar la camiseta del número 23, correspondiente a su compañero Samuel Velilla Mínguez, de 21 años, quien el pasado 24 de mayo se incorporó en la misión del Líbano, con la Brigada Aragón I, en su primera salida al extranjero. "Me enteré tanto por Whatsapp como por Instagram ya que me mantengo en contacto con mis amigos diariamente. Fue una alegría muy grande ya que estuve implicado hasta semifinales", relata Velilla Mínguez desde la sede de la operación Libre Hidalgo en la base Miguel de Cervantes en el sur del Líbano, cerca de la Línea Azul fronteriza con Israel.

La camiseta por si acaso

Por si acaso ganaban, sus compañeros le reclamaron que les dejara su camiseta. “Antes del despliegue me la pidieron y me prometieron que la sacarían si ganaban la final. Fue un gran detalle por su parte que recordaré siempre con mucho cariño”, destaca desde la misión.

‘Samu’, como le conocen sus compañeros, lleva ocho temporadas en el CH Helios (dos de infantil, dos de cadete, dos de junior y dos de senior). Su entrada en el Ejército, tras haber probado en Ingeniería Informática, le llevó a que esta temporada del ascenso sea la de su despedida. "Me alegro muchísimo de que hayan conseguido esa victoria en la final y estoy muy orgulloso de haber compartido la temporada con ellos", dice desde el Líbano. La misión le va a llevar a estar seis meses fuera de casa y cuenta que siempre que puede trasmite "tranquilidad" a su familia por videoconferencia. "Es la forma más presente de estar con ellos. Siempre intento contactar en la medida de lo posible, ya que aquí hay mucho trabajo. Así me cuentan novedades de lo que pasa en Zaragoza".

Arriba, Javier López, Sergio Senar, Jorge Gállego, Andrés Campo, Alejandro Abad, Samuel Velilla y Pablo Marcial. Abajo, Daniel Meléndez, Nicolás Guinda, Jaime Tazón, Diego García, Víctor Vela, Daniel Palacín y Noel Cañas. CN Helios

El entrenador y el coordinador

Los jugadores se reunieron ayer con el entrenador Javier López y su ayudante Pablo Marcial para celebrar una temporada muy completa para ellos. El entrenador resume los tres años que lleva con los jugadores de Helios asegurando que "son unos chicos excepcionales, como grupo y como individuos". "No sé si ha sido mi mejor temporada que he llevado porque es difícil cuantificarlo, pero si ha habido otra no será mejor que ésta", destaca. "La mayor definición es que, deportivamente, estos chicos se han convertido en hombres". Por su parte, el coordinador de baloncesto de Helios, Jorge Vela, cuando el equipo regresó a EBA en la temporada de 2022-2023, ya recordó que el club no competía tan arriba hacía más de 20 años: "Hacía falta un equipo que ilusione a los chicos que empiezan para que sientan que un día podrán competir en una categoría importante".

Gala del Deporte de Centro Natación Helios 2023 con el juzgador Jorge Gállego que ha sido elegido este año como el mejor deportista de la sección de baloncesto Francisco Jiménez

Dos años después revive ese mismo momento para celebrar el centenario de CN Helios, uno de los clubes con más historia del deporte de la canasta.

“Desde la sección de baloncesto entendemos que el ascenso a categoría FEB del equipo senior masculino es el resultado de un trabajo de cantera de formación a lo largo de los años. En ese largo período se va inoculando el ADN heliófilo, el cual se compone de una serie de valores que intentan conducir la evolución a nivel personal y colectivo de nuestros chicos y chicas desde que entran en la Escuela de Minibasket”, destaca Jorge Vela.

Ademas, añade que a ese período formativo “hay que ponerle la guinda y completarlo con un nivel competitivo sostenible y a la altura de nuestro contrastado nivel de formación”. “Para ello, estamos marcando una hoja de ruta donde un equipo compuesto al 100% por jugadores del club, que la mayoría de ellos están con nosotros desde la escuela de minibasket, con una media de edad de 20 años (el más “veterano” tiene 22 años) pueden alcanzar este nivel competitivo y ser una referencia para ellos”, agrega.

El militar aragonés Samuel Velilla Mínguez, ayer en la sede de la Brigada del Líbano XLI formada por la Brigada aragon en la Base Miguel de Cervantes. Brigada Aragon

Contrucción de búnkeres

Por su parte, Samuel Velilla recuerda que, en su misión en el Líbano, que los tres cometidos principales que tienen son la protección de la fuerza con operaciones como la construcción de búnkeres, la reserva del general jefe de la Brigada del Líbano (BRILIB XLI), Guillermo García del Barrio, para intentar resolver cualquier incidencia dentro del sector, y los trabajos contra incendios, donde tienen un equipo de zapadores alertados para reaccionar ante cualquier fuego en los alrededores de la Base Miguel de Cervantes.

“Me estoy empezando a adaptar y ya tengo mis rutinas establecidas, aprovechando para ir al gimnasio cuando tengo un hueco. Tengo muchas ganas de aprender de mis compañeros y mandos, y con mucha ilusión ya que es una oportunidad que no se le presenta a todo el mundo”, reconoce el joven militar aragonés, quien salió en el tercer vuelo de la Brigada Aragón la noche del pasado 24 de mayo a la hora de cenar. “Estuvimos toda la noche viajando. El avión me pareció bastante cómodo y el trayecto más corto de lo esperado. En el autobús que nos llevó del aeropuerto de Beirut hasta la base estuve prácticamente todo el trayecto durmiendo ya que estábamos bastantes cansados”, reconoce.