Los casos de covid-19 suben en Aragón pero los expertos reconocen que "no da signos de gravedad"

Aumentan los casos de covid-19 en España, y también en Aragón, donde la positividad en atención primaria supera el 10% y en hospitales, el 12%. Los expertos, sin embargo, reconocen que el coronavirus "no da signos de gravedad" en un escenario en el que se comporta como otro cuadro respiratorio agudo.

Todo ello con vistas al periodo estival, una época en la que, con carácter general, descienden las infecciones respiratorias. Pero con el hándicap de que han transcurrido ya meses desde el inicio de la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y la covid y, por lo tanto, desciende la inmunización. Y eso teniendo en cuenta, además, que las coberturas en la vacunación contra el coronavirus la pasada temporada fueron bajas: entre los mayores de 80 años rondó el 65%; entre los aragoneses de 70 a 79 años se situó en el 54%; y en la franja de 60 a 69 años el porcentaje ha sido del 32,46% en la Comunidad.

Según se desprende de los datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III, del 6 al 12 de mayo, las hospitalizaciones por covid a nivel nacional se encuentran en un registro normalizado, aunque se han cuadriplicado en dos semanas y afectan principalmente a personas de entre 65 a 79 años.

Detrás del repunte de contagios podría estar la pérdida de protección de la vacuna o de una infección, además de que la población ha bajado ya la guardia con las enfermedades respiratorias tras dar por finalizada la pandemia y también tras superar la estación del invierno.

En este sentido, respecto a la evolución del coronavirus, el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas, considera que a nivel mundial lo achacan a las variantes FLiRT (KP.1 y KP.2 que descienden de JN.1), "pero aquí no son todavía muy prevalentes". Los casos de infección por el SARS-CoV-2 se mantienen en cifras reducidas, por lo que, dice, "triplicar valores muy bajos es relativamente fácil".

En su opinión, "el miedo podría estar en que se repita el repunte veraniego de los dos años anteriores (para julio y agosto), pero lo relevante es saber si esta subida se asocia a un aumento de hospitalizaciones". La situación, afirma, es "hasta cierto punto normal porque la inmunidad frente a coronavirus suele empezar a caer a partir de seis meses de la última vacuna o infección".

Para Federico Arribas, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el incremento de casos es un tema que han abordado: "Pero de momento no estamos en una situación preocupante". La covid-19, tal y como afirma, "se comporta como un cuadro respiratorio agudo sin más" y por ahora "no da signos de gravedad". En este sentido, dice, "si bien hay una tendencia creciente, las tasas no son altas". Habrá que ver, dice, cómo es la evolución: "Pero vamos hacia verano, cuando solemos estar menos en interiores".

Los epidemiólogos, explica, recuerdan que la población a la que se dirige la campaña frente a la covid que mantengan los recuerdos vacunales, así como la precaución en caso de estar afectado, manteniendo la mascarilla y la distancia social.

De cara a la próxima temporada de vacunación está pendiente de confirmar si se pondrá en marcha de forma conjunta gripe y covid para los grupos de riesgo, como sí se ha hecho en las anteriores. La decisión dependerá de la estrategia que adopte la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las recomendaciones que se publicarán dentro de unos meses.

Positividad de covid-19

El Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III ofrece datos sobre la positividad a gripe, SARS-CoV-2 y virus respiratorio sincitial tanto en atención primaria como en hospitales por comunidades.

En el caso de Aragón, respecto a covid-19, en la última semana analizada en los centros de salud se han tomado 562 muestras para coronavirus, con una positividad del 10,1%, un porcentaje superior a la media nacional (del 8,1%). En atención especializada aumenta este dato, hasta alcanzar el 12,5% (en España se sitúa en el 8,6%).