"Llegó un punto en el que si no estabas en Volveremos, era como no tener WhatsApp"

Este miércoles 22 de mayo será, presumiblemente, el último día de la campaña del programa Volveremos, que incentiva el consumo en los negocios locales de Zaragoza. Antonio Martínez Vicente, propietario de la Carnicería Antonio Martínez, adscrita al programa, ya ha colgado un cartel en la puerta: “No tengo saldo”.

Su empresa, una de las casi 2.600 que participan en esta iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, se cuela año tras año en el top diez de negocios que más saldo genera, entre los que destacan tiendas de muebles, agencias de viajes y electrodomésticos. “Esta última campaña nos lo hemos fundido en dos días y medio”, asegura Martínez, que cada año supera los 5.000 euros mensuales que como máximo pueden generar los establecimientos adscritos.

Sus padres, Antonio y Mari Paz, fundaron hace más de 50 años la carnicería en el barrio zaragozano de La Paz, aunque hace ocho, el local se trasladó a Parque Venecia. Ahora, han pasado de tener sólo tres dependientes a rozar la quincena, lo que no evita que en días de acumulación de puntos no den abasto. “Los días en los que hay Volveremos tenemos que cambiar la rutina. Entro a trabajar a las cuatro de la mañana y me voy a las diez de la noche. Por las mañanas, hay fila antes de abrir y por la tarde tengo que bajar la persiana para que no entre más gente”, asegura.

La carnicería de Antonio Martínez forma parte del programa Volveremos desde 2021, ya que el primer año no se lo explicaron “muy bien” a sus padres. “La gente comenzó a comentar que era una iniciativa muy novedosa y decidimos sumarnos a ella. Justo salíamos de una pandemia y era una forma bonita de ayudarnos entre todos los comercios y de ayudar a nuestros clientes. Llegó un punto en el que si no tenías Volveremos, era como no tener WhatsApp”, explica.

Aunque en su caso, estar adscrito al programa no le reporta “grandes beneficios económicos”, Martínez asegura que lo más importante es que “ayuda a los clientes”. “Lo hacemos por ellos, para darles la posibilidad de ahorrar dinero en otros establecimientos. Hay clientes de toda la vida, incluso gente que viene de Cuarte de Huerva o Santa Isabel. Aprovecho esos días para intentar tener de todo, con muchos productos para elegir. A los clientes les gusta y nos lo agradecen”, señala.

Los miércoles y viernes en los que se acumulan puntos son “de auténtica locura”. “Estamos hasta arriba. He llegado a tener seis personas atendiendo a la clientela, dos reponiendo productos y otras dos preparando los pedidos del día. Hemos incorporado un sistema de pedidos por WhatsApp por donde hemos llegado a recibir más de sesenta”, relata Martínez.

Imagen del interior de la carnicería. H.A.

La aplicación es todo un éxito

Una gran parte de la población está ya familiarizada con la aplicación, que es muy intuitiva, incluso la gente más mayor se anima a descargarla, aunque la brecha digital generacional sigue latente. “Hay señoras que me preguntan por cómo funciona o que me dicen ‘bájamelo tú’. Siempre intentamos ayudarles, porque al final es un dinero que se ahorran y que viene bien a todo el mundo”.

Eso sí, Antonio entiende que podrían hacerse algunas cosas mejor: “No es normal que, con mi nivel de facturación, mucho más pequeño que el de otras empresas, tengamos todos el mismo límite de saldo (5.000 euros mensuales). Entiendo que estas son las reglas, pero deberían revisarlas de cara a futuras campañas, para que todos podamos sacarle el máximo partido a esta iniciativa”.

Martínez también resalta que “los clientes aprovechan siempre estos días para venir a comprar, por lo que otros días apenas hay trabajo, y se nota mucho ese contraste”. Una vez se cierre la campaña se darán a conocer los resultados de los negocios con más saldo generado y todo apunta a que, un año más, la Carnicería de Antonio Martínez volverá a ser uno de los más destacados.