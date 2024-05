Armando Peruga: "A quien empieza a vapear le diría que lo piense dos veces"

¿Es posible una sociedad sin humo?

No solo sin humo, sino sin tabaco. Es posible. No inmediatamente, va a haber que trabajar, pero sí.

¿Sin humo es diferente a sin tabaco?

Así es. Hay productos de tabaco y de nicotina que no producen humo y lo que queremos es que no haya tabaco.

En ninguna de sus formas.

En ninguna de sus formas, y eso incluye, obviamente, los productos de nicotina, que están tan en boga entre los jóvenes, como los cigarrillos electrónicos.

¿Por qué nace la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco?

Viene a llenar un hueco entre la sociedad civil, los profesionales y la administración sobre el tema específico de tabaco, que creo que hasta ahora nadie ha cumplido esa función.

¿El objetivo es que el tabaquismo sea cosa del pasado?

Sí, queremos que en 10 o 15 años la proporción de fumadores sea menor del 5%. Ahora es del 18%.

¿Es una meta abarcable?

Es totalmente posible, como se está demostrando. No solo vamos a trabajar en Aragón para conseguirlo, sino junto a la Unión Europea.

No hace tanto se fumaba en los bares, en los lugares de trabajo...

Sí, ahora la ley no lo permite. La gente cumple bastante bien, por lo que desde SALT queremos dar un millón de gracias a las personas fumadora que han sido conscientes, pero hay que seguir extendiendo los lugares donde no se debe fumar. No solamente por la protección de los no fumadores o por dar incentivos para dejar de fumar, sino por dar ejemplo a la juventud. Debemos transmitir la idea de que lo normal para los jóvenes es que no se fume.

¿Muchos no lo ven así?

Ese es el problema, que ven el tabaco como algo glamuroso. De hecho, cada vez se fuman menos cigarrillos, pero más cigarrillos de liar, cachimbas.

¿La percepción es que no fuman?

Ellos piensan que no fuman, pero en realidad están fumando y terminarán fumando, esa es nuestra gran preocupación. Puede ser una puerta de entrada y queremos establecer todos los mecanismos posibles para que la juventud no sea engañada.

No está bien regulado.

El plan integral de tabaco que han aprobado todas las comunidades y el Ministerio de Sanidad indica que hay que regular esos productos de nicotina, como el cigarrillo electrónico, tal y como se regula el tabaco, en cuanto a publicidad, uso en espacios públicos. Y, sobre todo, hay que prohibir los sabores. ¿De verdad se necesitan 20.000 sabores? En realidad, se hace para atraer a la juventud.

¿Apuestan por subir el precio?

Como en todo concepto de economía básica, la idea sería que en los productos que son dañinos para la salud se reduzca la demanda aumentando el precio a través del incremento de los impuestos. Cuando sube la energía, se gasta menos; cuando sube el tabaco, se pide menos. Impactaría, sobre todo, en los adolescentes, donde se inicia el largo camino de la adicción a la nicotina.

¿Cuál es la edad de inicio?

A los 12 o 13 años ya empiezan a usar cigarrillo electrónico o tabaco. Quienes más vapean son los jóvenes de 13 a 14 años. Los sabores juegan un papel muy importante porque introducen la idea de que no es dañino, es como una chuchería. Y una vez que captas a ese tipo de clientes van a ser muy fieles durante años porque se hacen adictos.

¿Es difícil luchar contra esto?

Todo depende del empeño que le pongamos. Si la Administración y la sociedad se lo toma en serio, será fácil. Si seguimos desentendiéndonos y pensando que los cigarrillos electrónicos con sabor a cereza o a chicle no son dañinos, no haremos nada. Nuestra misión como SALT es precisamente educar a la población en el daño que hacen los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos normales.

¿Qué le diría a quien empieza a vapear?

Que se lo piense dos veces, porque hay un peligro inmediato, en cuanto al daño que produce, porque la mayor parte de los líquidos contienen nicotina, que es altamente adictiva. Y además en la edad en la que se produce: el comienzo del vapeo tiene consecuencias sobre el desarrollo neurológico de los jóvenes a largo plazo y tienen la probabilidad de terminar fumando, que produce problemas de salud inmensos.