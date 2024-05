Colaboración público-privada en Sanidad: "Si nos vamos de Muface es porque nos echan, no porque nos queramos ir"

Cerca del 80% de los funcionarios españoles cuando se le da a elegir prefieren acogerse como mutualistas a las aseguradoras privadas, y no al sistema público para recibir asistencia médica. El actual concierto con Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) acaba el 31 de diciembre de 2024 y arrecian las voces críticas hacia este modelo. Desde DKV, una de las entidades aseguradoras incluidas en el concierto, defienden la colaboración pública-privada pero trasladan su "preocupación".

Así lo ha reconocido el presidente de la compañía, Javier Vega de Seoane, en la conferencia-coloquio ‘Colaboración público-privada en Aragón’, organizada por DKV y HERALDO DE ARAGÓN este jueves por la mañana en la sede de la compañía de seguros de salud en Zaragoza, en la avenida María Zambrano. En su intervención, ha asegurado con contundencia: "O hay un cambio de sistema o nos vamos de Muface". Pero si llegara este caso, tal y como ha adelantado: "Es porque nos echan, no porque nos queramos ir". "Nosotros estamos deseando contribuir a que el país sea mejor y a ofrecer un servicio de más calidad, pero para transformar la sociedad hay que hacerlo entre todos".

En este sentido, Javier Vega de Seoane ha reconocido que "con la financiación actual el sistema no es sostenible", a pesar, ha dicho, "de estar haciendo las cosas bien". Pero es algo que como negocio "no se puede permitir". "Si los políticos no están dispuestos a pagar adecuadamente es porque nos quieren echar", ha señalado, al mismo tiempo que ha ofrecido una propuesta para apostar por una solución que genere una "dinámica virtuosa de mejora continua" y "de transparencia" que conlleva, a su vez, un mejor comportamiento. Para argumentar su decisión, ha puesto el foco en el dinero que destina Muface per cápita. Si se compara con lo que cuesta el servicio público de salud al resto de la población, ha dicho, se observa una diferencia en torno al 40%. En un colectivo, además, envejecido y, por lo tanto, que demanda una mayor necesidad asistencial.

Unas afirmaciones antes las que el subdirector de HERALDO le ha preguntado directamente si DKV se plantea no acudir al próximo concierto con Muface. El presidente de la compañía ha contestado que "depende". Y ha rebatido esta respuesta asegurando que hacen falta "dos cosas": "Dejar de perder dinero y que haya un sistema estable que no nos deje expuestos a vaivenes del Gobierno". Si todas las compañías salieran de Muface, ha augurado, se generaría un problema "serio", ante el importante número de personas que tendría que atender el Sistema Nacional de Salud.

En un momento de la charla, Javier Vega de Seoane ha asegurado que la colaboración público-privada "es más delicada es algunos sectores como la sanidad y la educación porque hay una cierta alergia" además de "mucha demagogia". Pero, según ha dicho: "No ganamos dinero a costa de la salud de la gente, sino de hacer las cosas bien". Cada vez hay una mayor demanda social de servicios, por el envejecimiento de la población: "Tenemos que generar una dinámica de colaboración público-privada por la que el coste y la calidad de los servicios cada vez sea mejor".

"Actuar de forma responsable es una buena inversión"

Numeroso público se ha dado cita en la sala multiusos de la Torre DKV, en un acto moderado por el subdirector de HERALDO, Santiago Mendive, y en el que ha estado presente el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, además de directivos del ámbito sanitario de la empresa pública y privada. Por parte de DKV, han participado, entre otros, Javier Cubría, director general financiero; Pilar Madre, directora de calidad, y Juan Luis Pintiel, director de la sucursal de Zaragoza y Teruel. HENNEO ha estado representado por Íñigo de Yarza López Madrazo, consejero delegado, y Eliseo Lafuente, director general de Medios, así como por Miguel Iturbe, director de HERALDO DE ARAGÓN.

El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha presentado al ponente, como un "ejemplo de liderazgo excepcional, visión estratégica y compromiso con el éxito". "Su trayectoria profesional -ha dicho- es una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de empresarios".

En relación a la colaboración público-privada, Villarroya ha asegurado que "supone una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de los territorios" y "permite aunar esfuerzos y recursos para afrontar los retos del presente y el futuro". Algo que cobra más peso, ha dicho, en el sector de los seguros sanitarios.

Ante las preguntas del subdirector de HERALDO DE ARAGÓN, el presidente de DKV ha reconocido que es "absolutamente fundamental que el sistema sea competitivo" y utilice la "energía social en hacer cosas comunes". "¿Pero dónde están las capacidades para transformar la sociedad?", se ha preguntado. "En las empresas. Por eso cómo no vamos a estar en disposición de poner estas capacidades al servicio de la sociedad. Seríamos irresponsables".

"No solo hay que ganar dinero, sino que hay que hacerlo de manera responsable", ha apuntado el presidente de DKV en la conferencia: "Eso, a la larga, termina siendo también rentable". Aplicando esos principios, ha concretado: "Tenemos más facilidad para atraer clientes y para retenerlos". Ha puesto el foco en la "estrategia inteligente y responsable" que ha guiado a la compañía estos 25 años: "Actuar de forma responsable es una buena inversión porque suele dar buenos resultados, además de la retribución emocional". "En un momento de desconfianza, las empresas que dan esa confianza, como la nuestra, crecen", ha apuntado.

Entre los temas que ha planteado el subdirector de HERALDO se encontraba la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que ha sacado el Ministerio a consulta pública, que pasaría por limitar la participación de las empresas en la sanidad pública. En este sentido, el presidente de DKV ha reiterado que "habría que fomentar la colaboración privada, seleccionar aquellas compañías que han demostrado a lo largo de los años su comportamiento responsable y su capacidad para dar servicios de calidad y competitivos".