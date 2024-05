El sueño hecho realidad de una extutelada de la DGA: “Los educadores del centro son mi auténtica familia”

Han tenido que pasar siete años para que Ferdaouss Rafya cuente con voz firme que a los 15 años se quedó sola en Zaragoza, su madre la abandonó cuando llegaron a la capital aragonesa de vacaciones desde Marruecos, lo que la llevó a un centro de menores y a convertirse en una niña tutelada por el Gobierno aragonés. Y lo ha conseguido porque, asegura, ha “sanado” sus heridas y ha superado sus “traumas y miedos” gracias a los educadores de los dos centros y el piso compartido por los que ha pasado, y a los que considera su “auténtica familia”.

Esta joven de 22 años, que ha cumplido su sueño de estudiar, ganarse la vida y lleva ya casi dos años residiendo con su pareja en una localidad del área metropolitana de la capital aragonesa, ha puesto voz y rostro a los jóvenes extutelados del Gobierno aragonés en las II Jornadas de buenos tratos a la infancia que desde este jueves y hasta el próximo sábado se celebran en el centro Joaquín Roncal de la capital aragonesa, organizadas por la Asociación de acogimientos familiares de Aragón (Adafa).

Ella no vivió en un hogar de acogida, una oportunidad que reconoce le hubiera gustado tener, pero los profesionales que la han acompañado en su proceso por los distintos establecimientos en los que ha residido se han convertido en sus verdaderos progenitores. “Los educadores me han enseñado lo que es tener buenas personas a tu lado, lo que es el cariño y, lo que ha sido muy importante, a quererme a mí misma”, cuenta.

Desde niña se sintió “abandonada” por su madre, obsesionada por su empleo, y con los educadores experimentó que le prestaban “toda la atención” que necesitaba y nunca había recibido. “Jamás me hicieron sentir que yo era parte de su trabajo, me dedicaron todo el tiempo del mundo y gané esa confianza en mí misma que nunca había tenido”, subraya.

"Tenía pesadillas, me daba miedo quedarme sola"

El apoyo psicológico ha sido fundamental en este proceso tras el que se muestra orgullosa de lo que ha conseguido. “Me sentía culpable de lo que me pasaba y de ser una carga para mi madre. Tenía pesadillas, me daba auténtico miedo quedarme sola porque pensaba que la gente me iba a fallar y me costaba confiar en mí misma”. Unos momentos “muy duros” de los que saca la lectura positiva de que le han ayudado a forjar su “carácter”.

Hasta ha vuelto a su país de vacaciones cuatro días con una amiga cuatro días para enfrentarse con éxito a sus temores. Reconoce que le costó dejar la vivienda compartida supervisada por la Fundación Federico Ozanam dentro de su programa de emancipación, en la que se sentía en casa, y siempre que tiene oportunidad se acerca a visitar a su familia al centro de recursos de la entidad.

Ferdaouss ha estudiado la ESO y 1º de bachillerato. Primero cursó una FP básica de dos años de panadería y pastelería al mismo tiempo que se sacaba un pequeño sueldo los viernes y fines de semana en una pizzería. Después se decantó por un grado medio de Técnico de comercio y en las prácticas descubrió el mundo del transporte y la logística en el que trabaja actualmente. Es un buen sector en el que aplicar sus conocimientos de inglés, francés y árabe, además de español.

Hace un año aprobó el carné de conducir y el curso que viene quiere empezar con un grado superior de Transporte y Logística. “Siempre tengo que tener objetivos y toda la vida por delante para alcanzarlos”, concluye.