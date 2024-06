Los últimos de Fuenferrada: “Puedes cruzar el pueblo de punta a punta y no ver a nadie”

El depósito de gasolina del coche lleno y el móvil cargado sobre la mesilla de noche. Así duerme el alcalde de Fuenferrada, Rubén García. Es la única manera, explica, de poder socorrer a sus vecinos en caso de emergencia. Con 41 años, es el más joven de los 9 habitantes que resisten cada invierno en esta localidad de las Cuencas Mineras de Teruel carente de servicios. Dos vecinos tienen en torno a 60 años, otros dos 78 y el resto supera los 80. El pueblo dista 20 kilómetros de Utrillas y Montalbán, las dos cabeceras comarcales.

No hay bar, ni tienda, ni colegio, ni farmacia o botiquín. El médico acude una vez por semana si hay profesionales disponibles en el centro de salud comarcal, algo que no siempre ocurre. A menudo, a los habitantes les toca coger el coche y acudir al consultorio de Martín del Río, a 12 kilómetros, o, si es urgente, ir directamente al ambulatorio de Utrillas.

Entrar en Fuenferrada es asomarse al gran agujero de despoblación que se ha abierto en la comarca. El vacío amenaza incluso a los núcleos grandes, como Montalbán, que en 1960, con las minas de carbón a pleno rendimiento, tenía 3.000 vecinos y hoy son apenas 1.200. También Utrillas se resiente: de 4.600 habitantes en 1981 quedan 3.000.

A los vecinos de Fuenferrada los mantiene en el pueblo el carnet de conducir, imprescindible para desplazarse y acceder a las prestaciones más básicas. Lo sabe bien Juana Gámbaro, que a sus 78 años, una madrugada, tuvo que llevar en el coche a su marido a Zaragoza al médico. "Y eso que tengo mala visión por las cataratas", advierte.

"De aquí a diez años no quedará nadie"

Reunidos en el frontón del pueblo, coinciden en que, cuando ya no puedan conducir, se marcharán de allí "Nosotros ya tenemos el piso preparado en Zaragoza", explica una mujer. "De aquí a diez años no quedará nadie, estamos abocados al cierre", asegura Tomás Franco, otro vecino.

Los vecinos se reúnen cada tarde junto al frontón y pasean juntos. Javier Escriche

Europa les queda "muy lejos". "No esperamos nada de estas elecciones. Si no pintamos nada para el Gobierno central ni para el aragonés, ¿cómo va a hacer algo por nosotros la Unión Europea?" se pregunta José Antonio Domingo. Menos resignado, el alcalde reivindica que Europa ayude a los pueblos pequeños, "porque para eso pagamos impuestos". No obstante, comparte con los vecinos que el medio rural "está olvidado". "Resultamos caros y nos dejan de lado", denuncia. "O aprenden a diferenciar los problemas de los pueblos o estamos muertos", agrega otro paisano.

Un día de invierno en Fuenferrada es "muy duro", dice el alcalde. "Puedes cruzar el pueblo de punta a punta y no ver a nadie. Hay tanto silencio, que se escucha el ruido de los aviones", añade. Se sirven del comercio ambulante: el pan llega dos días por semana, la fruta los lunes y el pescado el miércoles.

Pese a la situación, surgen iniciativas. Viki García, una vecina, ha abierto una casa de turismo rural "que funciona". Sostiene que el problema de la despoblación viene de lejos y con sesgo machista. "La tierra y los rebaños los heredan los hombres y las mujeres tienen que irse en busca de empleo", asegura.

Todo cambia en julio y agosto, cuando decenas de veraneantes se instalan en la casa familiar restaurada con esmero. Los hijos del pueblo no olvidan Fuenferrada y sostienen una potente asociación cultural con 250 miembros de pago. Hay wifi e internet de banda ancha. Con orgullo, los vecinos explican que, al regirse por concejo abierto, ejercen "el modelo más puro de democracia que existe".

Pero todo ello no es suficiente para atraer población. "Los jóvenes necesitan otro ambiente: empleo, colegio para sus hijos, un bar, una tienda… y, sobre todo, un buen servicio sanitario, porque sin él en los pueblos no somos nada", afirma el alcalde.