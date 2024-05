Los sindicatos estudian recurrir el acuerdo sobre la fidelización de los mir aprobado en Aragón

Los sindicatos estudian recurrir el acuerdo sobre la fidelización de los residentes aprobado en Aragón y publicado el pasado viernes en el BOA, que recoge medidas para retener a quienes finalizan o están próximos a completar su formación especializada.

Este plan salió adelante en la Mesa Sectorial de Sanidad convocada a principios de abril, con el único apoyo del sindicato FTPS de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. El resto de organizaciones -Cemsatse (que engloba a los Sindicatos Médicos de Aragón CESM Aragón y Fasamet y de Enfermería Satse), CSIF, CC. OO. y UGT- votaron en contra. En el Consejo de Gobierno del 8 de mayo se aprobó este plan.

A partir de ahora se abre un periodo para saber cuántos residentes que finalizan su formación sanitaria especializada este mes o en septiembre estarían interesados en trabajar en Aragón en zonas de difícil cobertura.

Todas las medidas se aplican en los considerados centros de difícil cobertura. En el ámbito de la atención hospitalaria son todos los centros ubicados fuera de la ciudad de Zaragoza. En atención primaria se incluye tanto los 44 referidos en el anexo de la orden SAN/447/2023, de 30 de marzo, como en aquellos ubicados en zonas básicas de salud se encuentran con dificultades para ofrecer asistencia sanitaria por la ausencia de candidatos inscritos en la bolsa de empleo temporal del Servicio Aragonés de Salud. Además de los que cumplan los criterios contemplados en el Plan Operativo de 2017: agotamiento de bolsas temporales, disponibilidad de profesionales en el mercado laboral...

Asun Gracia, vicepresidenta de Fasamet, reconoce que la orden publicada el viernes en el BOA no recoge el plus de fidelización, que sí ha dado a conocer el Departamento de Sanidad y así figura en la página web del Salud dirigida a los médicos y sanitarios internos residentes que quieren trabajar en la Comunidad. Se ha previsto que el primer año cobrarán el 20% de lo que sería la suma total de los tres años, es decir, 6.000 euros del total de 30.000; el segundo, el 30%, 9.000 euros, y el último los 15.000 euros restantes. "Esperábamos otro documento", ha dicho. "No estamos de acuerdo con que se amplíen los puestos de difícil cobertura porque se desvirtúa el problema que existe en el medio rural", cuya asistencia se pretendía garantizar cuando se definió este concepto.

Desde el sindicato médico tachan el plus de fidelización de "agravio comparativo" respecto a los profesionales que ya trabajan en los centros de difícil cobertura. Y, además, añaden que los residentes "tienen que terminar su formación en septiembre", en referencia a la posibilidad de que cubran vacantes en verano, bajo la supervisión de un tutor, asumiendo funciones de médico adjunto. Por estos motivos, ha añadido Gracia, falta por concretar si, bien como sindicatos médicos o como Cemsatse, se va a estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales.

Una posibilidad que plantea también la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón. Para la responsable de Sanidad, Jessica Fessenden: "Las condiciones laborales de los residentes no se pueden negociar en Mesa Sectorial, sino en sus propios comités". Destaca, además, "las desigualdades retributivas que se van a generar entre los profesionales que realizan la misma función". Todo ello se va a poner sobre la mesa con la intención de presentar una denuncia: "Hay que vigilar cómo un residente va a hacer funciones de adjuntos cuatro meses antes de completar su formación y cómo va a estar tutorizado". Desde CSIF trasladan también sus dudas sobre la cantidad del plus de fidelización destinado a residentes de otras categoría, como Enfermería.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, Delia Lizana, adelanta que están "estudiando el documento y la viabilidad del recurso". Por su parte, Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, ha apuntado que desde este sindicato están valorando la orden "para tomar una decisión". Coincide con otras organizaciones en que supone un "agravio comparativo respecto al resto de profesionales".

Desde FTPS (sindicato que agrupa a SAE y TCAE), María Jesús Domenech, secretaria autonómica de SAE Aragón, recuerda que votaron a favor del acuerdo: "Aparte de defender el derecho de los trabajadores también tenemos que defender el derecho de los ciudadanos y había que cubrir los puestos de difícil cobertura y era la situación menos mala de todas las que se plantearon, era lo más coherente".

Listado de puestos y de voluntarios

La directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, Ana Castillo, firma una resolución por la que se publica la convocatoria para la cobertura temporal de plazas de las categorías de facultativo especialista de área, de medicina de familia y comunitaria, de pediatría de atención primaria y de enfermería en centros sanitarios por personal que está próximo a finalizar la formación sanitaria especializada.

Recoge las normas generales que deben cumplir los candidatos, como encontrarse en situación de obtener el título en un plazo igual o inferior a cuatro meses. El objetivo es elaborar listas de profesionales interesados con las que cubrir las necesidades temporales. Las solicitudes para formar parte de estas listas se formalizan en el portal electrónico de recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud vía web.

Los interesados en participar en esta convocatoria pueden inscribirse en cualquier momento si se encuentran en situación de obtener el título. Las listas de solicitantes se actualizarán con una periodicidad mensual. La primera lista se configurará con los solicitantes inscritos durante este mes de mayo.

Respecto a la aportación de méritos y baremo, los participantes se ordenarán teniendo en cuenta la calificación que sus respectivas unidades docentes les hayan asignado en el curso anterior al de la convocatoria en la que participan. En caso de empate se tendrá en cuenta el número de orden con el que se accedió al programa de formación correspondiente.

Con periodicidad mensual, se publicará la relación provisional de aspirantes admitidos y de excluidos, indicando en este caso la causa o motivo, junto con la calificación obtenida en el último curso de formación especializada y del número de orden con el que con el que se accedió al programa de formación correspondiente. Esta lista se expondrá en la página web del Servicio Aragonés de Salud.

Paralelamente a la configuración de la lista de los participantes en el programa de fidelización, se publicará la lista con las necesidades de cobertura de plazas que puedan ser ofertadas a los especialistas en formación.

En función de las necesidades y de los participantes, se organizarán actos de adjudicación de manera centralizada o se remitirán correos electrónicos individualizados a los participantes que hayan optado por los centros ofertados.

La gerencia del Salud se reunirá este miércoles con responsables de las unidades docentes de familia y de direcciones de atención primaria de Aragón para ver cuántos residentes podrían cubrir puestos de difícil cobertura en el periodo estival.