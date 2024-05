Día Mundial Sin Tabaco: la exposición ambiental al humo del tabaco causa en torno a 90 muertes al año en Aragón

Al hablar de mortalidad atribuible al tabaquismo se analiza el consumo directo, pero no hay que olvidar la exposición al humo ambiental, el que se inspira al estar cerca de una persona que fuma. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año fallece un millón de personas por esta última causa.

Un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, de la Sociedad Española de Cardiología, ha analizado la mortalidad atribuible en población de 35 y más años a la exposición al humo de tabaco de los demás en España entre 2016 y 2021. A nivel nacional, la cifra asciende hasta las 4.970 muertes por esta causa, 3.423 en hombres y 1.547 en mujeres. Esta cifra nacional representa el 1,6% de la mortalidad total por cardiopatía isquémica y cáncer de pulmón. En Aragón fueron 182 muertes en ese periodo (alrededor de 30 anuales).

Esta cifra, adelanta la doctora Mónica Pérez-Ríos, profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, autora principal del estudio, se podría multiplicar por tres incluyendo también las muertes atribuidas a la exposición pasiva al tabaco por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la enfermedad cerebrovascular. De esta manera, "la mortalidad atribuible a la exposición al humo ambiental del tabaco podría rondar los 90 fallecimientos al año" en la Comunidad aragonesa, explica.

El estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, tal y como comenta la doctora Mónica Pérez-Ríos, concluye que en Aragón la exposición al humo ambiental del tabaco causó 117 muertes en hombres de 35 y más años en esos cinco años analizados y 65, en mujeres, solo por cáncer de pulmón y enfermedad cardíaca isquémica.

Para llegar a estas conclusiones se aplicó un modelo de áreas pequeñas para estimar la prevalencia de exposición al humo ambiental por grupo de edad y sexo. Y se encontraron diferencias regionales en la mortalidad atribuible, siendo Andalucía la región con las tasas más altas. Desde la recién creada Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco (Salt), su secretario, Armando Peruga, analiza que "cuando se calculan las muertes atribuibles a la exposición al humo de los demás por habitante, las mujeres aragonesas son las que más se mueren después de las de Andalucía y los hombres aragoneses son los quintos de 18 autonomías, después de los andaluces, castellanomanchegos, canarios y valencianos".

La mayor mortalidad atribuida a la exposición al humo ambiental del tabaco se observó en los no fumadores. En la Comunidad aragonesa, el 63,73% (116) de las muertes atribuidas a la exposición al humo ambiental del tabaco por cardiopatía isquémica y cáncer de pulmón ocurrieron en población no fumadora; es decir, personas exfumadoras y nunca fumadoras. Por género, en hombres sería un 55,5% de no fumadores y en mujeres se dispara al 78,46%.

La doctora Pérez-Ríos, también la autora principal de otro estudio publicado en la revista 'Archivos de Bronconeumología', publicación oficial de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), reconoce que a priori se podría pensar que no son números elevados pero "todas ellas son muertes innecesariamente prematuras y sanitariamente evitables". "Si tuviésemos una legislación que protegiese a la población de la exposición al humo ambiental de tabaco la gran mayoría de estas muertes se podrían evitar", explica. Los datos, subrayan desde la Separ, "refuerzan la necesidad de que las autoridades sanitarias apuesten por reducir la exposición al humo ambiental del tabaco en cualquier tipo de contexto y entorno".