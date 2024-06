Teniente general Gan Pampols: "El relato de ahora es que Rusia va a invadir Europa, pero eso no va a pasar"

El teniente general Francisco Gan Pampols fue jefe del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en 2017, y ya había sido jefe del Equipo de Reconstrucción Provincial en Quala e Naw (Afganistán), en 2007. Antes llegó a ser jefe de Estado Mayor de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo (2000-2001) y jefe de operaciones de SPABRI I en Bosnia-Herzegovina (1996). Asimismo, llegó a ser comandante militar de Zaragoza y Teruel, junto al general director de la Academia General Militar (entre 2009 y 2013).

Nació en Figueras (Gerona) en 1958 y reside en la capital aragonesa, Concede una entrevista con HERALDO ante las elecciones de la Unión Europea, en un momento en que la defensa es uno de los ejes más relevantes, ya que los actuales conflictos pueden provocar derivar en la creación de un ejército europeo, como alternativa a la OTAN.

¿Por qué cree que las elecciones europeas apenas tratan de la defensa de Europa en España?

España contempla las elecciones europeas en clave nacional, no en clave europea. Se extrapolan los programas de los partidos para el gobierno nacional, pero no se atiende a las cuestiones nucleares respecto a Europa. No solo en cuestiones de seguridad y defensa, sino en soberanías compartidas que van creciendo más y en una política exterior de seguridad común que sea más asertiva.

En un artículo suyo '¿Quo vadis, Europa?' (20M) dice que si existiese urgencia para promover la conciencia europea de defensa habría que dar pasos a marchas forzadas. ¿Lo ve cerca?

No lo veo cerca porque todavía no existe una conciencia de defensa europea con carácter general, sino que hay conciencias nacionales diversas que responden a sensibilidades distintas. No siente Europa igual respecto a la seguridad alguien que ha sido república soviética o el Pacto de Varsovia, como otro que contempla una amenaza que puede provenir del sur y no afecta a los países del norte, o así lo creen aunque creo que erróneamente porque les influye.

¿De qué manera podría afectar a Aragón que crezca en la UE la idea de crear un ejército europeo?

La primera pregunta que debe hacerse un mando político que tenga una sensibilidad única de seguridad y defensa en Europa es: ¿qué retos tenemos?, y ¿qué riesgos y amenazas?. En función de esas respuestas tendremos que dimensionar las fuerzas (europeas) que son capaces de responder.

Un grupo de tanques Leopard aparcados al lado del campo de maniobras de San Gregorio, en 2012, poco antes de ser trasladados al cuartel de Casetas donde fueron desmontados hace diez años y se guardan. Guillermo Mestre

La guerra en Ucrania provocó que Defensa trasladase 10 tanques Leopard desde Casetas en 2023 y ahora otros 19. Estaban almacenados desde 2012.

Esos tanques estaban aparcados algunos desde antes de 2012. La calidad del material cuando está en uso operativo es innegable: con sus sistemas de puntería, su planta motriz o su protección de blindaje. Es lo que tenemos ahora (en España) con algunas modificaciones ya que es el Leopard 2E, como el Leopard A6 y A7 de Alemania, Noruega... porque son versiones mejoradas, pero el ordenador, el sistema de puntería o la cámara de protección es exactamente igual. Como llevan muchos años en almacenamiento está sujeto a un procedimiento logístico de puesta al día que es caro y prolongado.

Los ucranianos están satisfechos con el uso de los Leopard que salieron de Zaragoza y cómo les formaron…

Las tripulaciones de ucranianos han salido formados de España utilizando el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, con sus sistemas de simulación y conducción, de mando y control, y de puntería. Luego está el excelente trabajo de mantenimiento de la empresa General Dinamics (en Sevilla), que los ha convertido en operativos. Un carro de combate es un sistema que si se coloca en las condiciones adecuadas funciona igual que el día que se paró.

Y los militares de Ucrania que vinieron no eran unos novatos...

Ahora mismo, el soldado más fogueado de Europa es el ucraniano. Ningún ejército aquí ni en el Atlántico lleva en una guerra de casi dos años y medio, en un conflicto de alta intensidad, donde los combates de carro contra carro y de los sistemas tienen lugar casi todos los días.

Militares ucranianos heridos en la guerra contra Rusia vuelven hoy a su país tras recuperarse en el Hospital Militar de Zaragoza. Francisco Jiménez

Más de un centenar de heridos ucranianos han sido atendidos en el Hospital Militar de Zaragoza. El presidente Zelenski iba a visitarlos pero la guerra se lo impidió. ¿Qué futuro advierte del conflicto en la que un día Putin llama a las armas nucleares y otro a la paz?

Es el intento de formar el relato y llevar la iniciativa en la esfera internacional. Cuando (Putin) habla de usar el arma nuclear quiere disuadir a los países de la OTAN para que escalen en el sistema de apoyo (a Ucrania), y cuando menciona la paz intenta ganarse a ese sur global, formado por China, India y otros, que reclaman lo primero el alto el fuego. Putin juega a intentar conciliar dos elementos que están contrapuestos en el ámbito internacional.

La estancia de la princesa Leonor ha redescubierto de alguna manera la Academia General Militar (que usted dirigió) y ha aumentado el interés de las mujeres por el Ejército.

La princesa Leonor a su llegada al Palacio de la Aljafería para recibir la Medalla de las Cortes Guillermo Mestre

La difusión de una imagen femenina (princesa Leonor) en las Fuerzas Armadas, como en la Academia General Militar de Zaragoza, donde se forma la oficialidad en el Ejército de Tierra, y luego va a la Armada y al Ejército del Aire, indudablemente impactará en un colectivo que supera al 50% de la sociedad española. Esto no significa que ese 13% actual de presencia femenina vaya a crecer porque es uno de los porcentajes más altos de los países Europa ya que podemos ser el segundo o tercero. Y además ya han recorrido 25 años en el Ejército.

Varios países europeos han rescatado el servicio militar, que aquí desapareció en 2001. ¿Volverá la mili a España?

Hay países donde sí que la tienen como Noruega, Suecia, Dinamarca... y Finlandia, que es el que más dispone porque nunca ha perdido el servicio militar obligatorio. Hay países que rebajaron el perfil en su momento y ahora transmiten a la sociedad una amenaza que no es lo que existe. El relato de ahora es que Rusia va a invadir Europa, pero eso no va a pasar porque no puede ni tiene capacidad para sostenerlo en el tiempo, aunque tenga armas nucleares y muchas unidades.

El Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) prepara la carga de ayuda humanitaria para Gaza para transportarla en un Airbus A400M Atlas

Los aviones de la Base de Zaragoza se utilizaron para llevar ayuda humanitaria a Gaza y usted manifestó que “o hay un Estado palestino o no habrá solución para Gaza”. ¿Qué le parece el reconocimiento del estado palestino por parte de España, Noruega e Irlanda?

Hay 140 países más que lo han reconocido. Otra cosa es el don de la oportunidad para hacerlo ahora. Es innegable que tiene que acabar habiendo un Estado palestino porque hay que darle una salida política a una situación enquistada. Sobre el cuándo, depende de la intuición de los estadistas, no del cortoplacismo. Tiene que pasar por un acuerdo entre dos elementos reconocibles y sostenibles: el estado de Israel, que tiene sus fronteras reconocidas, su población, un sistema jurídico político y el reconocimiento internacional, y el otro no está claramente definido. Este no es el mejor momento de reconocerlo (el Estado palestino) porque puede interpretarse en el sentido contrario. Hamas en una organización terrorista que está por delante del Estado palestino. Si hay ese reconocimiento y viene a decirse que lo ha hecho bien, me parece una aberración.

¿Hacen falta más empresas ligadas a la defensa en Aragón para aprovechar la situación política?

La defensa tiene el componente duro, con el hierro y las municiones, y el componente blando, que es el tecnológico de doble uso para cadenas de producción o el mantenimiento de carros de combate. A Aragón le interesa una parte de la primera porque tiene condiciones, pero sobre todo la segunda porque añade más valor.

El campo de maniobras de San Gregorio es el hardware único y muy importante, pero aprovechando que tenemos unos centros académicos punteros convendría que vinieran industrias como Indra y empresas de ciberdefensa o tecnología para ensamblar drones. Necesita un músculo intelectual potente, que da la Academia, y una capacidad que luego da la industria. No podemos quedarnos sin ingenieros, informáticos o técnicos en redes porque se vayan a ‘hubs’ tecnológicos.