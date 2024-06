Cuenta atrás para concretar las medidas del plan para garantizar la asistencia en verano en Aragón

El Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles para abordar las necesidades de profesionales de cara a este verano. Para ello, ha pedido a los consejeros autonómicos que envíen los planes que hayan elaborado para gestionar el próximo periodo estival en atención primaria.

La ministra Mónica García denunció la semana pasada que "hay mucha irregularidad" en las intenciones de algunas regiones para paliar la escasez de recursos típica de este periodo con los médicos residentes (mir). Aquellas que han hecho su trabajo de planificación, dijo, "tendrán menos problemas". En este sentido, Aragón cuenta con un acuerdo para fidelizar a residentes que incluye medidas para cubrir vacantes en puestos de difícil cobertura con mir de último año durante el verano.

Un escenario que, a priori, se perfila "complicado, un año más y de forma recurrente", reconoce el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado. Los cierres de camas y la reducción programada de la actividad quirúrgica y de consultas, para posibilitar el disfrute de vacaciones por parte de las plantillas, es ya "una medida clásica que viene a evidenciar las limitaciones en las dotaciones de recursos humanos, y de forma especial, de personal médico", asegura. Si no se abordan reformas estructurales en profundidad, dice, "la situación de insuficiencia crónica de capacidad asistencial que padece el sistema sanitario seguirá agravándose con la llegada de los periodos vacacionales".

El escenario, que se repite desde hace años, se agudizará este verano por la "finalización diferida" del periodo formativo de los mir que iniciaron su formación en 2020. "La consejería está demostrando una voluntad tenaz para intentar paliar la situación", con distintas medidas, como "el plan de fidelización para plazas de difícil cobertura y la propuesta de mejora de contrato mediante complementos y puntuación baremable a los mir que acepten asumir autonomía funcional tutorizada, así como algunos otros proyectos de reordenación funcional en ciernes, de los que no tenemos mayor información". Por otra parte, "estos días se están concretando los procesos de movilidad voluntaria de distintas especialidades".

"Los resultados de este conjunto de medidas, lógicamente, están por definir. El riesgo es que la magnitud del problema supere la capacidad resolutiva de dichas medidas", destaca. Desde Comisiones Obreras, Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitario, recuerda que los sindicatos aún están estudiando recurrir el plan de fidelización de residentes para analizar la viabilidad del acuerdo.

Para la responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, Jessica Fessenden, el cierre de camas que se produce cada año "es, sobre todo, por la disminución de la actividad quirúrgica, pero en servicios tales como la urgencia no debería suponer mayor problema siempre y cuando se abriesen de forma inmediata en el momento que se detectara algún pico de saturación". Reconoce que la falta de personal se centra en enfermeros y facultativos, por lo que "del resto de categorías no habría motivo para no cubrir las ausencias que pueda haber".

Llamamiento a Enfermería

El sindicato CSIF, además, ha hecho un llamamiento a enfermeros de otras comunidades para conseguir profesionales durante la época estival. Recuerda que se ofertan contratos de hasta 5 meses, ya que la mayoría se podrían prolongar hasta el 31 de octubre.

"Las bolsas de Enfermería están agotadas", reconoce la secretaria autonómica de Satse Aragón, Mari Cruz Oliván, que también hace referencia a la posibilidad de que haya interés de profesionales de otras comunidades: "Con nosotros ya ha contactado alguno". Adelanta que no se ha recibido ninguna instrucción sobre la contratación de verano: "De momento están haciendo los contratos más largos y se da prioridad a las sustituciones de vacaciones".

Desde la Consejería de Sanidad trasladaron que el Servicio Aragonés de Salud no ha hecho hasta ahora ningún llamamiento oficial. Estos días finalizan los grados de Enfermería los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge y se espera que haya incorporaciones a la bolsa. Una vez que se conozca cuántas son, se procederá a hacer el llamamiento.

Para Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, la necesidad de profesionales se da en muchos ámbitos, además de la sanidad pública, como el ámbito privado o residencias. Con las bolsas a cero se espera a los nuevos egresados. "En la atención hospitalaria -explica- se va a intentar que los contratos sean más largos, para que sean atractivos".