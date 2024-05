Migrante por partida doble: "Decidí irme de Quito el día que a mi hija le pusieron un cuchillo en la cabeza"

La de Karen, de 33 años, que llegó a Zaragoza huyendo de la violencia de Ecuador el pasado 29 de enero, es una historia de migración por partida doble. Hace seis años salió de su Venezuela natal con sus dos hijos de 10 y 3 años porque a pesar de tener un salario no le daba ni para pagar las medicinas de la mayor que enfermó. Tras vivir seis años en la capital ecuatoriana, donde decidió afincarse porque allí residía su hermana gemela, volvió a hacer las maletas con prácticamente todas sus pertenencias para huir de la ola de violencia que vive el país.

"Decidí irme de Quito el día que a mi hija la asaltaron, la amenazaron y le colocaron un cuchillo en la cabeza. Se encendió en mí una luz roja, vivía con auténtico miedo. A mí también me robaron en la pandemia a punta de navaja, pero no es lo mismo", cuenta en una de las salas de la sede de Cáritas Diocesana en Zaragoza, organización que le está ayudando a empezar prácticamente desde cero en una ciudad que eligió por internet y en la que no contaba con ninguna red de apoyo. Su hermana ya había regresado a Venezuela y ella eligió venir a España por el idioma y porque no les pedían visa para entrar como turistas: "Descarté todos los países de Sudamérica porque significaban más de lo mismo".

Tras tres meses "muy complicados", desde finales de abril vive junto a sus hijos, que hoy tienen 16 y 8 años, en un piso de la obra social de la parroquia del Carmen y ha recuperado la sonrisa. Presentaron solicitud de protección internacional en marzo, tiene autorización de residencia en España hasta finales de este año y sueña con que que a finales del próximo septiembre se active su permiso de trabajo. "Siempre he tenido empleo, incluso dos al mismo tiempo, y he sido independientemente económicamente", subraya.

Estudió en la universidad Administración de empresas y en los últimos años se ha dedicado a llevar la contabilidad de varias firmas, pero asegura que "ningún trabajo deshonra, cualquiera está bien, la estabilidad se la tiene que dar uno mismo". Las oportunidades para formarse las coge al vuelo, "quiero estar preparada", ha hecho un curso sobre cómo funciona la seguridad social en España y tiene en mente algún otro sobre hostelería, limpieza o cuidado de personas mayores y dependientes "porque son los sectores donde he visto que puedo tener alguna oportunidad laboral".

"Pagué 400 euros por una habitación alquilada"

La realidad de Karen, que prefiere mantener el anonimato, durante los primeros meses en la capital aragonesa ha sido una pesadilla similar a la de muchas familias que ante la escalada sin freno de los precios de alquiler y no disponer de papeles ni de contrato de trabajo se ven obligados a apiñarse en una habitación. "Por Facebook contacté con una chica que me alquilaba una habitación con una litera para mí y mis dos hijos. Pagué 400 euros al mes por ella. Me pareció bien, porque es más barato que un hotel y no venía con muchos recursos", relata.

"Al principio el piso no podía ni disfrutarlo, no lo sentía mío, no me sentía merecedora porque no lo había sudado, no es algo que yo me he ganado y me daba vergüenza"

Cáritas Diocesana en Zaragoza ha alertado esta semana sobre el aumento de este tipo de arrendamientos. Tuvo problemas para poder empadronarse en ese domicilio, aunque al final lo consiguió, y se desesperó cuando se le acabó el dinero y no sabía dónde ir. Gracias a esta organización, los servicios sociales del Ayuntamiento y la obra social de la parroquia del Carmen ha encontrado una salida.

Su viaje migratorio ha tenido un coste psicológico que le pasa factura. En los primeros momentos se culpaba a sí misma de la situación a la que había llevado a sus hijos, es madre soltera por elección, al salir de Ecuador. Después, las primeras semanas en su nuevo hogar "no podía ni disfrutarlo, no lo sentía mío, no me sentía merecedora del piso porque no lo había sudado, no es algo que yo me he ganado y me daba vergüenza", explica sobre su estado de ánimo. Las charlas con la psicóloga la han ayudado a verlo como "una oportunidad para poder empezar de nuevo que voy a aprovechar".