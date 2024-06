Un "error" en la oferta de campamentos del IAJ enfada a las familias: "Teníamos plaza y ahora, no"

El Instituto Aragonés de la Juventud oferta cada año un programa de actividades en vacaciones, campamentos destinados a jóvenes de diferentes edades con propuestas de diversión en Aragón y otras comunidades autónomas como Madrid o Cantabria. Una iniciativa que resulta atractiva para muchas familias, que no dudan año tras año en tentar a la suerte con el objetivo de conseguir una de las 474 plazas en campamentos ofertadas para disfrutar de esta programación veraniega en unos entornos naturales idílicos tales como Orio o Alquézar.

Sin embargo, esta cifra no se corresponde con las plazas reales ofertadas en Aragón. Solo 344 aragoneses pueden optar a estas actividades, las restantes están destinadas a otras comunidades autónomas. Un dato fundamental que, al parecer, desconocían los demandantes, pero que tampoco se tuvo en cuenta a la hora de realizar la primera asignación de plazas, que se realizó con las 474 para Aragón. Por lo tanto, hubo jóvenes a los que se les otorgó una plaza, que en realidad correspondía a un adolescente de otra comunidad.

"Al principio, a nosotros se nos adjudicó una plaza, pero tres horas más tarde desapareció", se lamenta una de las familias afectadas. Las plazas se otorgaron el pasado lunes 27 de mayo a través de un sorteo realizado en la sede del IAJ y cuyos resultados fueron publicados posteriormente en las listas con las adjudicaciones. Sin embargo, estas no eran las definitivas ya que, según apuntan en la web del Instituto Aragonés de la Juventud, tenían un "error material".

Cada año, según fuentes del Gobierno de Aragón, una parte de las plazas ofertadas se destinan a otras Comunidades Autónomas. Este año, eran un total de 130. Pero a la hora de realizar el primer sorteo, no tuvieron en cuenta este número y dedicaron todas las plazas disponibles a Aragón. Por ese motivo, hubo jóvenes aragoneses que aparecían en el listado con una plaza, cuando realmente correspondía a otro adolescente residente fuera de la comunidad.

Un fallo que tardaron en subsanar unas tres horas. "Cuando advertimos el error -ese mismo lunes, unas horas más tarde de la realización del sorteo-, caducamos esa página y sacamos inmediatamente una nota informativa diciendo que se suspendía el procedimiento porque había habido un error en la adjudicación de las plazas", explican desde el Gobierno de Aragón. Fue el martes 28 de mayo cuando se publicaron los nuevos listados de adjudicación correcta de las plazas ofertadas en la comunidad.

Pese a ello, en ese margen de tiempo, algunas familias ya habían podido ver que estaban entre las seleccionadas. "Estamos muy molestos porque con el listado oficial nos hemos quedado fuera", relata una de las afectadas, al mismo tiempo que denuncia la "falta de información". Explica que en el formulario del IAJ eligen entre los destinos ofertados para realizar las actividades en base a sus preferencias o a los que posean un mayor número de plazas "para asegurarse más". Con esta disminución, dicen, ha habido un "cambio muy desigual".

"Por ejemplo, en Alquézar había 60 plazas para Aragón y ahora solo hay 15, sin embargo, en Orihuela del Tremedal había 50 y sigue habiendo 50". Un cambio, aseguran, "perjudicial" porque ha habido "destinos en los que ha habido variaciones posteriores y otros en los que no, sin haber sido informados en ningún momento". "Si hubiera sabido de estas variaciones, hubiera elegido un destino sin cambios en las plazas y no me hubiera quedado fuera", se lamentan.

Ahora, a escasos días del comienzo del verano, el reloj gira en su contra. Aseguran que disponen de "muy poco margen" para inscribir a sus hijos en otras actividades que puedan pagar -el precio de estos campamentos del IAJ era de 270 euros, 10 días.

Desde el Gobierno de Aragón explican que más allá del "error material" el procedimiento de acordar plazas con otras comunidades es el mismo que el de otros años. Las que no se confirmen en estos días se publicarán en la web como vacantes a partir del día 4 de junio a las 16.00 y se podrán solicitar a partir de las 8.00 del día 5 de junio y hasta el 10 de junio a las 14.00. A esta repesca puede acceder todo el mundo, haya o no solicitado plaza en el periodo ordinario de solicitud.