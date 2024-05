"Los jóvenes zaragozanos tienen mucho miedo a no elegir bien su futuro laboral"

¿Qué carrera estudiar?, ¿qué FP se adapta mejor a mis posibilidades?, ¿bachillerato de ciencias o de letras? Estas son algunas de las preguntas que cada año se formulan miles de estudiantes aragoneses a la hora de tomar decisiones que marcarán su futuro laboral y que en muchas ocasiones les sobrepasan. Las dudas y la incertidumbre de los jóvenes, que también inquietan a sus familias, los llevan en ocasiones a buscar asesoramiento por parte de profesionales, que tratan de arrojar algo de luz a su futuro incierto.

Elena Ferrer Aranda es psicóloga y trabaja desde hace un año y medio en la Asesoría de estudios de Zaragoza Joven, que se gestiona desde el Centro de Información para Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza (Info Joven). Este servicio gratuito del Consistorio, dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, es desconocido para una gran parte de la ciudadanía, pero ayuda a cerca de 350 jóvenes cada año asesorándoles sobre distintos planes de estudio, ofreciéndoles información acerca de distintas formaciones y ayudándoles frente a la falta de motivación hacia los estudios, entre otras muchas cosas.

"Cuando entran por la puerta, la frase mágica es 'no sé'", asegura Elena, principal encargada de este servicio. “Muchos jóvenes vienen con una falta de motivación tremenda, tanto porque no saben qué quieren estudiar o porque cuatro años les parecen mucho y necesitan empezar a sentirse productivos. Intentamos hacerles ver que las dudas son normales, empatizar con ellos y buscar las soluciones que mejor se adapten a cada uno”, añade.

Aunque “la mayor parte de las citas las cogen los padres”, los jóvenes entran solos a las asesorías. “Es una forma de que tomen responsabilidad y de que se sinceren y expresen sus inquietudes”, señala Elena. “Aunque muchos llegan con incertidumbre, siempre hay algo que les gusta o les atrae, y voy tirando del hilo, conduciendo la conversación hacia estudios o salidas que podrían asemejarse a sus gustos”, afirma.

La mayoría de los padres que llevan a sus hijos a estas asesorías les ofrecen libertad absoluta de elección, pero quieren que cuenten con la “máxima información posible antes de tomar una decisión tan importante”. “Los jóvenes zaragozanos tienen mucho miedo a no elegir bien su futuro laboral y preguntan mucho por las salidas que tiene cada carrera”, destaca Elena. “Muchos preguntan: ‘¿Y si no me gusta?’ Les decimos que no hay nada perfecto y tratamos de encontrar los puntos fuertes de cada uno. El inglés es otro de los temas candentes. En cuando ven que piden idiomas o que hay asignaturas en inglés muchos se escandalizan”, asegura.

La llegada de la Evau aumenta las solicitudes y la lista de espera

Cuanto más se acerca la fecha de comienzo de la Evau 2024 en Aragón, las consultas se disparan y la asesoría no da abasto. “Llevamos dos meses con la agenda muy llena, no sólo por la Evau, sino por las FP, la elección de optativas para Bachillerato o incluso gente de la ESO que no sabe qué Bachillerato elegir. Esta es una época en la que estamos muy solicitados”, asegura.

Las asesorías de estudios se realizan dos días a la semana, los miércoles de 11.00 a 14.30 y los jueves de 14.00 a 18.30. Cada sesión dura unos cuarenta y cinco minutos y, aunque hay un máximo de tres sesiones para cada persona, la mayoría no necesita una segunda. El pasado mes de abril atendieron a casi 50 jóvenes, la mitad de ellos de entre 15 y 19 años, y ya no tienen huecos disponibles hasta el 26 de junio. Las citas se publican en la web de Info Joven del Ayuntamiento de Zaragoza con un mes de antelación y para poder solicitarla sólo es necesario rellenar un pequeño formulario.

Las carreras 'de toda la vida' siguen gozando de salud

“La tendencia a estudiar grados medios y superiores es cada vez más alta, mientras que las carreras ‘de toda la vida’ siguen gozando de buena salud. Nos encontramos en un momento en el que el mercado laboral está muy cambiante, pero la rama sanitaria, todas las relacionadas con la empresa, Derecho, Magisterio y las ingenierías siguen siendo las más elegidas”, asegura Elena.

Esta herramienta del Consistorio, aunque desconocida, tiene una valoración muy positiva por parte de los usuarios. “Muchos padres nos agradecen la labor y nos dicen ‘Ojalá lo hubiésemos sabido antes’”, destaca Elena, que considera esta labor “imprescindible para ayudar a los más jóvenes a tomar el camino correcto”.