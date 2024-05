Día Mundial contra el Melanoma: "De muy joven terminaba los veranos con quemaduras. La piel tiene memoria, ¡vaya si la tiene!"

Con la llegada del verano, la radiación solar comienza a hacer de las suyas. Ajenos a la realidad, niños y mayores dejan de lado el cuidado de su piel, no hacen uso del protector solar y acaban socarrados bajo un calor asfixiante. “Cuando vas a la piscina ves auténticas barbaridades”, asegura Juan Rubio Lázaro, miembro de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Calatayud. A sus 71 años, Juan está más concienciado que nunca de la importancia de cuidar la piel, ya que hace apenas una semana le extirparon un melanoma en la espalda.

“Fui al médico por un catarro y me vieron una peca en la espalda que no tenía muy buena pinta. La analizaron e instantáneamente detectaron que se trataba de un melanoma”, relata. En cuestión de días, pasó por quirófano y, tras una rápida intervención, ya se recupera en casa. Juan es reincidente. En el año 2001, acudió al médico por una herida "con muy mala pinta" que terminó siendo un cáncer en la piel.

La genética tiene mucho que ver en estos casos, pero la sobreexposición a los rayos ultravioleta está detrás de la mayoría de ellos. “Recuerdo que de muy joven terminaba casi todos los veranos con grandes quemaduras por todo el cuerpo. No podía casi ni doblarme del dolor. Como la mayoría de la gente, yo solía tomármelo a risa, pero la piel tiene memoria, ¡vaya si la tiene!”, asegura Rubio.

En Aragón se diagnostican cerca de 200 casos de melanoma al año y aunque los tratamientos han mejorado ostensiblemente con el paso del tiempo, todavía resulta fundamental detectarlos a tiempo. “Este tipo de cáncer es de los más peligrosos. Se desarrolla muy rápido y se extiende con facilidad por el sistema linfático. Cuando me lo detectaron por primera vez, yo no tenía ninguna noción de peligro. Tuve mucha suerte de la rápida detección, porque si llegan a tardar dos o tres meses más, estaríamos hablando de otra cosa”. Y es que este tumor en la piel, aunque es de los menos frecuentes, tiene un 80% de mortalidad.

Alberto Marco Bescós, ex miembro del grupo B Vocal, también ha sufrido la enfermedad en su propia piel hasta en tres ocasiones. “La primera vez fue en 2005. Acudí a una revisión rutinaria y me encontraron una mancha en la espalda. Tuve mucha suerte porque, en esa época tenías que cruzar los dedos. Era o tener suerte y curarte pronto, o acabar en una caja de pino”, asegura con rotundidad.

El hecho de ser diagnosticado con tan solo 29 años le hizo tomar cartas en el asunto e involucrarse de lleno en la lucha contra la enfermedad. “Aunque fue muy duro, busqué mucha información y, como no había asociaciones, fundé la primera en España (ahora 'Melanoma España'), en torno a la que los pacientes nos fuimos organizando y poniendo en común nuestras experiencias vitales”, relata. Además, destaca la labor “imprescindible” del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, que nació con el ánimo de aunar y coordinar esfuerzos entre profesionales sanitarios que tratan esta enfermedad. “Le debo todo a ellos”, destaca.

Cinco años después, en 2010, se le reprodujo de nuevo, y tras volver a superarlo y atravesar una época de revisiones continuas, en 2015 volvió a aparecer en la cara. “Por aquel entonces ya era padre de familia numerosa, y quieras que no, te acojona”, asegura. “Los que hemos pasado por un melanoma vivimos en un continuo ‘ay’, ya que por mucho que la enfermedad mitigue, una sola célula en ‘stand-by’ puede volver a desencadenar el proceso”, añade.

Los avances sanitarios, fundamentales para abordar la enfermedad rápidamente

Ambos destacan los grandes avances en el tratamiento sanitario, y consideran que es indispensable para que los pacientes tengan una mayor esperanza y calidad de vida. “No solemos hablar bien de nuestra sanidad, y no sabemos todo el bien que nos hace”, afirma Juan Rubio, que desde hace once años colabora en Calatayud realizando conferencias para concienciar sobre la importancia de prevenir futuros problemas relacionados con la piel. De hecho, puede presumir de haberle salvado la vida a un antiguo compañero de la General Motors: “Cuando trabajaba allí, llevé unos folletos de la Asociación que me habían sobrado de una charla que había dado unos días antes. Al cabo de unos años, un compañero me confesó que gracias a uno de esos folletos en los que había fotos e información, acudió al médico para mirarse una peca que le había salido en la rodilla y que, finalmente, resultó ser un melanoma”.

Alberto vive ahora “con tranquilidad y sin obsesiones”. “En verano extremo todas las precauciones y al final te acostumbras a llevar un modelo de vida determinado”, explica. Al tratarse también de una cuestión con cierto peso de la genética, sus hijos también se someten a revisiones periódicas para estar “controlados”.

"Ojalá podamos concienciar a los más jóvenes cada vez más de que tomar precauciones con la exposición al sol no es ninguna tontería", sentencia Rubio, que seguirá aportando su granito de arena para tratar de evitar que más personas atraviesen el dolor por el que ellos ya pasaron antes.