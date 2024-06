Nolasco exige al Gobierno de España que Aragón "no reciba a los 120 inmigrantes ilegales" previstos

El vocal del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Nolasco, ha exigido al Gobierno de España que los 120 inmigrantes en situación ilegal -cuya llegada al Hotel del Vino en Cariñena se ha visto anulada tras cerrarse la venta del establecimiento- no lleguen “en ningún caso a ningún punto del territorio de Aragón”. “La solución no pasa por que no estén al Hotel del Vino y los manden a otro punto”, ha contextualizado.

Nolasco ha recordado que tras la última comisión de seguimiento del Acuerdo del Gobierno de Aragón, los dos socios de gobierno coincidieron en que “de ninguna manera vamos a facilitar la llegada de inmigración ilegal ni el tráfico de personas”.

Ha acusado al Gobierno central de “repartir a población inmigrante como si fueran fardos”, por lo que les ha instado a ejercer una mayor “responsabilidad” en las políticas migratorias. “No sabemos quiénes son, qué vienen a hacer o si tienen antecedentes o no”, ha indicado.

El también vicepresidente primero de Aragón ha expresado que “queremos una inmigración legal y ordenada, tal y como se defiende en los convenios internacionales”. En este sentido, ha expresado su preocupación “por la llegada de más de 71.000 inmigrantes ilegales a territorio europeo en lo que va de año”.

Por todo ello, ha añadido que Vox ejercerá un papel desde Bruselas para ser “un dique de contención frente a las mafias que traen a personas engañadas”, y ha lamentado casos de violencia como el conocido este viernes en el municipio alemán de Mannheim, “cometido por un refugiado afgano”.

Estas declaraciones las ha hecho junto al Hotel del Vino de Cariñena, acompañado del portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón; los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cariñena, Rafael Fernández y Gregorio Gimeno; el diputado en las Cortes, Juan Vidal; así como otros afiliados y vecinos del municipio de Cariñena, con quienes ha compartido la mañana.