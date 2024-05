Autobronceadores: trucos y consejos para usar y elegir bien "un imprescindible"

"Si le pierdes el miedo se pueden convertir en un imprescindible". Es la opinión de Isabel Lostao, de Estética Lostao en Zaragoza, sobre los autobronceadores ahora que ya empieza el buen tiempo y es hora de lucir una piel morena.

"Están compuestos por DHA, un activo que reacciona en contacto con el aire y produce ese color dorado por oxidación de la capa córnea (igual que una manzana cuando la cortas). Su evolución ha sido vertiginosa y debemos olvidarnos de ese color naranja que producían en su origen. Eso sí, convienen conocer unos trucos para que su aplicación sea perfecta", aconseja Lostao.

En primer lugar esta profesional de la belleza recomienda escoger uno progresivo, sobre todo al principio. "Así evitarás errores que sean difíciles de solucionar como rayas o zonas sin producto. Es preferible repetir la aplicación varios días hasta obtener el tono deseado y una vez conseguido aplicarlos una o dos veces a la semana como mantenimiento", señala.

Además, hace hincapié en la importancia de exfoliar la piel antes de la primera aplicación, no ducharse con esponja y mantener la piel hidratada para que la duración sea mayor. "Debemos evitar la ducha unas 4/5 horas después. Por eso yo prefiero recomendarlos por la noche, ya que actualmente no manchan la ropa ni las sábanas", subraya.

Los autobronceadores se pueden aplicar con la mano, pero "lo ideal" es utilizar una esponja o guante específico porque la aplicación es más uniforme y además se evita que se manchen manos o uñas. "Hay que tener especial cuidado en zonas rugosas -como codos o tobillos-, por eso hay que aplicar solo una pasada y al final, cuando ya queda poco producto", añade.

Más recomendaciones

Isabel Lostao informa de que generalmente los autobronceadores no producen reacciones alérgicas al tratarse de productos que quedan en la capa coreana. No obstante, si se tiene la piel especialmente sensible se puede aplicar una pequeña cantidad 24 horas antes para estar seguros.

"Por lo general se usan en formato espuma o crema, pero también hay gotas que puedes añadir a tu producto facial para obtener un efecto glow e iluminador sutil. Y si nadas, sudas o exfolias la piel su duración será menor, igual que si utilizas activos como retinol o AHA. Ssí que puedes aplicarlos como crema hidratante corporal o facial las veces que lo necesites", indica.

En cuanto a su duración, esta profesional advierte de que el efecto máximo se suele alcanzar dependiendo de su composición y de la cantidad que apliques "entre 4/7 horas" y su duración oscila "entre 3/5 días". "Es importante recordar que a pesar de que nos veamos morenitas nuestra melanina no se activa con su uso, de manera que debemos utilizar siempre FPS adecuado para no quemarnos", resalta.

Por último, para retirarlo antes se puede emplear un exfoliante mecánico y después "hidratar muy bien la piel".