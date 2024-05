Enfermo de esclerosis múltiple: "En cuatro años pasé de correr la media maratón a ir en silla de ruedas"

A Emilio Vega, de 53 años, le diagnosticaron esclerosis múltiple cuando tenía 43. Después de haberse enfrentado al impacto que supuso aquella noticia, "poco a poco" fue recuperando su vida: "Y de momento estoy estable, respecto a la enfermedad y a la rutina diaria".

"Llevaba unos cuantos años sintiendo cosas raras", recuerda: "¿Por qué me he tropezado con esta escalera? ¿Y por qué empezaba a correr y sentía un mareo, que en realidad era una pérdida de equilibrio?". Pero, según cuenta: "Estaba con mi rutina, con la familia, el trabajo, el día a día...". Así que le restaba importancia o incluso asociaba esos síntomas con el cansancio: "Pero no".

"Llegó un momento que me dio un brote muy fuerte. No me quedé paralizado, pero sí las piernas dormidas. Y ya era tan claro que en un mes me diagnosticaron la enfermedad", explica desde la sede de la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (Fadema), donde acude cuatro mañanas a la semana.

Emilio era militar. Cuando empezaron a aparecer las primeras señales de la enfermedad aún estuvo trabajando dos años: "Mis compañeros me ayudaron a aguantar todo lo posible, pero luego se acabó".

"En cuatro años pasé de correr la media maratón de Zaragoza a estar en una silla de ruedas", relata. "Luego ya me estabilicé". Casado y padre de dos hijos, asume su vida con entereza. Con ayuda de las muletas puede desempeñar muchas actividades cotidianas: "Con las muletas puedo caminar hasta media hora; más ya necesito ir en silla de ruedas".

Ha plantado cara a la enfermedad: "Te vas adaptando para ser lo más útil posible". "Y de momento puedo hacer muchas cosas, esa es la suerte, que mi cuerpo me permite hacerlas: arreglar la cama, cocinar, ir a Fadema para los ejercicios". Eso da "calidad de vida".

Reconoce que hay cosas que echa de menos: "No puedo hacer deporte, que me encantaba, ni acompañar al gimnasio a mis hijos; ni viajar en condiciones". "Pero vas quitando prioridades, y te vas quedando con las justas", indica.