Más de 20 alumnos de FP de Aragón participan en la competición AWS Deep Racer

Este martes se ha celebrado en el Mobility City el I Campeonato AWS Deep Racer en Aragón, organizado por el Campus Digital de FP, en colaboración con Amazon Web Services Skills to Jobs Tech Alliance, Fundación Ibercaja y la Universidad de Zaragoza. Esta iniciativa, que ha inaugurado el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, tiene como objetivo promover el conocimiento en el campo del aprendizaje automático y la inteligencia artificial.

"Este torneo ofrece a los estudiantes de Formación Profesional la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos sobre inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y programación mediante la programación de vehículos autónomos en simulación y en circuito físico, al tiempo que fomenta la colaboración y la sana competencia entre centros educativos", ha asegurado Mallada.

De esta manera, los alumnos de las formaciones de la familia de Informática y Comunicaciones han podido acercarse a la tecnología 'deep learning' de una forma sencilla, entrenando modelos de inteligencia artificial y viendo su aplicación directa sobre un modelo de coche a escala. "El profesorado, tras recibir una formación específica en la plataforma cloud de AWS, ha formado, a su vez, a sus estudiantes para, posteriormente, hacer una selección de los mejores modelos entrenados, con el fin de representar a su centro en la competición", ha explicado el director general de FP.

Han sido un total de 25 los estudiantes de siete centros aragoneses los que han participado en la competición Deep Racer, "un viaje que ha comenzado en Zaragoza y que les puede llevar a las siguientes competiciones a nivel nacional en Madrid o mundial, en Las Vegas", ha asegurado el director del Campus Digital de FP, Miguel Aparicio.

"Este evento se realiza desde hace años en Estados Unidos, donde existe una gran repercusión y seguimiento por parte de estudiantes y aficionados al mundo de la inteligencia artificial", ha puntualizado Aparicio. Con anterioridad al comienzo de la competición, la empresa partner de AWS, GFT, ha dado una charla enfocada en las competencias que el alumnado tiene que tener para enfrentarse a los trabajos actuales y futuros y en la aplicación de la IA en los proyectos que se llevan a cabo en la actualidad. Después, durante la competición, los participantes han disfrutado del museo Mobility City, de una experiencia de realidad virtual y de charlas 'one to one' con GFT.