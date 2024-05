Banalización del vapeo entre adolescentes: "Si hueles a fresa al llegar a casa tus padres no se enteran"

Todo el entorno de Patricia, una joven zaragozana de 16 años, vapeaba y a ella también le apeteció probar. Ahora lo hace cada vez que sale de fiesta los fines de semana y, aunque reconoce que no es bueno para la salud, afirma categórica: "Sé que nunca voy a probar el tabaco", minimizando así su riesgo como puerta de entrada a otras adicciones.

Martín, de 17, también vapea (y fuma tabaco) en un contexto de fiesta, aunque sostiene que a él le cuesta hacerse adicto a algo. "Lo sé controlar. Además, gastarme dinero en eso no le veo beneficio a largo plazo. A mí me lo ofrecen los amigos; con sabores es agradable", dice.

Valle, de 16 años, se compró su primer cigarrillo electrónico a los 15 porque todos sus amigos tenían uno. Todos los días los usaban a la salida del instituto e incluso, a veces, en el baño del centro a escondidas. "Vapeábamos en grupo y hacíamos trucos: burbujas, subir el humo por la nariz... Es como un 'hobby' y te dan tantos sabores que es divertido. El vapear sabe bien, se te queda un sabor a tutti frutti, por ejemplo. Y es fácil de conseguir en máquinas expendedoras de 24 horas, sin nicotina", cuenta esta joven.

Lo hizo durante seis meses y, al cambiar de centro educativo y compañeros, tiró el vapeador. "Sin ellos ya no me hacía gracia y tampoco me acostumbré", reconoce. A su lado, una de sus nuevas amigas relata que hay jóvenes que se pasan el humo de boca en boca cuando vapean estando de fiesta. "Y si hueles a fresa al llegar a casa tus padres no se enteran. Se cree que vapear es mejor que fumar, pero yo pienso que es hasta peor", señala esta adolescente, rechazando su uso.

A Carlos, que ahora tiene 18, le dieron a probar con 14 años, pero no le gustó. "Aunque digan que es mejor que el tabaco sigue siendo igual de perjudicial para mis pulmones. En mi instituto había chavales de 15 y 16 años con vapeadores en la mochila; lo veían como una moda. Y los que tienen sabores son como los dulces, que los vas probando y te gustan", indica este joven, que intenta (sin éxito) que un amigo suyo lo deje. "Sigue siendo una adicción", añade.

Alejandro, que ahora tiene 19, recuerda ver en 1º de la ESO a chicos de 13 años con cigarrillos electrónicos en clase. "Se iba el profesor y los sacaban para hacerse los graciosos. En los menores está mal visto fumar; en cambio, vapear se ve como menos dañino porque es vapor de agua", destaca. Mientras, Ángela, de 17, observa que casi todo el mundo que vapea acaba fumando.

El quinceañero Fernando opina que muchos menores para "encajar socialmente" empiezan a vapear. "Yo veo que es tabaco, aunque una forma menos dañina. Y aunque digan que no lleva nada, algo llevará para crearte una adicción", asegura. A lo que Roberto añade: "El tabaco está más estigmatizado y vapear se ve mejor, está más normalizado y pasa desapercibido".

Estos son algunos testimonios recogidos a las puertas de un instituto zaragozano un viernes cualquiera. Como advierte Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Aepap), no hay más que mirar por la calle o pasar por puertas de centros educativos para encontrar menores haciendo uso de estos cigarrillos electrónicos. "Y muchos con tabaco, a pesar de todo lo que se sabe de lo perjudicial que es fumar. Empiezan ya en torno a los 12-14 años", afirma.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, los pediatras de Atención Primera alertan de la banalización del vapeo (que va en aumento) entre los niños y adolescentes españoles. Avisan de que desde edades más tempranas (incluso a partir de 8 y 9 años) se pueden encontrar vapeadores en las mochilas y denuncian los dispositivos con formas que atraen a los menores o incluso que se pueden confundir con material escolar.

Cenarro pone el acento en que no es una actividad tan inocua como a los jóvenes les parece. "Tiene sus consecuencias como irritante de vías respiratorias y pulmones y como inicio a otras adicciones, porque a veces del vapeo pasan al tabaco. En los pulmones lo único que tiene que entrar es aire y cuanto más puro, mejor. Todas estas actividades son fatales para la salud y más en organismos que están todavía en formación, que son inmaduros. Si son perjudiciales a cualquier edad, para un adolescente todavía más", informa esta pediatra aragonesa.

Para la vicepresidenta de Aepap, lo mejor es prevenir y darles a los chavales toda la información (con la mejor evidencia científica) sobre los daños que para la salud ocasionan el tabaco y vapear. "No vale prohibir", resalta. Y, aunque sus pacientes adolescentes no le dicen que vapeen, sí que muchos le cuentan que conocen a amigos que sí lo hacen.