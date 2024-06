Cinco trabajos mequinenzanos resultan seleccionados en el V Concurso 'The Water We Want' de la Unesco

Medio centenar de trabajos obra de estudiantes del Centro de Formación Profesional Santa Agatoclia e IES Joaquín Torres de Mequinenza han respondido a la convocatoria que hacían los Museos de la localidad para participar en la quinta edición del concurso 'The Water We Want', organizado por la Red Mundial de Museos del Agua de la UNESCO de la que forma parte. Han resultado seleccionados cinco de ellos.

Las obras, principalmente fotografías y dibujos, exploran el rico y variado patrimonio del agua de Mequinenza desde diferentes perspectivas, ha informado el Consistorio.

Del total de obras recibidas se han seleccionado dos en la categoría de fotografía, realizadas por los alumnos del Centro de FP Santa Agatoclia Valentín Villalba -'El encanto de la niebla'- y Carolina Moncada -'Ecos de aguas antiguas'-; y tres en la categoría de dibujo, de Aarón Esteve -'Quien dosifica no sacrifica'-, Khalid Chali -'Gotas de dulzor'- y Pau López -'Quien no encaja no vuela'- del IES Joaquín Torres.

Todas pasan a integrar una exposición digital, junto con el resto de propuestas recogidas de todo el mundo, que está disponible en 'thewaterwewant.watermuseums.net'.

Concurso

El concurso trata de que los jóvenes tomen conciencia y participen del patrimonio del agua que les rodea, inspirándoles a trabajar nuevas formas de ser más respetuosos y sostenibles con la naturaleza.

Busca que reflexionen sobre la relación entre el agua, la sociedad y el medio ambiente a través de diversas disciplinas artísticas inspirados por conceptos como la biodiversidad, el cambio climático y el legado del agua, animándoles a que se acerquen al patrimonio acuático que los rodea y que transmitan la necesidad de promover una nueva cultura del agua y un uso más sostenible de este recurso vital.