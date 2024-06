Primeros problemas en las carreteras del Pirineo por la protesta de los agricultores

Unas 200 personas han cortado a las 10.00 de este lunes la carretera N-330, a la altura de Canfranc y antes del puerto de Somport, tanto a tráfico pesado como a turismos. Lo mismo ha ocurrido en la A-136 en el Portalet. Así se ha vivido en el Pirineo aragonés el arranque de una nueva jornada de protestas de agricultores. Aunque, pasadas las once de la mañana y tras negociar con la Guardia Civil, los manifestantes permitían el paso de turismos por Somport y los cortes eran intermitentes en Portalet.

Convocados por la Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (Aega) en el paso fronterizo del Portalet se han concentrado desde primeras horas alrededor de 400 personas bajo el paraguas de una pancarta con el lema "En defensa del sector primario".

Hasta esta frontera Aega ha desplazado un autobús con manifestantes y otros se han dirigido al paso del Somport en Canfranc, donde también han llegado agricultores con vehículos agrícolas, mientras que en el Portalet han sido los agricultores galos los que se han movilizado con su maquinaria de labor, como ha explicado el portavoz de Huesca de los convocantes, Albert Vicente.

Según la Delegación del Gobierno en Aragón, a las 10.00 han comenzado las concentraciones comunicadas en Somport (N-330) y Portalet (A-136). En el primer punto, de acuerdo con sus datos, la carretera la han ocupado unas 100 personas, con afectación total al tráfico, aunque se esperaba, como así ha ocurrido, aperturas de paso alternativo. Han participado 14 tractores y ha habido embolsamiento de vehículos pesados en el punto kilométrico 657 de la N-330, en sentido Francia, si bien la mayoría de los transportistas están optando por realizar cambio de sentido dirección a otros lugares.

En cuanto al Portalet, en el parquin de Formigal se han concentrado también unas 100 personas, según la Delegación del Gobierno, que posteriormente se han desplazado al paso fronterizo, ocupando la vía, con interrupción únicamente del paso de vehículos pesados.

Albert Vicente ha destacado la escasa presencia de gendarmes frente al amplio despliegue de Guardia Civil, "casi uno por manifestante", ha ironizado.

Los agricultores aragoneses, que se han sentido tratados "casi como criminales" en el lado español, ha denunciado Albert Vicente, han optado por pasar la frontera y manifestarse al lado de sus compañeros franceses, si bien, ha incidido en la ausencia de incidentes ya que su objetivo era cortar las fronteras y no han tenido obstáculos para llevarlo a cabo.

Con esta protesta, Aega busca la unidad del sector agroganadero y destaca la necesidad de que la voz de sus familias se escuche tanto en España como en Europa.

Reclaman medidas relacionadas con la aplicación de cláusulas espejo a los productos importados de países de fuera de la Unión Europea o desaparición de tributos aplicados al consumo energético en la práctica de la actividad agraria.

Hasta la frontera del puerto de Somport se han desplazado agricultores del Jiloca, la Comarca de Belchite, el Bajo Martín, las Cinco Villas, la Ribera Alta del Ebro, Daroca, el Campo de Borja, Tarazona o las Cuencas Mineras. También de zonas fuera de Aragón, como Burgos o Soria.

En Portalet hay congregados agricultores del Bajo Cinca, el Bajo Aragón, Calatayud, Castellón y Albacete, y se registran cortes intermitentes.

En otros pasos fronterizos

Caravanas de agricultores están provocando retenciones en otras carreteras del notrte de España.

Además de en Aragón, agricultores con sus tractores, convocados por plataformas independientes, se han posicionado junto a los puntos fronterizos en Navarra, el País Vasco y Cataluña, donde ya se notan los primeros problemas de tráfico, en concreto en La Jonquera (Gerona); en una columna de Cataluña hay unas 450 personas, según los convocantes.

En La Jonquera se han cortado dos carriles de la AP-7, principal conexión terrestre entre España y Francia, a la altura de Llers, y la A-2 acumula 5,5 kilómetros de retenciones, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de Tarragona, los manifestantes también han interrumpido el tráfico de la n-240 entre Valls y Montblanc, en ambos sentidos.

Está previsto que los agricultores corten a pie y con tractores la frontera en Irún-Biriatou (País Vasco español y francés), Canfranc y Sallent de Gállego (Aragón), Bossóst, La Seu D'Urgell, Puigcerdà, Coll D'Ares y la Jonquera (Cataluña).

En Navarra, varias decenas de tractores se dirigen hacia la frontera con Francia sin que por el momento se hayan registrado incidencias al tráfico; unos sesenta de estos vehículos han partido de Ezcabarte dirección norte, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, que indican que no constan afecciones al tráfico por esta causa.

Presión antes de las elecciones europeas

La acción se produce en la recta final de la campaña para las elecciones europeas, que en España se celebrarán el domingo, 9 de junio.El portavoz de una de las plataformas convocantes, Revolta Pagesa, Eduard Escolá, ha declarado a Efeagro en conversación telefónica desde La Seu D'Urgell (Lleida), que a la frontera acudirán agricultores de todo el país, para una jornada de 24 horas, con la que esperan "respuestas" de España y de la UE.

Los agricultores movilizados este lunes cuentan con el apoyo de sindicatos agrícolas franceses al otro lado de la frontera, pero no se prevé que participen organizaciones profesionales agrarias a nivel estatal como Asaja, COAG y UPA, ni Cooperativas Agro-alimentarias o Unión de Uniones.

En Francia, las autoridades de los departamentos fronterizos con España han anunciado las restricciones al tráfico rodado que van a imponer ante los bloqueos previstos.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha llamado a las fuerzas y cuerpos de seguridad a "reprimir" a los agricultores que pretendan impedir el derecho a la libre circulación de los más de 20.000 camiones españoles que cruzan a diario la frontera española.