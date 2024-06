Rosa Serrano contrapone las políticas del PSOE en el sector primario frente a la "nada" que ofrecen PP-Vox

La candidata aragonesa en la lista del PSOE para las elecciones del 9 de junio ha pedido este sábado por la mañana “respeto para el sector primario". "Algo que los gobiernos de la derecha no están teniendo”, ha sostenido. Y ha señalado que “el PSOE ha respondido con medidas, inversiones y ayudas ante las demandas de agricultores y ganaderos, como ayudas directas por la sequía, la vacuna contra la Enfermedad Hemorrágica Epizootica o Fondos Europeos para la modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas”.

“¿Qué han hecho en Aragón tanto PP como Vox para solucionar la falta de rentabilidad, afrontar la grave sequía, la adaptación al cambio climático o las subidas de costes de producción por las turbulencias internacionales?", se ha preguntado Serrano, al tiempo que no ha dudado es recalcar que la respuesta era "fácil": "Nada".

En su crítica al Ejecutivo autonómico, no ha dudado en sostener que el PP, pese a "decir que defiende al sector primario, no les está ayudando". "Vox decía entender sus problemas, pero gestionando en el Gobierno de Aragón no han hecho nada para atender a sus reivindicaciones", ha arremetido contra el socio de los populares. En este sentido, ha lamentado que "la derecha lleve 50 años dirigiendo la Política Agrícola Común (PAC)" y todavía no haya sabido "ofrecer soluciones que ayuden a paliar la difícil coyuntura que atraviesan agricultores y ganaderos”.

Serrano ha contrapuesto esta situación con las "respuestas" que dio el PSOE en la comunidad aragonesa, como la flexibilización de la PAC, o aquellas que ha ofrecido el gobierno de Pedro Sánchez y ha puesto como ejemplo los 500 millones de euros en ayudas, 100 de los cuales han sido ayudas directas, 314 en créditos blandos y 89 en rebajas del IRPF.

Durante los próximos años, ha señalado Rosa Serrano, “el PSOE seguirá trabajando por el conjunto del sector, que tiene que afrontar una transición hacia la sostenibilidad, que debe ser justa y teniendo en cuenta la opinión de los profesionales que se dedican a la agricultura y la ganadería”. En este sentido, ha destacado la importancia de la PAC en la construcción de la UE, “garantizando un suministro estable de alimentos, preservando los ingresos del sector, protegiendo el medio ambiente y el desarrollo de las zonas rurales”.

Entre las propuestas del PSOE en materia de agricultura y ganadería, se encuentra una solicitud única de las ayudas de la PAC, que debe tener un presupuesto acorde a la realidad, medidas de apoyo para el fomento de las Organizaciones de Productores y Cooperativismo Agroalimentario, una Política Acuícola Común o cláusulas “espejo” para que todos los productos que se importen cumplan las mismas condiciones de producción que los producidos en la Unión Europea. “Nosotros sí planteamos medidas, el PP ni siquiera lo incluye en su programa electoral”, ha apostillado la candidata aragonesa.