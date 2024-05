Turistas sorprendidos y emoción entre los zaragozanos al ver a la princesa Leonor: "Me ha dado la mano. Estoy temblando"

Fina Ruiz, zaragozana del barrio del Actur, no podía imaginar que este martes por la mañana iba a poder no solo ver a Leonor de Borbón sino saludarla personalmente en la plaza del Pilar. "Me ha dado la mano. Estoy temblando". repetía nada más pasar la princesa y la comitiva que la acompañaba desde el Ayuntamiento de Zaragoza a la catedral de La Seo, a la altura de La Lonja. La heredera al trono recibió la distinción de Hija Adoptiva de la ciudad en el Consistorio, después de serle entregada la Medalla de las Cortes en el palacio de La Aljafería. La mañana de actos solemnes ha terminado con una tercera distinción, la más destacada de la Comunidad, la Medalla de Aragón en La Seo.

La soledad mañana ha traído también algo de viento fresco que proporcinaba la temperatura ideal para esperar al aire libre a la princesa Esta hizo el recorrido hasta La Seo andando, sin prisa, parándose a cada paso a saludar a los ciudadanos que esperaban al otro lado de las vallas que delimitaban el recorrido. A la entrada y salida de la Casa Consistorial se oyeron algunos gritos de '¡Viva Leonor!' y '¡Viva España!', además de expresiones espontáneas de cariño como '¡Ay, que majica!', al ver en persona a la hija del rey Felipe VI. Ataviada con el uniforme de cadete con chaqueta, su boina roja se distinguía entre el resto de la comitiva gracias a su altura.

Fina Ruiz y María González tras la visita de la princesa Leonor en Zaragoza. H. A.

"Sabía que no me iba a defraudar. Ha sido como esperaba, una persona sencilla, humilde, nos ha dado la mano con una humildad que la mirada lo dice todo y guapísima", contaba Fina después del saludo a la heredera. "¡Viva España! y ¡Viva Rey!", añadía, todavía con la emoción del encuentro.

Fina había acudido con su amiga María González, de Las Delicias, que se ha mostrado igual de sonriente y nerviosa. "Me he emocionado mucho, sobre todo, cuando te da la mano con esa sinceridad, con ese cariño, pues la verdad es que muy emocionada también, con la princesa, futura reina", ha añadido. Se ha mostrado "orgullosa" de que su padre recibiera formación militar en Zaragoza, hace ahora 38 años, que ahora haya sido ella e incluso pensaba en la siguiente generación. "Esperamos que dentro de unos años el futuro niño o niña que tenga venga aquí a Zaragoza", ha deseado.

A lo largo del recorrido había muchos zaragozanos que se habían acercado a ver a la princesa. Pili Royo y su hijo Eduardo Lorenz, vecinos del barrio Oliver, esperaban a primera hora a la altura de La Lonja. "Tengo fiesta y no tengo que hacer nada", ha contado el joven de 25 años. Su madre ha añadido "es que le gusta la Princesa", para sonrojo de su hijo. "Es una chica muy maja y sencilla yo creo que lo hará bien", ha añadido Pili sobre el futuro de Leonor como reina.

Los instantes antes del paso de la heredera han sido de nervios y búsqueda del mejor sitio para poder verla. "¿Ya sale?", preguntaban una y otra vez quienes no alcanzaban a ver la puerta del Ayuntamiento. "Cuando se oiga aplaudir", decía otra de las ciudadanas pacientes.

María José Chaves, zaragozana esperando a la princesa Leonor. H. A.

"Va a se la mejor reina", ha asegurado María José Chaves, que ha estado entre los zaragozanos que creían que "no se le ha dado suficiente difusión" al acto. Aunque a lo largo de la mañana se han ido concentrando varios cientos de personas y ocupando todas las vallas en varias filas, en el enorme salón de la ciudad había mucho más espacio libre que asistentes. A María José le hubiera gustado que hubiera podido venir más gente para demostrarle el cariño de Zaragoza, aunque ha añadido que está segura de que "lo sabe".

Esther García, jubilada zaragozana que se había acercado desde el barrio de La Jota, esperaba nerviosa. "Aquí estamos los que que no tenemos nada que hacer", ha dicho comentando que en día laborable es más complicado que acudiera más público. Esta era la segunda vez que esperaba ver de cerca a la princesa ya que tuvo oportunidad de hacerlo en el acto celebrado el pasado año cuando los cadetes hicieron una ofrenda a la Virgen del Pilar. Entonces, la plaza se llenó a rebosar de familiares, espectadores y turistas en un acto celebrado en viernes y víspera del Pilar. "Ese día la vimos estupendamente cuando salió por detrás de la catedral", ha contado.

Turistas despitados, los más madrugadores

Christine y Steve Houghton, turistas esperando a la princesa Leonor en la plaza del Pilar. H. A.

Entre los más madrugadores en la plaza han estado los turistas, desconocedores en su mayoría de lo que ocurría y que ante el despliegue de fuerzas de seguridad y medios de comunicación repetían uno tras otro la pregunta de '¿quién viene?'. Christine y Steve Houghton, una pareja de turistas jubilados del Reino Unido se han mostrado "encantados" de haberse encontrado con la visita real. "Solo vamos a estar hoy en Zaragoza", han dicho, recalcando la suerte de coincidir con un acto así. Ella sabía quién era Leonor y que estudiaba en una academia militar, "pero no sabía que era en esta ciudad". Les ha llamado la atención ver a una joven muy alta vestida de uniforme bajar de la caravana de coches oficiales en el Ayuntamiento y habían preguntado quién era. Viajan en su camper desde Cambridge por Francia y España. Ahora se marchaban hacia la costa Mediterránea.

Elisabeth Soes Poulsen y Soren Bo Poulsen turistas de Dinamarca en la visita de Leonor. H. A.

Elisabeth Soes Poulsen y Soren Bo Poulsen eran otra pareja de turistas extranjeros, ellos llegados desde otra monarquía europea, Dinamarca, que pasaban delante del Ayuntamiento para ir al Museo Goya cuando se encontraron el dispositivo frente al Consistorio.

"Nosotros tenemos ahora nuevo rey", han comentado, en referencia a Federico X, conocedores también de lo popular que se hizo en la prensa rosa por su amistad con la española Genoveva Casanova, justo antes de su coronación. También pensaban quedarse para intentar ver a la heredera, a la que confesaban que no conocían.

Desde Alicante habián viajado Rigoberto Sala y su mujer. "Nos íbamos hoy a Jaca, pero al decirnos que venía la princesa nos hemos quedado", ha comentado. De la joven heredera al trono ha dicho que "la acepta la mayor parte de la gente bien".

Ramón López-Cuervo, turista llegado de Granada. H. A.

Ramón López-Cuervo había llegado esta mañana a la plaza cuando todavía había más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que asistentes, ajeno a qué motivaba semejante despliegue. "Llegamos ayer por la noche de Granada y hemos venido ahora a visitar la basílica del Pilar", ha contado. Como faltaba todavía al menos una hora hasta la llegada de la princesa esperaba tener tiempo para entrar a la iglesia y salir a verla. Ha alabado la buena preparación de la heredera "como su padre", ya que "así debe de ser, que estén formados para cuando lleguen a la jefatura del Estado".