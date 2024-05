Carlos López Otín revalida el título de mejor científico español en el ranking Research

El catedrático de Bioquímica Carlos López Otín (Sabiñánigo, 1958) no deja de trabajar en sus investigaciones, aunque se jubilara de la Universidad de Oviedo en diciembre pasado, y ha sido nombrado como el mejor científico español en el ranking que publica la plataforma Reserch.com, basado en las publicaciones que realicen.

Otín es el mejor español por tercer año consecutivo en esta medición, seguido por la científica María A. Blasco (Alicante, 1965), directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). El tercer puesto está ocupado por Thomas Graf, biólogo del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona.

Este listado incluye en el sexto puesto a Margarita Salas, la científica pionera de la biología molecular en España. Además, el mejor científico a nivel mundial, según este ranking, es el profesor Michael Karin, de la Universidad de California en San Diego, y el investigador español se encuentra en el puesto 74 de todo el mundo, por encima de ocho premios Nobel.

Este factor o índice D, que valora los logros científicos, “mide el impacto de los científicos del mundo en su disciplina” y el bioquímico aragonés ha logrado en esta misma línea ser el mejor de España por tercera vez consecutiva. Además, está mencionado en esta análisis detallado de 166.850 investigadores de todo el mundo.

En este índice D sobre su especialidad de la biología molecular ocupa el lugar 141, entre los papeles y citaciones: recibe 111.371 menciones en todo el mundo y 478 publicaciones, que fueron recopiladas el pasado 21 de noviembre de 2023.

“Las dos áreas sobre las que estudia Carlos López Otín son el gen y el envejecimiento, con trabajos interdisciplinares”, señala la web de Reserch, “e integra muchos campos. Combina la genética y la neurociencia en sus investigaciones”. Menciona sus trabajos en los daños de ADN que no están limitados a una disciplina particular, sino que abarca a la inestabilidad del genoma.

Con 32 científicos, España ocupa el puesto 12 del mundo en lo que se refiere a hallazgos de Biología Molecular. El portal añade que la institución con mayor número de científicos destacados en España es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con doce investigadores afiliados al ranking de la Biología Molecular. Luego sigue el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con dos investigadores, y en tercer lugar está el Centro de Regulación Genómica con dos académicos.

Presentará un libro en otoño

En su nueva etapa, Carlos López Otín prefiere mantenerse en un mundo alejado del ruido social que no aporta a resolver los problemas importantes de la vida. En esa línea, además de continuar sus investigaciones científicas, ha concluido un cuarto libro que llegará el próximo otoño y acudirá a presentarlo por toda España, y Zaragoza estará entre los lugares donde lo hará.

El investigador aragonés escribió un artículo en la Revista de Occidente, en un especial sobre “La ciencia en cien años”, publicado en diciembre de 2023 bajo el título ‘La cultura de la vida y la salud del futuro’, y concluyó: “Y esto es todo lo que he aprendido en mi particular viaje de conocimiento al centro de la salud y de la vida. Abrazar la noria de la supervivencia no es una tarea sencilla, pero es la mejor que podemos afrontar cada día. El resto, es silencio o entropía”.