La princesa Leonor, tras recibir las máximas distinciones de Aragón: "Esta tierra siempre formará parte de mi vida"

"En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida". Con estas palabras, la princesa Leonor ha mostrado este martes su agradecimiento por la hospitalidad aragonesa al recibir las máximas distinciones de la Comunidad. Ante las principales autoridades, la heredera de la Corona ha confesado que lo vivido en la capital aragonesa durante su formación en la Academia General Militar (AGM) "supera con creces lo que pensaba hace diez meses", hasta el punto de asegurar que se ha sentido "una aragonesa, una maña más". "Quedan solo cinco semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos", ha destacado.

Tras recibir las medallas del Gobierno de Aragón y de las Cortes y el reconocimiento como hija adoptiva de Zaragoza, la Princesa ha aseverado que este martes es “un día especial” porque estas distinciones reflejan “el cariño de muchísimas personas de esta tierra”, como ha podido comprobar en su corto paseo del Ayuntamiento a la catedral. En su intervención, ha mostrado su gratitud por “el respeto y la amabilidad” de los aragoneses, destacando que se lo han vuelto a demostrar en una mañana “tan importante” para ella. “Mi padre lo vivió de un modo parecido hace casi 40 años y en estos días hemos hablado mucho de ello. Seguir sus pasos significa mucho para mí”, ha asegurado.

En su breve discurso en la catedral de la Seo, donde los reyes de la Corona de Aragón juraban los fueros, la Princesa de Asturias ha recordado que llegó el pasado 17 de agosto a la AGM con ilusión y ganas de aprender y también "con muchas expectativas", en parte por lo hablado con su padre, que igualmente se formó en Zaragoza hace 40 años. Y ha enfatizado que descubrir "la exigencia académica e intelectual, física y técnica" que significa formarse como cadete le ha hecho "apreciar aún más" al Ejército de Tierra y al conjunto de las Fuerzas Armadas.

La cadete Borbón Ortiz ha confesado que lo vivido con sus compañeros de promoción les une "para siempre" y les hace madurar y crecer "gracias al compañerismo, a la guía de mandos y profesores y a todas las personas de la Academia". Y tras admitir que llegó siendo consciente de que algunas etapas "no serían fáciles", ha añadido que han superado "momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo". "Aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho", ha remarcado.

Ante los 350 invitados a la entrega de la medalla de Aragón en la catedral, la princesa Leonor también ha valorado los lugares históricos que han sido escenario de estas distinciones, la Aljafería, la plaza del Pilar y la Seo del Salvador, “donde la tradición y el simbolismo se proyectan con fuerza en el alma de los aragoneses y también de la Corona”, ha enfatizado.

Minutos antes y en el mismo alta mayor de La Seo, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha aseverado que la presencia de la heredera de la Corona suponía un "símbolo inequívoco de pertenencia y fidelidad con la cauda común de España". En un discurso político y nacional, el papel "imprescindible" de la institución "en la responsabilidad de garantizar el orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones y la vigencia del Estado de Derecho.

Azcón ha reafirmado que las distinciones concedidas a la futura reina de España convoca a los aragoneses "a perseverar en el imprescindible compromiso de todos los intereses generales, una responsabilidad que, necesariamente, ha de ser compartida".