Alumno de bachillerato General ante la Evau: "Al no tener ejemplos de exámenes, hay más nervios"

Jordi Guallichico es uno de los pocos aragoneses que la próxima semana se examinará de Ciencias generales, una de las nuevas asignaturas incluidas en el currículo de la Lomloe por la puesta en marcha del bachillerato General. "Es lo que más nervios me provoca. No tengo ningún examen de referencia ni sé cómo va a ser. Este primer año es una desventaja", reconoce este joven zaragozano que, pese a todo, se muestra encantado de haber escogido esta modalidad.

"Te enseña saberes que vienen bien por cultura general", explica haciendo referencia especialmente a esta asignatura en la que se incluyen contenidos de Biología, Física y Química. "Es más ameno que otros bachilleratos, pero las ciencias siguen teniendo una gran importancia", relata, al tiempo que destaca que, desde su punto de vista, sería recomendable incluir también formación en Matemáticas. "Es lo único que le falta", sostiene a solo cuatro días de empezar la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau).

Este joven se ha formado en el instituto Virgen del Pilar de Zaragoza, uno de los pocos que actualmente oferta el bachillerato General. Según los datos de inicio de curso, en todo Aragón, apenas había 70 alumnos matriculados, mientras que en el de Artes -el otro que ha sufrido importantes cambios- se alcanzaban los 914. En Ciencias y tecnología y Humanidades y ciencias sociales se superaban los 6.000 en cada uno.

Una modalidad que despierta interés

"El primer año, como era novedad, solo tuvimos cinco alumnos; sin embargo, en este ya hay 14 en 1º. En las charlas que vamos a los institutos cercanos, en los que no se oferta, ya empiezan a preguntar por él", recalca Raquel Fidalgo, directora del Virgen del Pilar. Se trata de un itinerario pensado para aquellos que quieren hacer un grado superior o los que necesitan el título de bachillerato para, por ejemplo, hacer una oposición. Y son pocos, reconoce, los que como Jordi se decantan por la Evau.

En este caso, el hecho de ser nuevo ha conllevado ciertos quebraderos de cabeza. "Hemos tenido dificultades a la hora de diseñar el itinerario, ya que el currículo lo deja muy abierto, y lo tuvimos que hacer sin saber las ponderaciones para la Evau", detalla. En su caso, optaron por perfilarlo con asignaturas más "atractivas" y que mantuvieran la generalidad. Por ejemplo, incluyeron la de Cultura audiovisual.

Durante estos meses, se han llevado a cabo reuniones con los armonizadores de la Universidad de Zaragoza, en las que se han dado "pautas" sobre cómo sería la prueba. Además, se han puesto en contacto con el instituto Avempace, que también lo oferta, para "ir en la misma línea". "Es una opción menos específica, pero no hay que pensar que es más fácil. Es un bachillerato como el resto, en el que hay que aprobar Inglés, Lengua y Matemáticas", señala Fidalgo.

Para Jordi la elección -se cambió en segundo a esta modalidad- ha sido todo un acierto y no dudaría en recomendárselo a otros alumnos. Estos últimos días, apura la organización que se había planificado para dedicar a cada asignatura el tiempo necesario. "Me he estado preparando muy bien Historia de la filosofía y también le estoy intentando dar importancia a Ciencias generales", resalta. Su objetivo es conseguir la mayor nota posible, aunque todavía duda si decantarse por Magisterio o Derecho. Y es que en esta prueba ya no es tan importante el aprobar como el hecho de lograr una elevada calificación.