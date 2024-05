Los investigadores ante la 'rebaja' para rescatar los años de becas sin cotizar: "La norma sigue siendo injusta"

El Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, ha anunciado su intención de 'rebajar' la cuantía que deberán abonar aquellos investigadores que quieran cotizar por el tiempo que estuvieron como becarios, la mayoría de ellos, de instituciones públicas. De este modo, ya no se utilizará la base de cotización de 2024 sino la de los años en los que estuvieron trabajando. Se trata de una de las reivindicaciones de estos profesionales, pero en el camino, lamentan, se han dejado otras muchas en el tintero.

"La norma sigue siendo completamente injusta", subraya Eduardo Notivol, uno de los afectados por la medida. Actualmente es jefe de departamento en el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria (CITA), pero en sus inicios en el mundo de la investigación trabajó durante cuatro años con una beca del programa de Formación de Personal Investigador (FPI). Y, ahora, para que se le reconozcan ese tiempo, debe pagar tanto su parte como empleado, como la de su empleador, que era precisamente el propio Ministerio de Educación.

"El sentimiento en el grupo de afectados que tenemos es de engaño. Han sacado una medida aberrante para luego rebajarla y parecer que ceden, pero se dejan muchas reivindicaciones", subraya, al tiempo que recuerda que han estado "un año entero negociando" para luego "no hacer ni caso". Según sus cálculos, con los últimos anuncios, pasaría de tener que pagar casi 14.000 euros a no llegar a los 4.000, puesto que al utilizar la base del año en el que trabajaron les quitan la bonificación prevista. "La diferencia es considerable, pero si lo hicieran como deberían, teniendo que pagar solo la parte del trabajador, la situación sería otra", recalca. Según sus cálculos, debería abonar unos 600 euros, si se mantuviera la deducción; y como máximo 820 si no se hiciera.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) también ha puesto el foco en esta cuestión. "Seguimos pidiendo que no se haga pagar a las personas afectadas las cuotas que se ahorraron las entidades becantes, mayoritariamente administraciones públicas", han resaltado en un comunicado emitido este martes. Y han puesto como ejemplo el reconocimiento que se hizo en 2021 al personal interino de la Administración de Justicia.

Otras reclamaciones

Más allá de lo meramente económico, estos investigadores reclaman que se busque una solución para aquellos que tienen "lagunas de cotización" mayores a cinco años, que este periodo se cuente también para los trienios o la inclusión de personas que ya se han jubilado para que puedan mejorar su pensión. "También hay mucha gente que tiene dudas sobre qué tipo de becas están incluidas y si, por ejemplo, la medida también afectaría para las postdoctorales", señala Notivol, quien destaca la necesidad de que el periodo para poderse suscribir a este convenio sea "indefinido".

En este sentido, recuerda que el futuro de las jubilaciones es "incierto" y está marcado por los devenires que establezca la Unión Europea, por lo que alguien a quien ahora no le interese, podría necesitarlo en un futuro. Asimismo, recuerda que el trabajo que llevaban a cabo durante estas becas "no eran unas prácticas" de universidad y, si así lo considera el Ministerio, "entonces debería subvencionarlo al 95%, como hace con ellas".

La nueva propuesta del Ministerio ya no limita el tiempo máximo de cinco años a aquellos afectados que ya recuperaron dos con el proceso que se abrió en 2011. También se incorpora la posibilidad de fraccionar el pago hasta en cinco años. Y para todo ello, el tiempo apremia, puesto que según la publicación del Boletín Oficial de España (BOE) del 1 de mayo, la norma entrará en vigor el próximo 1 de junio, por lo que queda poco más de una semana para introducir todos los cambios anunciados y poder avanzar en otros. "Lo peor de todo sería que al final se quedara en un cajón", reconoce Notivol.