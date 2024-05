"De la noche a la mañana nos enteramos del cierre de las urgencias en Cuarte de Huerva"

"Nos sentimos abandonados y desatendidos". Con estas palabras, vecinos de Cuarte han expresado su malestar y descontento por el cierre de las urgencias en una protesta frente al consultorio este martes por la tarde.

Convocados por la asociación vecinal Cuarte Bajo Huerva, decenas de personas han acudido a la concentración, algunas con batas sanitarias, para reclamar la reapertura de este servicio. El presidente de este colectivo, Rafael Sanz, ha sido el encargado de leer un comunicado en el que ha recordado que el punto de atención continuada funcionaba desde 2020 y "suplía en parte la larga espera hasta tener un centro de salud que se merece Cuarte", teniendo en cuenta, ha añadido, su población. Sin embargo, ha continuado, el día 2 de mayo se enteraron por un "escueto cartel en la puerta del consultorio del cierre temporal de las urgencias por motivos organizativos".

Preguntaron, ha explicado, tanto al Ayuntamiento como a la Consejería de Sanidad por esta decisión así como por el plazo estimado del cierre. "Ante la falta de respuestas", ha dicho, convocaron una asamblea ciudadana en la que se decidió emprender movilizaciones, con la recogida de firmas y la concentración de este martes. Desde la asociación, además, han anunciado su intención de mantener las protestas hasta que se proceda a la reapertura de las urgencias.

Ha hecho referencia a la visita del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, este lunes a Cuarte, donde aseguró que, entre otras medidas, se iba a "regularizar" la situación del punto de atención continuada de este municipio y reconoció que la decisión adoptada obedecía "a la falta de profesionales derivada de la nula planificación del Gobierno anterior y a que el servicio se venía prestando durante años sin la regulación pertinente, por lo que el equipo actual quiere que se realice con la cobertura normativa correspondiente".

El presidente de la asociación vecinal, sin embargo, ha asegurado que "tras la visita, la situación real es que no ha cambiado nada ni se han dado fechas de solución". "No vamos a dejar de movilizarnos por unas promesas y buenas intenciones hasta que hayamos recuperado este servicio que fue fulminado de la noche a la mañana sin previo aviso", ha indicado.

Tras el cierre de las urgencias, han recordado algunos de los asistentes, los usuarios se tienen que desplazar hasta el centro de salud de María de Huerva, del que depende el consultorio, "pese a que Cuarte representa casi el 60% de las tarjetas sanitarias" de esta zona, ha subrayado Sanz. Y eso, han dicho, a pesar de que contribuyen a saturar el servicio asistencial y a la falta de un transporte público.

Algunas participantes en la concentración, como Rebeca, Bea y Cristina, han calificado como "vergonzoso" el cierre del punto de atención continuada: "Aquí hay mucha gente, muchas familias con niños, personas mayores, que necesitan asistencia". "Se hizo una promesa electoral en tiempos de campaña de cara a mejorar el servicio, pero no ha sido así sino que ha ido a peor". "No hay derecho", han añadido: "Porque no solamente han cerrado las urgencias, sino que también han dejado al municipio sin pediatría por las tardes". "Teníamos el servicio de urgencias desde hace cuatro años y de repente, de la noche a la mañana, apareció un cartel en la puerta y hasta ahí", han señalado.

Otra vecina, de 65 años, ha asistido también a la concentración para expresar su rechazo a la decisión adoptada: "Nos derivan a María de Huerva, y allí están ya muy saturados como para tener que atender también a la población de Cuarte".

"Es una muestra de abandono"

Los comentarios de quienes han asistido al acto reflejaban el malestar: "Es una muestra de abandono que un municipio de estas dimensiones se quede sin urgencias". Pedro y Gloria, un matrimonio con dos niños, de 6 y 14 años, ha recordado que el pasado fin de semana su hijo pequeño sufrió una conjuntivitis y tuvieron que desplazarse a María: "Había siete personas en urgencias, y qué casualidad, seis éramos de Cuarte".

"Nos sentimos desatendidos, abandonados. Porque además pedimos cita médica y nos dan para dentro de tres semanas, porque mi médico está de baja", dicen. Explican además que ya no hay facultativos que pasen consulta por la tarde: "Por lo que a los pacientes nos tienen que reubicar por la mañana, y están desbordados, y tampoco tenemos urgencias. Entonces, ¿al final qué tenemos que hacer?".

Entre los asistentes se encontraban cuatro vecinas de Cuarte, Beatriz Fernández, Laura Aldea, Ainhoa Pina y Alicia Quílez. Tal y como han trasladado: "Es muy indignante y lo estamos viviendo con mucha frustración. Estamos totalmente desamparados".

"Al cierre del punto de atención continuada de urgencias se suma que no tenemos un sistema de transporte público adecuado para llegar a María de Huerva, que es lo que se nos propone". Han criticado también "la forma en la que se cerró, de un día para otro, así como los argumentos para justificar esa decisión". "Dicen que hay problemas organizativos, que no estaba regularizado… Pero a nosotros como ciudadanos lo que nos importa es contar con este servicio".