Santiago Beguería: "Bebemos y beberemos del Pirineo"

Aragón, agua, cambio climático… Las coordenadas que gobiernan el presente y determinan el futuro que nos aguarda las audita desde la base científica Santiago Beguería, geógrafo aragonés influyente hasta en Google Earth.

Pedro Sánchez ha puesto de moda la palabra ‘fango’, pero los procesos edafológicos, esto es, los suelos, siempre fueron vitales.

El suelo es un recurso natural renovable, igual que el agua. Son los dos recursos clave para la seguridad alimentaria. Sin plantas no hay producción de alimentos. Necesitamos suelo, agua y luz. La luz, la tenemos; el agua hay que saber administrarla, y el suelo hay que mimarlo.

Usted es una autoridad en el análisis de las sequías, en la gestión del agua.

Coordiné el Proyecto Piragua, una coalición de universidades y centros de investigación de Francia, Andorra y España. Se trata de centrarse en el estudio de los Pirineos desde el punto de vista de los recursos hídricos. De los Pirineos bebemos y beberemos nosotros y el 70 por ciento de la cuenca del Ebro; pero también las del Adour y del Garona. Cinco millones de personas dependemos de los recursos hídricos generados allí.

Sin eufemismos, señor Beguería: estamos hablando de vida...

Donde no hay agua, no hay vida. Así de claro. Zaragoza bebe en parte del Ebro y sustancialmente de Yesa. No solo una gran ciudad, sino importantísimas superficies de regadíos. Al norte del Ebro, comenzando por Bardenas y acabando por el Canal de Aragón y Cataluña, tenemos las superficies de regadío más importantes de la Unión Europea. Y beben del Pirineo. Dependemos de lo que llueva, de lo que nieve en el Pirineo.

¿Se puede extrapolar este planteamiento?

Por supuesto. Las montañas alimentan de recursos hídricos a las regiones que se encuentran al borde de ellas. La población del mundo se concentra esencialmente en dos zonas: en la costa y al borde de las montañas.

H20, esa es la fórmula mágica.

El agua es un recurso renovable, no es como los combustibles fósiles, que son finitos. Todo por el ciclo hidrológico, que filtra el agua, que la depura. Toda la vida necesita agua. Es lo que hace mágico este planeta.

Por eso es azul el planeta azul.

Y tenemos este maravilloso sistema que la recicla y la vuelve a poner encima de los continentes. Que sea renovable no significa que sea infinita. Es limitada. Cada cuenca del mundo, cada país tiene una cantidad limitada de este recurso. No podemos sobrepasar este nivel. No podemos poner en peligro la sostenibilidad.

Abomino la manida palabra sostenibilidad. ¿No puede utilizar un sinónimo?

Es cierto que se abusa de ella, pero, en este caso, está perfectamente utilizada.

¿El cambio climático también se refleja en los ríos?

Por supuesto. Los ríos del Pirineo pierden el 15 por ciento de su caudal. El caudal de los ríos del Pirineo lleva descendiendo desde hace 40 o 50 años.

Google Earth ha incorporado datos para medir sequías con parámetros que usted estableció…

Eso fue junto al geógrafo Sergio Vicente Serrano. Su tesis fue sobre la sequía, y la mía, sobre los recursos hídricos. Fue en el año 2011. Queríamos medir las sequías. La sequía es la catástrofe natural que más afecta a la humanidad. Y es complicada de medir. Puedes, por ejemplo, medir el agua que ha caído, como cuando sucede un terremoto y valoras los daños o su magnitud; pero aquí valoramos la falta de algo.

Medir lo que no existe: ¡genial!

Consideramos la precipitación normal en un lugar, y cuánto de menos sobre ese valor normal tenemos, añadiendo la demanda hídrica. Creamos un índice, el Índice Estandarizado de Precipitación-Evapotranspiración (SPEI). Comenzaron a citar el índice...

Dentro de España, es el artículo de autores españoles más citado de toda la historia de la ciencia española.

Lo publicamos como una cosa más. Pero la gente comenzó a entrar. Ahora, cuando se habla de sequía, se citan esos términos, estos indicadores. La herramienta lleva quince años funcionando. Se utiliza desde el ámbito de la investigación hasta por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, la FAO…

Ese índice es trascendental en el mundo actual.

La sequía tiene repercusiones en todo: migraciones, guerras, crisis humanitarias, cosechas, hambrunas, nuevas fronteras… Se utiliza en todo. Nos llegan correos de gente de todos los lados. El nuevo mapa del mundo lo definirán las sequías.

Las cotas que Sergio Vicente y usted determinaron.

Muchas gracias.