Nacho G. Velilla: “Espero rodar una miniserie en Zaragoza sobre un suceso de los años 80”

El director Nacho G. Velilla (Zaragoza 1967) está eufórico con los resultados de su película ‘Menudas piezas’, que casi ha cosechado ya medio millón de espectadores desde su estreno el pasado 12 de abril. Cree que el 'boca a boca' ha servido para que se vea en las salas antes de que se estrene en Telecinco y Movistar, para entrar en Neflix internacional y llegar a espectadores de países como Rusia, México, Portugal, Brasil y Estados Unidos. Entre sus proyectos inmediatos destacan una miniserie para Movistar, que grabará en Zaragoza; una saga de películas para Amazon, que le llevarán a África; y una película sobre Frida en Estados Unidos. Este jueves (18.45) participa en los cines Palafox, donde ya realizó el preestreno de 'Menudas piezas', en un coloquio junto a la actriz zaragozana Alexandra Jiménez.

¿Qué balance hace de su última película?

Estoy muy feliz. Con ella me están pasando cosas muy especiales. El cine español tiene problemas para posicionarse en el ránquin de las más vistas, y ‘Menudas piezas’ lleva ocho semanas sin salir del 'top ten'. Eso quiere decir que el 'boca a boca' ha funcionado de manera muy especial. Hizo más taquilla la segunda y la tercera semana que la del estreno.

¿Eso es algo habitual o inédito?

Eso es muy complicado de lograr para una película española. A mitad del año llevaremos ya entre 60 y 70 estrenos españoles, y de ellos solo ha habido dos como número uno, entre ellos ‘Menudas piezas’. Además, es muy difícil seguir en lo más alto mientras llegan películas americanas que se estrenan y desaparecen. Eso no se consigue con una campaña de publicidad, sino por lo que cuenta la gente que va a verla, y es muy bonito.

¿De cuántos espectadores hablamos…?

Estamos camino del medio millón de espectadores. A pesar de la crisis, algunas películas siguen llevando público a las salas. ‘Menudas piezas’ está muy viva ocho semanas después de su estreno, y no solo como entretenimiento, sino que tiene algo de fenómeno social detrás. Habla de un problema de unos chavales marginales y plantea un debate sobre la educación. Hemos celebrado un debate en Madrid tras una proyección, y allí un educador social que trata chavales con problemas sociales nos contó que era la tercera vez que venía a ver la película. Para la segunda había invitado a los chavales, que salieron del cine felices y motivados. Por cosas así le tengo un cariño muy especial a la película.

¿Qué ha significado para usted rodar en el corazón de su ciudad, Zaragoza, entre el Ebro, el Paraninfo y el Casco Viejo?

He tenido la suerte de rodar por todo el mundo porque tengo el privilegio de elegir los proyectos que hago. Tenía una deuda con Zaragoza desde que hice mis primeros cortometrajes, necesitaba encontrar una historia que retratara con cariño mi ciudad. Al decidir hacer 'Menudas piezas' a partir de una noticia que leí en el periódico, buscamos que Zaragoza fuera un elemento especial y tuviera una canción. Ciudades alemanas, norteamericanas o mexicanas tienen sus canciones, películas o novelas. Había hablado con Juan Aguirre y Eva Amaral, con Juanjo Javierre…

¿Traerá la película turistas a la ciudad?

Aunque está todavía muy reciente estoy seguro de que sí, como ocurrió con ‘Que se mueran los feos’, que hubo gente que acudió a los lugares de Aragón donde rodamos. En el Festival de San Sebastián una periodista japonesa me preguntó que dónde la había rodado porque le parecía todo muy bonito. Y le pude contestar con orgullo que en la provincia de Huesca y en otros puntos de Aragón. Hemos presentado ‘Menudas piezas’ en Berlín y en Cannes, y se está vendiendo muy bien en el extranjero, en países como Rusia, México, Portugal, Brasil, Estados Unidos... En menos de un año se verá en Telecinco, en Movistar y en Netflix a nivel internacional.

¿La faceta social de la película ha empujado al público?

Me sorprende que sea un fenómeno social. Han venido a los debates asociaciones del ajedrez a los que les ha gustado mucho y que nos la piden para proyecctarla en torneos. Muchos profesores se llevan a sus alumnos para verla. Parece que esta comedia entretenida, para pasar el rato, tiene un mensaje con una carga social que emociona a la gente y les hace reflexionar. No queríamos ser dogmáticos sobre qué deben hacer, sino que cada cual saque sus conclusiones. El cine puede servir para reflexiones más profundas. Me conmueve que pase con la comedia, ya me ocurrió con ‘Perdiendo el norte’, que la utilizaron en Bruselas en un master de emigración.

¿Al colegio público Marcos Frechín y al profesor Enrique Sánchez… les habrá llegado ese apoyo?

Creo que el profesor Enrique Sánchez se merecía ese reconocimiento a través de la película y por eso estoy muy contento. Apostar por chavales que no tienen las mejores cartas en la vida, como dice él, era muy necesario.

Va a volver a grabar en Zaragoza sobre otro hecho que ocurrió aquí en los años 80.

Volveremos a finales de este año o a principios de 2025 para grabar una miniserie sobre un suceso que pasó en Zaragoza. Estamos intentando ordenar todo el material, porque trabajo en equipo, y llevamos unos años trabajando mucho. Nos encontramos en la producción y en la reescritura. Espero volver de nuevo a retratar las calles de Zaragoza de principios de los 80. Será un reto para mí porque es mi niñez y mi adolescencia. El proyecto nació como una película, pero al final será una miniserie de tres capítulos, un formato que se lleva mucho en Inglaterra y Estados Unidos. Estamos cerrando el cástin con Movistar.

También está metido en una película.

Estamos con una saga de tres películas con un personaje muy especial, en el que estoy trabajando hace dos años y al que dará vida Carmen Machi. Es una mezcla de comedia negra con un poco de 'thriller', que es un género nuevo para mí. Trabajamos este proyecto para Amazon y lo rodaremos justo después de la miniserie. Se grabará parte en África y con ella vamos a recorrer continentes…

¿Los proyectos en el extranjero no le dejan descansar?

En Hollywood trabajé con dos productoras fuertes, Lionsgate y Alcon Entertainment, para sacar las películas ‘No manches Frida 1’ y ‘No manches Frida 2’, que fueron dos éxitos rotundos en México y Estados Unidos. La tercera está esperando desde hace años pero no tenía hueco. Estamos escribiéndola ya para 2025. Además tenemos una serie de ocho capítulos y 25 minutos cada uno que también queríamos entrar a rodar el año que viene, pero estoy intentado dejarla para 2026. Seré el guionista y productor y espero tener tiempo para dirigir el primer capítulo y buscaremos algún director americano o mejicano para los demás. La protagonista es una mujer muy fuerte y luchadora… No sé si me he inspirado en la figura de mi madre que sacó adelante a seis hijos después de la muerte de mi padre, cuando yo tenía cuatro años.

¿Le inspiran los sucesos ocurridos en Aragón? ¿Y su paso por la redacción de HERALDO?

Hay un suceso de los años 90 en Aragón que me gusta, como periodista, pero a nivel de ficción, como guionista y director, encuentras en ella una historia humana más profunda y detallada que no encuentras en los titulares de los periódicos. El periodismo es cada vez más inmediato, pero hay cosas pendientes de contar que facilitan el hacer luego de ellas películas interesantes. Intento contar ese lado humano que a veces queda inadvertido. Este proyecto todavía es embrionario.