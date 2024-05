Aragón mejora en fracaso escolar, pero aún está por encima de la tasa europea

El objetivo marcado por la Unión Europea (UE) de reducir al 9% el abandono escolar temprano en 2030 cada vez está más cerca, pero aún así el escaso tiempo que queda para ello, provoca ciertas dudas de que finalmente se consiga. La media de la UE está en 9,59%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación referidos al año 2023. La aragonesa se eleva hasta el 10,76%, mientras que la española alcanza el 13,7%.

Solo la supera Rumanía, con un 16,6% y se encuentra incluso lejos de países del entorno como Francia (7,6%), Grecia (3,7%), Italia (10,5%) y Portugal (8%). "En los últimos años hemos ido mejorando progresivamente, ya que hemos llegado a tener cifras por encima del 20%; pero los datos actuales siguen siendo demasiado elevados. No nos los podemos permitir", reconoce Juan Antonio Planas, presidente de la presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.

En este sentido, hace referencia a la falta de inversión. De media, en la UEse dedica un 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB) a educación, mientras que en España es de casi un punto menos: un 4,6%. Precisamente algunos de los países con mayores desembolsos, como son Finlandia, Dinamarca o Irlanda, se sitúan también entre los mejores resultados PISA. Por ejemplo, Irlanda, con una inversión del 7,2% del PIB, encabeza la puntuación relativa a la lectura en el último informe. Alcanza los 516 puntos frente a los 488 de Aragón. También despunta en Matemáticas (492) y Ciencias (504), superando en todos ellos los datos aragoneses (488 y 499, respectivamente).

Esa mayor inversión también la reclaman los sindicatos docentes, que aspiran al 7% del PIB. Pese a que todavía no se alcanzan estas cifras, en 2022, según los últimos datos del Ministerio de Educación, el gasto educativo creció un 5,4% en Aragón y la previsión es que siga esta línea dado que el presupuesto de 2024 conlleva un incremento del 11%.

En este sentido, Planas recuerda que Finlandia es el "modelo de éxito" por excelencia y que ahí, además de invertir "muchísimo" en educación, "seleccionan a los mejores profesores" y se les paga más. "En los países anglosajones, el profesorado está sujeto a evaluaciones externas y si no cumplen ciertos estándares, no les renuevan el contrato. No son funcionarios", ejemplifica.

Asimismo pone el foco en la falta de orientadores que hay en los institutos españoles y también de Aragón, con habitualmente solo uno por centro. En muchas ocasiones son interinos, lo que conlleva que cambien constantemente de plaza. "La ratio es vergonzosa y si no atendemos a las personas en su momento, las abocamos al fracaso escolar", detalla. Lamenta esta situación cuando en Aragón están llegando importantes empresas tecnológicas que necesitarán personal "muy cualificado". "Apuestan por los títulos de Formación Profesional (FP), pero lo que hace falta son docentes y alumnos interesados en cursarlos", apostilla.

"Fracaso" del sistema

Y esta falta de orientación, recalca, acaba repercutiendo también en el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan. No obstante, en este caso, Aragón, con un 10,53%, se sitúa por debajo de la media europea (12,4%). Pese a ello, en estados como Suecia o Países Bajos se sitúa por debajo del 6%. Para Planas todo ello no es más que un ejemplo de que lo que fracasa no son las personas sino "el sistema educativo y laboral". "Hay que apostar por estudios más adaptados. Las autoridades nacionales y autonómicas tienen que ponerse las pilas. Llevamos muchos años con ocurrencias y parece que el único objetivo es deshacer lo del Gobierno anterior", critica.

Desde su punto de vista, el sistema debería ser "más ambicioso" y adaptar la metodología a las nuevas realidades sociales; además de abordar la cuestión emocional, donde queda "un largo camino por recorrer". Pese a todo, asegura que el nivel académico de Aragón, según los diferentes informes, está por encima de la media española y muy cerca de la OCDE. "Contamos con un buen capital humano, pero se necesita más apoyo de las administraciones", resume.